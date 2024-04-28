Россиянин зарезал двух украинцев в Германии

Накануне вечером в помещении торгового центра в Мурнау (Верхняя Бавария, Германия) были убиты двое мужчин из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZDF.

Как отмечается, полиция уже арестовала мужчину, которого считают главным подозреваемым, им оказался 57-летний россиянин.

Представитель полиции Дэниел Кац информирует, что преступление произошло около 17:15 27 апреля перед продуктовым магазином. Преступник сначала убежал, однако 57-летнего подозреваемого очень быстро разыскали по домашнему адресу.

По данным местной полиции, жертвами стали двое украинцев 23 и 36 лет, которые проживали в районе Гармиш-Партенкирхен в Баварии. Они умерли от ножевых ранений - старший - сразу на месте преступления, а младший позже в больнице.

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Уголовная полиция сейчас начала расследование по подозрению в двойном убийстве. Прокуратура подала ходатайство об аресте 57-летнего россиянина, сегодня он должен предстать перед следственным судьей в ответственном районном суде.

Ранее Цензор.НЕТ писал о резонансном убийстве украинок в Германии. Так, 27-летнюю украинку Маргариту Разаз нашли убитой на берегу реки Рейн в небольшом германском городке Хоккенхайм. Как сообщали ранее германские СМИ, без вести пропали новорожденная дочь убитой, которой было всего 5 недель, а также ее мать - 51-летняя Марина Стеценко. Впоследствии ребенка нашли, а также задержали двух подозреваемых. Подозреваемыми по делу проходят 43-летняя россиянка и 44-летний немец.

Впоследствии стало известно, что нашли мертвой мать ранее убитой украинки. Тело 51-летней Марины Стеценко обнаружили в озере Бад-Мингольсхайм.