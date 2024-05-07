Будь-яка затримка зараз щодо зброї чи комплектування наших бригад коштуватиме надто дорого для всіх у світі, хто справді хоче захисту від Росії, - Зеленський. ВIДЕО
Володимир Зеленський наголосив на важливості своєчасної підтримки України від партнерів, оскільки зволікання буде мати надто високу ціну, для тих хто хоче захисту від Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.
"Фронт. Бої там, де найбільш гаряче. Напрямки Покровський, Курахівський, Краматорський, Лиманський, Времівський, Купʼянський.
Сьогодні, як і завжди, був на звʼязку з військовими, провів окрему нараду з Міністерством оборони - зокрема, щодо комплектування наших бригад. Ми робимо все, щоб зміцнити воїнів і щоб дати Україні більше міцності в боях.
Я дякую кожному у світі, хто нам допомагає. Дякую всім лідерам, які дійсно тримають слово і виконують те, про що ми домовлялись: усі пакети постачання зброї та снарядів для України зараз надзвичайно важливі. Цей час визначає весь рік - і в боях, і в тренуванні, і в забезпеченні. Будь-яка затримка зараз - по зброї, чи по снарядах, чи по комплектуванню наших бригад - коштуватиме надто дорого для всіх у світі, хто дійсно хоче захисту від Росії.
І я дякую кожній нашій бойовій бригаді. Усім, хто бʼється на передовій - бʼється результативно та хоробро, не здаючи позицій, - дякую за те, що ви є в України. І також сьогодні, вже за результатами перших днів тижня, заслуговують нашої з вами особливої вдячності воїни 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ". Молодці, хлопці! Ваша влучність незмінно надихає!" - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Закушуй, закушуй.
То тепер нам лишається тільки одне: панять-і-прастіть, а потім - абнять-і-плакать...
тьоркипереговори. Користі ж бо від того жодної. Та й, зрештою, важко слухати каламутні потоки свідомості Найвеличнішого. Тому на таке витрачати час його просто жаба дусить.
Тут щось інше...
Не знаю як для світу,а для України за час незалежності найдорожче обходяться зепідари з Банкової.