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Госдеп о планах покушения на Зеленского: Свидетельствуют об аморальности путинского режима

міллер,метью

В Государственном департаменте США прокомментировали российские планы покушения на Владимира Зеленского.

Такую оценку высказал во вторник в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Очевидно, что это лишь говорит об аморальности, которую мы видим со стороны режима Путина с начала этого конфликта", - подчеркнул Миллер.

Он также сообщил, что Соединенные Штаты находятся в тесном контакте с украинской стороной в этом вопросе.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что контрразведка и следователи СБУ сорвали планы ФСБ по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства государства.

Также читайте: Туск об агенте, предлагавшем спецслужбам РФ помочь с покушением на Зеленского: Для российских коллаборантов не будет никаких поблажек

Автор: 

Госдепартамент США (1820) Зеленский Владимир (20246) покушение (1033) россия (95388)


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Топ комментарии
+25
Кому он нужен! Де Голь нашелся!
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07.05.2024 23:13
+13
Олег Леусенко

@leusenko1

Якщо цей факт підтвердиться, то виконавці та замовники паплюження стенопису Герою України, Герою війни, Головнокомандувачу, який вони скоїли під час війни, мають понести покарання, як вороги України. Чекаємо на підтвердження.
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07.05.2024 23:32
+12
Отак, вован, ти мріяв заглянуть в глаза путєну, мріяв з ним зустрітися тет а тет...
А воно он як вийшло. Ат любві до нєнавісті лише одна невиконана оманська обіцянка...
А все б могло бути по іншому, да вован? Якби тоді, в 2022, вам не завадило ЗСУ та добровольці...
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07.05.2024 23:15
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Кому он нужен! Де Голь нашелся!
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07.05.2024 23:13 Ответить
Как єто, как? Оно ж БО НЕ ВТІК !
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07.05.2024 23:15 Ответить
якшо б не був нужен, то госдеп не підтвердив замах на Зеленського. Мабуть п***ри щось дійсно готіували. Може і ФБР попрацювало повідомили СБУ
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07.05.2024 23:53 Ответить
нужен, не нужен, а этикет соблюдать нужно !
не заведено соседнего вождя мочить
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07.05.2024 23:18 Ответить
Уявляю - як реготали в кулуарах Держдепу, коли ту заяву "компонували"! Адже її треба було виголосить публічно - і "з серйозною мордою"
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08.05.2024 03:25 Ответить
Я вірю, що Путін хотів вбити Зеленського. Але ,я думаю, що багато хто хоче
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07.05.2024 23:14 Ответить
ще раз пересвідчився, що путька буйло косоруке !
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07.05.2024 23:19 Ответить
- Смотри, какой герой наш Владимир Александрович! Сколько на него бед и несчастий свалилось, а он держится, не оставляет кресло президента!

- Да успокойся!... Он бы и ушёл, да не может… Обосрался и прилип…

*

І настане час, коли один крикне: «Довбойоби!!!», а у відповідь тисячі заволають: «Мы за него ваще не галасавали!!!»

- Пане президенте, що ви вважаєте своїм головним досягненням за час свого президентства?

- Я довів оптимістам, які говорили, що «Гірше не буде!», що вони неправі…

*
Представьте как отрывался бы Зеленский, оставшись в 95 квартале, будь новый президент Украины таким дебилом как сейчас.

*
Зеленський - це унікальний Президент! Він зумів об»єднать всіх українців… Прийде час - і ******* його будуть усі, без винятку…

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08.05.2024 03:10 Ответить
Pro amoralnist klouna))
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07.05.2024 23:14 Ответить
клоунада до 20
яка аморальність ви там що з глузду зʼїхали ? ***** пів мілйона своїх кріпаків під ніж пустив навіть оком не моргнув , замахи це віточки
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07.05.2024 23:15 Ответить
Теж не розумію, що аморального в тому, щоб будь-яким способом ліквідувати лідера ворожої сторони, нехай навіть це просто... "лідер".
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08.05.2024 08:27 Ответить
Отак, вован, ти мріяв заглянуть в глаза путєну, мріяв з ним зустрітися тет а тет...
А воно он як вийшло. Ат любві до нєнавісті лише одна невиконана оманська обіцянка...
А все б могло бути по іншому, да вован? Якби тоді, в 2022, вам не завадило ЗСУ та добровольці...
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07.05.2024 23:15 Ответить
Макрон від початку повномасштабної війни теж майже щотижня дзвонив ***** із пропозиціями миру та вмовляннями. А сьогодні Франція, окрім постачання нам зброї, каже про ймовірність введення своїх збройних сил до України на нашу підтримку та відповідає на погрози *****-"ми теж ядерна країна".
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07.05.2024 23:25 Ответить
Ще представник тієї самої Франції був присутній при інавгурації кремлівського карлика
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08.05.2024 00:26 Ответить
Ну - треба ж було потім комусь Макрону доповісти про сьогоднішній рівень маразму в Кремлі!
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08.05.2024 03:12 Ответить
Режим вбивць і без тормозів
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07.05.2024 23:15 Ответить
луцький терорист серія,1028 серія
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07.05.2024 23:19 Ответить
таке враження шо держдеп не розуміє хто у владі в Україні
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07.05.2024 23:24 Ответить
та все вони розуміють..тому й сказав що"очевидно" синоним "мабудь"..
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07.05.2024 23:45 Ответить
На даному промідку часу це добре. От Спарц розуміє.
І *** би ми отримали замість зброї, якби розуміли всі.
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08.05.2024 05:21 Ответить
Планувати замах на того хто служить тобі вірою і правдою можна назвати аморальністю, на відміну від плану вбити ворога, що максимум називається буденністю війни.
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07.05.2024 23:24 Ответить
Держдеп про плани замаху на Зеленського: Свідчать про аморальність путінського режиму ,котрий має свій аморальний офіс при зеленому аморальному зраднику .
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07.05.2024 23:28 Ответить
Нет, это все-таки аморально - кокнуть мразь. Тваринку судить нужно, чтобы она прочувствовала, что натворила, да на будущее урок будет подобным аморальным циничным аферистам. А так - очень просто, да еще фанаты шута сделают из него героя-мученика, еще статуи будут на каждом углу лепить.
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08.05.2024 06:23 Ответить
Тоді будемо писати правду на цих статУях.
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08.05.2024 08:29 Ответить
Загадка:

