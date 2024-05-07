Госдеп о планах покушения на Зеленского: Свидетельствуют об аморальности путинского режима

В Государственном департаменте США прокомментировали российские планы покушения на Владимира Зеленского.

Такую оценку высказал во вторник в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Очевидно, что это лишь говорит об аморальности, которую мы видим со стороны режима Путина с начала этого конфликта", - подчеркнул Миллер.

Он также сообщил, что Соединенные Штаты находятся в тесном контакте с украинской стороной в этом вопросе.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что контрразведка и следователи СБУ сорвали планы ФСБ по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства государства.

Также читайте: Туск об агенте, предлагавшем спецслужбам РФ помочь с покушением на Зеленского: Для российских коллаборантов не будет никаких поблажек