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Будь-яка затримка зараз щодо зброї чи комплектування наших бригад коштуватиме надто дорого для всіх у світі, хто справді хоче захисту від Росії, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський наголосив на важливості своєчасної підтримки України від партнерів, оскільки зволікання буде мати надто високу ціну, для тих хто хоче захисту від Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Фронт. Бої там, де найбільш гаряче. Напрямки Покровський, Курахівський, Краматорський, Лиманський, Времівський, Купʼянський.

Сьогодні, як і завжди, був на звʼязку з військовими, провів окрему нараду з Міністерством оборони - зокрема, щодо комплектування наших бригад. Ми робимо все, щоб зміцнити воїнів і щоб дати Україні більше міцності в боях.

Я дякую кожному у світі, хто нам допомагає. Дякую всім лідерам, які дійсно тримають слово і виконують те, про що ми домовлялись: усі пакети постачання зброї та снарядів для України зараз надзвичайно важливі. Цей час визначає весь рік - і в боях, і в тренуванні, і в забезпеченні. Будь-яка затримка зараз - по зброї, чи по снарядах, чи по комплектуванню наших бригад - коштуватиме надто дорого для всіх у світі, хто дійсно хоче захисту від Росії.

І я дякую кожній нашій бойовій бригаді. Усім, хто бʼється на передовій - бʼється результативно та хоробро, не здаючи позицій, - дякую за те, що ви є в України. І також сьогодні, вже за результатами перших днів тижня, заслуговують нашої з вами особливої вдячності воїни 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ". Молодці, хлопці! Ваша влучність незмінно надихає!" - сказав Зеленський.

Читайте: Президент Латвії Рінкевичс у розмові з Зеленським підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) звернення (604)


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Топ коментарі
+26
А скільки нам тепер коштує зупинка озброєнні з 2019, не бажаєш зачитати з суфлера?
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07.05.2024 22:23
+19
І про це говорить чувак, котрий свого часу заявляв, що витрати на армію збільшувати не можна бо на будівництво доріг не стане грошей?
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07.05.2024 22:30
+15
Ну и? А сколько стоила Украине остановка всей программы перевооружения армии с 2019 года? Сколько сотен тысяч жизней?
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07.05.2024 22:26
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А скільки нам тепер коштує зупинка озброєнні з 2019, не бажаєш зачитати з суфлера?
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07.05.2024 22:23 Відповісти
Отделяй мух от котлет,сивочолий каждую неделю что то передаёт ВСУ!
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07.05.2024 23:47 Відповісти
ДБР у Чехії ? Ти з дуба впав ? Ти взагалі уявляєш що таке збройний склад ? І що може врятувати від диверсії, коли снаряди лежать на відкритому майданчику ? Один РПГ і БАХ ! Ні вартовий, ні сивочолий, крім СБУ та її агентури не врятує. Ну, а про СБУ у всі часи відомо. ФСБ працює в СБУ як вдома. Ось і вчора два полкана, яких наймав вже дитячий друг зеленсКОГО, вирішили організувати БАХ зеленСКОМУ. Звісно, якщо не іпсо дЄрмака.
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07.05.2024 22:44 Відповісти
ДБР викрило ? Що стались суди ? Звинувачених показали в кайданках ? Вони покаялись ? Я з успіхом напишу "Я майже схопив чувака з РПГ біля складу *********** в Косово".
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07.05.2024 23:05 Відповісти
ти смішний
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07.05.2024 23:26 Відповісти
И в Европе тоже Порох взрывал? Чепуха!
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07.05.2024 23:44 Відповісти
Чепуха? Какая чепуха! В телевизоре ж сказали! Так может, он еще и брата не убивал? СБУ, ау! Тут человек не верит, что Порошенко брата убил, с особой жестокостью, на Липецкой фабрике!
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08.05.2024 06:30 Відповісти
И съел...
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08.05.2024 16:15 Відповісти
Ну и? А сколько стоила Украине остановка всей программы перевооружения армии с 2019 года? Сколько сотен тысяч жизней?
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07.05.2024 22:26 Відповісти
Підтримайте Президента!
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07.05.2024 22:27 Відповісти

