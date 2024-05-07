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Новини
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Держдеп про плани замаху на Зеленського: Свідчать про аморальність путінського режиму

міллер,метью

У Державному департаменті США прокоментували російські плани замаху на Володимира Зеленського.

Таку оцінку висловив у вівторок у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Очевидно, що це лише говорить про аморальність, яку ми бачимо з боку режиму Путіна від початку цього конфлікту", - наголосив Міллер.

Він також повідомив що Сполучені Штати перебувають у тісному контакті з українською стороною в цьому питанні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани ФСБ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

Читайте: Туск про агента, який пропонував спецслужбам РФ допомогти із замахом на Зеленського: Для російських колаборантів не буде жодних поблажок

Автор: 

Держдепартамент США (1615) Зеленський Володимир (23705) замах (546) росія (64958)


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Топ коментарі
+25
Кому он нужен! Де Голь нашелся!
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07.05.2024 23:13
+13
Олег Леусенко

@leusenko1

Якщо цей факт підтвердиться, то виконавці та замовники паплюження стенопису Герою України, Герою війни, Головнокомандувачу, який вони скоїли під час війни, мають понести покарання, як вороги України. Чекаємо на підтвердження.
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07.05.2024 23:32
+12
Отак, вован, ти мріяв заглянуть в глаза путєну, мріяв з ним зустрітися тет а тет...
А воно он як вийшло. Ат любві до нєнавісті лише одна невиконана оманська обіцянка...
А все б могло бути по іншому, да вован? Якби тоді, в 2022, вам не завадило ЗСУ та добровольці...
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07.05.2024 23:15
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Кому он нужен! Де Голь нашелся!
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07.05.2024 23:13 Відповісти
Как єто, как? Оно ж БО НЕ ВТІК !
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07.05.2024 23:15 Відповісти
якшо б не був нужен, то госдеп не підтвердив замах на Зеленського. Мабуть п***ри щось дійсно готіували. Може і ФБР попрацювало повідомили СБУ
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07.05.2024 23:53 Відповісти
нужен, не нужен, а этикет соблюдать нужно !
не заведено соседнего вождя мочить
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07.05.2024 23:18 Відповісти
Уявляю - як реготали в кулуарах Держдепу, коли ту заяву "компонували"! Адже її треба було виголосить публічно - і "з серйозною мордою"
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08.05.2024 03:25 Відповісти
Я вірю, що Путін хотів вбити Зеленського. Але ,я думаю, що багато хто хоче
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07.05.2024 23:14 Відповісти
ще раз пересвідчився, що путька буйло косоруке !
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07.05.2024 23:19 Відповісти
- Смотри, какой герой наш Владимир Александрович! Сколько на него бед и несчастий свалилось, а он держится, не оставляет кресло президента!

- Да успокойся!... Он бы и ушёл, да не может… Обосрался и прилип…

*

І настане час, коли один крикне: «Довбойоби!!!», а у відповідь тисячі заволають: «Мы за него ваще не галасавали!!!»

- Пане президенте, що ви вважаєте своїм головним досягненням за час свого президентства?

- Я довів оптимістам, які говорили, що «Гірше не буде!», що вони неправі…

*
Представьте как отрывался бы Зеленский, оставшись в 95 квартале, будь новый президент Украины таким дебилом как сейчас.

*
Зеленський - це унікальний Президент! Він зумів об»єднать всіх українців… Прийде час - і ******* його будуть усі, без винятку…

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08.05.2024 03:10 Відповісти
Pro amoralnist klouna))
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07.05.2024 23:14 Відповісти
клоунада до 20
яка аморальність ви там що з глузду зʼїхали ? ***** пів мілйона своїх кріпаків під ніж пустив навіть оком не моргнув , замахи це віточки
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07.05.2024 23:15 Відповісти
Теж не розумію, що аморального в тому, щоб будь-яким способом ліквідувати лідера ворожої сторони, нехай навіть це просто... "лідер".
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08.05.2024 08:27 Відповісти
Отак, вован, ти мріяв заглянуть в глаза путєну, мріяв з ним зустрітися тет а тет...
А воно он як вийшло. Ат любві до нєнавісті лише одна невиконана оманська обіцянка...
А все б могло бути по іншому, да вован? Якби тоді, в 2022, вам не завадило ЗСУ та добровольці...
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07.05.2024 23:15 Відповісти
Макрон від початку повномасштабної війни теж майже щотижня дзвонив ***** із пропозиціями миру та вмовляннями. А сьогодні Франція, окрім постачання нам зброї, каже про ймовірність введення своїх збройних сил до України на нашу підтримку та відповідає на погрози *****-"ми теж ядерна країна".
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07.05.2024 23:25 Відповісти
Ще представник тієї самої Франції був присутній при інавгурації кремлівського карлика
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08.05.2024 00:26 Відповісти
Ну - треба ж було потім комусь Макрону доповісти про сьогоднішній рівень маразму в Кремлі!
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08.05.2024 03:12 Відповісти
Режим вбивць і без тормозів
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07.05.2024 23:15 Відповісти
луцький терорист серія,1028 серія
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07.05.2024 23:19 Відповісти
таке враження шо держдеп не розуміє хто у владі в Україні
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07.05.2024 23:24 Відповісти
та все вони розуміють..тому й сказав що"очевидно" синоним "мабудь"..
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07.05.2024 23:45 Відповісти
На даному промідку часу це добре. От Спарц розуміє.
І *** би ми отримали замість зброї, якби розуміли всі.
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08.05.2024 05:21 Відповісти
Планувати замах на того хто служить тобі вірою і правдою можна назвати аморальністю, на відміну від плану вбити ворога, що максимум називається буденністю війни.
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07.05.2024 23:24 Відповісти
Держдеп про плани замаху на Зеленського: Свідчать про аморальність путінського режиму ,котрий має свій аморальний офіс при зеленому аморальному зраднику .
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07.05.2024 23:28 Відповісти
Нет, это все-таки аморально - кокнуть мразь. Тваринку судить нужно, чтобы она прочувствовала, что натворила, да на будущее урок будет подобным аморальным циничным аферистам. А так - очень просто, да еще фанаты шута сделают из него героя-мученика, еще статуи будут на каждом углу лепить.
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08.05.2024 06:23 Відповісти
Тоді будемо писати правду на цих статУях.
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08.05.2024 08:29 Відповісти
Загадка:

