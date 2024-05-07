Держдеп про плани замаху на Зеленського: Свідчать про аморальність путінського режиму

У Державному департаменті США прокоментували російські плани замаху на Володимира Зеленського.

Таку оцінку висловив у вівторок у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Очевидно, що це лише говорить про аморальність, яку ми бачимо з боку режиму Путіна від початку цього конфлікту", - наголосив Міллер.

Він також повідомив що Сполучені Штати перебувають у тісному контакті з українською стороною в цьому питанні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани ФСБ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

Читайте: Туск про агента, який пропонував спецслужбам РФ допомогти із замахом на Зеленського: Для російських колаборантів не буде жодних поблажок