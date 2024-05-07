Президент Латвії Рінкевичс у розмові з Зеленським підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру
У вівторок, 7 травня, президент Латвії Едгардс Рінкевичс провів телефонну розмову з очільником Української держави Володимиром Зеленським. Рінкевичс у розмові зі своїм українським колегою підтвердив участь Латвії у Глобальному саміті миру, який пройде в середині червня у Швейцарії.
Про це президент Латвії повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, я буду брати участь у майбутньому мирному саміті у Швейцарії", - повідомив очільник Латвії.
Крім цього, лідери держав обговорили питання оборонної співпраці. Також Рінкевичс окремо подякував президенту Зеленському за привітання з нагоди річниці відновлення незалежності Латвії.
Глобальний саміт миру у Швейцарії
Уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Зазначається, що захід пройде на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що до участі в першому саміті миру запрошено низку країн з усіх континентів. Крім цього, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Нещодавно свою участь у саміті підтвердили Польща, Литва та Франція.
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а ми i не знали, що усi шляхи миру - на курорті Бюргеншток. Спасiба!
Та ніхто не знає про цей "самміт" окрім фанатів єдиного шмарофону.