Президент Латвії Рінкевичс у розмові з Зеленським підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру

У вівторок, 7 травня, президент Латвії Едгардс Рінкевичс провів телефонну розмову з очільником Української держави Володимиром Зеленським. Рінкевичс у розмові зі своїм українським колегою підтвердив участь Латвії у Глобальному саміті миру, який пройде в середині червня у Швейцарії.

Про це президент Латвії повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, я буду брати участь у майбутньому мирному саміті у Швейцарії", - повідомив очільник Латвії.

Крім цього, лідери держав обговорили питання оборонної співпраці. Також Рінкевичс окремо подякував президенту Зеленському за привітання з нагоди річниці відновлення незалежності Латвії.

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Глобальний саміт миру у Швейцарії

Уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Зазначається, що захід пройде на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що до участі в першому саміті миру запрошено низку країн з усіх континентів. Крім цього, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

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Нещодавно свою участь у саміті підтвердили Польща, Литва та Франція.