"Стоит статУя в лучах заката,
А вместо куя, в руках лопата".
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08.05.2024 08:58 Відповісти
Олег Леусенко

@leusenko1

Якщо цей факт підтвердиться, то виконавці та замовники паплюження стенопису Герою України, Герою війни, Головнокомандувачу, який вони скоїли під час війни, мають понести покарання, як вороги України. Чекаємо на підтвердження.
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07.05.2024 23:32 Відповісти
Клоун - да, без полномочий - закидон от орков, чтоб мы тут перегрызлись и вместо фронта организовали Майдан-3.
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08.05.2024 00:35 Відповісти
Зеленський - це унікальний Президент! Він зумів об»єднать всіх українців… Прийде час - і ******* його будуть усі, без винятку…
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08.05.2024 03:14 Відповісти
Де наші плани по ліквідації пуйла?
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07.05.2024 23:41 Відповісти
Російська імітація замаху на Зеленського теоретично могла мати місце, але лише з наміром укріпити становище Зеленського.
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07.05.2024 23:55 Відповісти
Тобто укріпити становище Єрмака.
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08.05.2024 00:09 Відповісти
Нам пофіг на зеленського! йому залишилося 13 днів,а потім нафіг з України!
Разом з дєрьмаком,татаровим,ахламідією,безмозглою,та всім гамно-кварталом!
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07.05.2024 23:57 Відповісти
А суд?!
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08.05.2024 06:25 Відповісти
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08.05.2024 00:10 Відповісти
Кацапы не вдупляют, что убив Зеленского они сделают себе только хуже. Потому что появится шанс прийти к власти реальной хунте, и тогда Украину переведут на военные рельсы, а также мобилизуют полицию и прочих "бойцов тыла".
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08.05.2024 00:33 Відповісти
Проснулись. Зеленский говорил что уже 7 раз покушались.
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08.05.2024 00:34 Відповісти
...А тим часом десь глибоко у пеклі Фідель Кастро денрервово засмалив за рогом персональним котлом зі смолою...
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08.05.2024 13:01 Відповісти
А грав би собі ...уєм на піяніно і спав би спокійно. Про лєнку навіть не говорю -такий стрес, просто жуть...
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08.05.2024 06:08 Відповісти
не стреляйте пианиста , он играет чем умеет
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08.05.2024 06:17 Відповісти
В этом Госдепе у них совсем кукуха улетела. Они всерьез считают, что в москве решили убрать своего лучшего агента (хоть и тупорылого, но в нынешней ситуации самое то). А вдруг после шута ермак не сможет стать начальником, и президентом будет умный, опытный, патриотичный человек?
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08.05.2024 06:18 Відповісти
Нет в стране духовных скреп? Кто виновен в том? Госдеп!
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08.05.2024 06:32 Відповісти
Що ви лапшу на вуха вішаєте, вбити хотіли, аж смішно, де такого дурня ще взяти? Думаю десяток fpv дронів вмить вирішили б цю проблему.
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08.05.2024 06:32 Відповісти
А хіба раніше вони "сяяли благородством"?
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08.05.2024 06:32 Відповісти
Сел я жопой на ежа -Виноваты США.
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08.05.2024 06:37 Відповісти
❎ ВІДБІЙ
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08.05.2024 07:06 Відповісти
06:15

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/8/7454724/ КГВА: в Киеве нет пострадавших и разрушений, все воздушные цели уничтожены
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08.05.2024 07:17 Відповісти
Якщо не вийшло (вже вкотре!) закатрупити Нашого Боневтіка Незламного, то це може свідчити лише про одне: на раZZії остаточно перевелися "віллі-шпілі".
І нема на то ради.
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08.05.2024 13:05 Відповісти
 
 