Закушуй, закушуй.
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07.05.2024 22:31 Відповісти
Как только тебя, одноразового, отсюда выпиляют - так и сразу
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07.05.2024 22:33 Відповісти
Перерахувати бабло ? З фортифікацій на Сумщині ? Або з дороги 2021 року "Шостка -Княжичі" ? Їх вже давно "освоїли" в офісі.
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07.05.2024 23:12 Відповісти
І про це говорить чувак, котрий свого часу заявляв, що витрати на армію збільшувати не можна бо на будівництво доріг не стане грошей?
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07.05.2024 22:30 Відповісти
він ж не втік, мівіну їв, пережив сто мільярдів замахів. будь милосердним!
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07.05.2024 23:08 Відповісти
А й справді! Я й забув...
То тепер нам лишається тільки одне: панять-і-прастіть, а потім - абнять-і-плакать...
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08.05.2024 01:48 Відповісти
Каазел мутит с пыней мирный сговор с границами на 2022 год.
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08.05.2024 03:58 Відповісти
Дідько знає... ***** прекрасно розуміє, що Боневтік за слушної нагоди (або й не за слушної) наобіцяє всякого і ніц з того не виконає. Тобто, по-простому кажучи, прокине. Тому і не тратить час на якісь там тьорки переговори. Користі ж бо від того жодної. Та й, зрештою, важко слухати каламутні потоки свідомості Найвеличнішого. Тому на таке витрачати час його просто жаба дусить.
Тут щось інше...
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08.05.2024 12:56 Відповісти
Пане, не карайте суворо, бо "лiкувальний" канабiс з амнезiйною похiдною - це ж сама очевиднiсть.
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08.05.2024 04:02 Відповісти
. Та ніт... Дія канабісу (тим більше, лікувального) куди лайтовіша. Тут же відчувається потужна "синтетика".
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08.05.2024 12:49 Відповісти
Весь світ поки не дуже и переимається а от наші солдати без зброі гинуть
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07.05.2024 22:32 Відповісти
Коли слухаєш це лихо - то думаєш,що дарма вони схопили тих двох охвіцерів з УДО ....
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07.05.2024 22:33 Відповісти
Та какой там на.ер замах... Меня улыбнула заява об ракета+ чистильщик дрон+ вторая контрольная ракета.
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08.05.2024 04:04 Відповісти
Трясця, чого він зволікає зі зверненням до ВР про запрошення іноземних контингентів до України ? Чекає, коли стане пізно ? Нам зараз треба звертатись до країн НАТО. І чекати ... завтра. Бо сьогодні цього одразу не станеться.
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07.05.2024 22:35 Відповісти
верховний головнокомандувач очевидність
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07.05.2024 22:36 Відповісти
Він - генератор випадкових слів. Буває й цілих речень.
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07.05.2024 22:46 Відповісти
Страшно подумати: що трапиться, якщо йому провести апдейт без попереднього пропатчування...
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08.05.2024 01:43 Відповісти
так це ж шлепер-2
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08.05.2024 03:57 Відповісти
Доповідь героїчно вижившего після стопітсотого замаху ...
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07.05.2024 22:38 Відповісти
за 3 роки війни можнаб було свою ядерну зброю відновити а не відосіки знімати
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07.05.2024 22:48 Відповісти
анальна лялька дєрьмака шантажує світ за рахунок життів воїнів??
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07.05.2024 22:51 Відповісти
Чомусь пригадалось - Словацька компанія SEVOTECH звернулася до Міністерства оборони України та Президента Зеленського з вимогою, щоб Львівський арсенал забрав 7 000 мінометних мін до 1 квітня 2024 року, або вони будуть перепродані. https://unn.ua/news/sevotech-prosyt-lvivskyi-arsenal-do-1-kvitnia-zabraty-snariady-dlia-mou-dokument То скільки нам коштувала затримка чи ще зарано рахувати, бо до сьогодні не забрали?
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07.05.2024 23:01 Відповісти
А воно йому треба ?
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08.05.2024 09:36 Відповісти
...коштуватиме надто дорого для всіх у світі...
Не знаю як для світу,а для України за час незалежності найдорожче обходяться зепідари з Банкової.
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07.05.2024 23:03 Відповісти
Зелений бот на сайті, реєстрація сьогодні. Ролінг Стоун ганьбить
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07.05.2024 23:05 Відповісти
Схоже, уже упокоївся. Або упокоїли.
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08.05.2024 01:45 Відповісти
Забанили ботяру
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08.05.2024 08:47 Відповісти
Був хєрпіду, став хєрпамру
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07.05.2024 23:06 Відповісти
вінт колись припинить хамити та вимагати?
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07.05.2024 23:28 Відповісти
Попрошайка нестелепна даже виканючить. Сейчас нужно уже подавать заявку на следующий год. Не зря же Израиль поставил на попрошайке черную метку - победа если будет, то не благодаря зебилу, а вопреки. Бо дурак создал полный коллапс в управлении страной. Как такового управления нет. И это все опубликовано на первых шпальтах в серьезной англоязычной газете Израиля.
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08.05.2024 03:54 Відповісти
Опять справа мелькает в непристойно коштовнiй сукнi ця нiкчема жабуриння кароль.
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08.05.2024 04:43 Відповісти
Добре, що я цього не чую. Це ганебні звернення тільки дратують, бо відірвані від суспільства.
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08.05.2024 09:09 Відповісти
Если кто-то забыл, то я напомню, что США примерно пол года назад выдвинули ультиматум - деньги в обмен на выполнение двенадцати требований. Но Денис Шмыгаль сказал: Мы не будем выполнять требования США потому, что у нас есть свой концепт. И Украина заплатила за это территориями и жизнями украинцев. Вот путь Денис Шмыгаль за базар ответит теперь, что там у них за концепт такой был.
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08.05.2024 10:20 Відповісти
 
 