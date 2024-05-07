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Президент Латвії Рінкевичс у розмові з Зеленським підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс під час розмови з Зеленським підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру

У вівторок, 7 травня, президент Латвії Едгардс Рінкевичс провів телефонну розмову з очільником Української держави Володимиром Зеленським. Рінкевичс у розмові зі своїм українським колегою підтвердив участь Латвії у Глобальному саміті миру, який пройде в середині червня у Швейцарії.

Про це президент Латвії повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, я буду брати участь у майбутньому мирному саміті у Швейцарії", - повідомив очільник Латвії.

Крім цього, лідери держав обговорили питання оборонної співпраці. Також Рінкевичс окремо подякував президенту Зеленському за привітання з нагоди річниці відновлення незалежності Латвії.

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Глобальний саміт миру у Швейцарії

Уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Зазначається, що захід пройде на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що до участі в першому саміті миру запрошено низку країн з усіх континентів. Крім цього, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

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Нещодавно свою участь у саміті підтвердили Польща, Литва та Франція.

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) Рінкевичс Едгарс (177) Глобальний саміт миру (278)


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07.05.2024 17:30 Відповісти
Беріть вище. Ніколи в світі не було такої локшини ! Для українців.
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07.05.2024 20:09 Відповісти
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07.05.2024 17:31 Відповісти
>>>> шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні на курорті Бюргеншток

а ми i не знали, що усi шляхи миру - на курорті Бюргеншток. Спасiба!
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07.05.2024 17:35 Відповісти
Чому Цензор так акцентує увагу на цій "події", буцімто то збір асамблеї ООН.
Та ніхто не знає про цей "самміт" окрім фанатів єдиного шмарофону.
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07.05.2024 17:42 Відповісти
Много шума из ничего. "Крымская платформа" №2.
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07.05.2024 17:59 Відповісти
Я чекаю, аж тремчу. Від "самих пАтужних результатів" саміту зеленского й дЄрмака. "Міру мір, нехай буде Сонце, мама й ... зелєнский! "
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07.05.2024 20:08 Відповісти
 
 