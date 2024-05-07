Госдеп о планах покушения на Зеленского: Свидетельствуют об аморальности путинского режима
В Государственном департаменте США прокомментировали российские планы покушения на Владимира Зеленского.
Такую оценку высказал во вторник в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Очевидно, что это лишь говорит об аморальности, которую мы видим со стороны режима Путина с начала этого конфликта", - подчеркнул Миллер.
Он также сообщил, что Соединенные Штаты находятся в тесном контакте с украинской стороной в этом вопросе.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что контрразведка и следователи СБУ сорвали планы ФСБ по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства государства.
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не заведено соседнего вождя мочить
- Да успокойся!... Он бы и ушёл, да не может… Обосрался и прилип…
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І настане час, коли один крикне: «Довбойоби!!!», а у відповідь тисячі заволають: «Мы за него ваще не галасавали!!!»
- Пане президенте, що ви вважаєте своїм головним досягненням за час свого президентства?
- Я довів оптимістам, які говорили, що «Гірше не буде!», що вони неправі…
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Представьте как отрывался бы Зеленский, оставшись в 95 квартале, будь новый президент Украины таким дебилом как сейчас.
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Зеленський - це унікальний Президент! Він зумів об»єднать всіх українців… Прийде час - і ******* його будуть усі, без винятку…
яка аморальність ви там що з глузду зʼїхали ? ***** пів мілйона своїх кріпаків під ніж пустив навіть оком не моргнув , замахи це віточки
А воно он як вийшло. Ат любві до нєнавісті лише одна невиконана оманська обіцянка...
А все б могло бути по іншому, да вован? Якби тоді, в 2022, вам не завадило ЗСУ та добровольці...
І *** би ми отримали замість зброї, якби розуміли всі.
"Стоит статУя в лучах заката,
А вместо куя, в руках лопата".
@leusenko1
Якщо цей факт підтвердиться, то виконавці та замовники паплюження стенопису Герою України, Герою війни, Головнокомандувачу, який вони скоїли під час війни, мають понести покарання, як вороги України. Чекаємо на підтвердження.
Разом з дєрьмаком,татаровим,ахламідією,безмозглою,та всім гамно-кварталом!
рогомперсональним котлом зі смолою...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/8/7454724/ КГВА: в Киеве нет пострадавших и разрушений, все воздушные цели уничтожены
І нема на то ради.