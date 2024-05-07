Держдеп про плани замаху на Зеленського: Свідчать про аморальність путінського режиму
У Державному департаменті США прокоментували російські плани замаху на Володимира Зеленського.
Таку оцінку висловив у вівторок у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Очевидно, що це лише говорить про аморальність, яку ми бачимо з боку режиму Путіна від початку цього конфлікту", - наголосив Міллер.
Він також повідомив що Сполучені Штати перебувають у тісному контакті з українською стороною в цьому питанні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани ФСБ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.
Топ коментарі
+25 Vadym #587068
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+13 Власов Сергей #321358
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+12 kelt kant
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не заведено соседнего вождя мочить
- Да успокойся!... Он бы и ушёл, да не может… Обосрался и прилип…
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І настане час, коли один крикне: «Довбойоби!!!», а у відповідь тисячі заволають: «Мы за него ваще не галасавали!!!»
- Пане президенте, що ви вважаєте своїм головним досягненням за час свого президентства?
- Я довів оптимістам, які говорили, що «Гірше не буде!», що вони неправі…
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Представьте как отрывался бы Зеленский, оставшись в 95 квартале, будь новый президент Украины таким дебилом как сейчас.
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Зеленський - це унікальний Президент! Він зумів об»єднать всіх українців… Прийде час - і ******* його будуть усі, без винятку…
яка аморальність ви там що з глузду зʼїхали ? ***** пів мілйона своїх кріпаків під ніж пустив навіть оком не моргнув , замахи це віточки
А воно он як вийшло. Ат любві до нєнавісті лише одна невиконана оманська обіцянка...
А все б могло бути по іншому, да вован? Якби тоді, в 2022, вам не завадило ЗСУ та добровольці...
І *** би ми отримали замість зброї, якби розуміли всі.
"Стоит статУя в лучах заката,
А вместо куя, в руках лопата".
@leusenko1
Якщо цей факт підтвердиться, то виконавці та замовники паплюження стенопису Герою України, Герою війни, Головнокомандувачу, який вони скоїли під час війни, мають понести покарання, як вороги України. Чекаємо на підтвердження.
Разом з дєрьмаком,татаровим,ахламідією,безмозглою,та всім гамно-кварталом!
рогомперсональним котлом зі смолою...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/8/7454724/ КГВА: в Киеве нет пострадавших и разрушений, все воздушные цели уничтожены
І нема на то ради.