"Стоит статУя в лучах заката,
А вместо куя, в руках лопата".
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08.05.2024 08:58 Ответить
Олег Леусенко

@leusenko1

Якщо цей факт підтвердиться, то виконавці та замовники паплюження стенопису Герою України, Герою війни, Головнокомандувачу, який вони скоїли під час війни, мають понести покарання, як вороги України. Чекаємо на підтвердження.
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07.05.2024 23:32 Ответить
Клоун - да, без полномочий - закидон от орков, чтоб мы тут перегрызлись и вместо фронта организовали Майдан-3.
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08.05.2024 00:35 Ответить
Зеленський - це унікальний Президент! Він зумів об»єднать всіх українців… Прийде час - і ******* його будуть усі, без винятку…
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08.05.2024 03:14 Ответить
Де наші плани по ліквідації пуйла?
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07.05.2024 23:41 Ответить
Російська імітація замаху на Зеленського теоретично могла мати місце, але лише з наміром укріпити становище Зеленського.
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07.05.2024 23:55 Ответить
Тобто укріпити становище Єрмака.
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08.05.2024 00:09 Ответить
Нам пофіг на зеленського! йому залишилося 13 днів,а потім нафіг з України!
Разом з дєрьмаком,татаровим,ахламідією,безмозглою,та всім гамно-кварталом!
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07.05.2024 23:57 Ответить
А суд?!
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08.05.2024 06:25 Ответить
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08.05.2024 00:10 Ответить
Кацапы не вдупляют, что убив Зеленского они сделают себе только хуже. Потому что появится шанс прийти к власти реальной хунте, и тогда Украину переведут на военные рельсы, а также мобилизуют полицию и прочих "бойцов тыла".
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08.05.2024 00:33 Ответить
Проснулись. Зеленский говорил что уже 7 раз покушались.
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08.05.2024 00:34 Ответить
...А тим часом десь глибоко у пеклі Фідель Кастро денрервово засмалив за рогом персональним котлом зі смолою...
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08.05.2024 13:01 Ответить
А грав би собі ...уєм на піяніно і спав би спокійно. Про лєнку навіть не говорю -такий стрес, просто жуть...
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08.05.2024 06:08 Ответить
не стреляйте пианиста , он играет чем умеет
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08.05.2024 06:17 Ответить
В этом Госдепе у них совсем кукуха улетела. Они всерьез считают, что в москве решили убрать своего лучшего агента (хоть и тупорылого, но в нынешней ситуации самое то). А вдруг после шута ермак не сможет стать начальником, и президентом будет умный, опытный, патриотичный человек?
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08.05.2024 06:18 Ответить
Нет в стране духовных скреп? Кто виновен в том? Госдеп!
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08.05.2024 06:32 Ответить
Що ви лапшу на вуха вішаєте, вбити хотіли, аж смішно, де такого дурня ще взяти? Думаю десяток fpv дронів вмить вирішили б цю проблему.
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08.05.2024 06:32 Ответить
А хіба раніше вони "сяяли благородством"?
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08.05.2024 06:32 Ответить
Сел я жопой на ежа -Виноваты США.
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08.05.2024 06:37 Ответить
❎ ВІДБІЙ
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08.05.2024 07:06 Ответить
06:15

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/8/7454724/ КГВА: в Киеве нет пострадавших и разрушений, все воздушные цели уничтожены
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08.05.2024 07:17 Ответить
Якщо не вийшло (вже вкотре!) закатрупити Нашого Боневтіка Незламного, то це може свідчити лише про одне: на раZZії остаточно перевелися "віллі-шпілі".
І нема на то ради.
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08.05.2024 13:05 Ответить
 
 