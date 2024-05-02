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Переговори України щодо вступу до ЄС будуть надзвичайно складними, - президент Латвії Рінкевичс

Переговори України щодо вступу до ЄС будуть надзвичайно складними, - президент Латвії Рінкевичс

На думку президента Латвії Едгарса Рінкевичса, переговорний процес щодо вступу України та Молдови до Європейського союзу буде надзвичайно складним. Проте він вважає, що "цілком реально" розпочати переговори вже в червні цього року.

Про це пише РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що вступ України до ЄС може означати вагомі зміни в економіці блоку, зокрема в сільському господарстві. Політик також зазначив, що членство в ЄС передбачає чимало обов'язків.

"Членство в ЄС також означає досить багато обов'язків, а в країні, яка зараз перебуває у стані війни, безсумнівно, не так просто проводити реформи або перетворення. Тому я думаю, що так, нам потрібно дати Україні та Молдові позитивний сигнал у червні про те, що ми починаємо переговори", - сказав Рінкевичс.

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Президент Латвії додав, що досить складними можуть бути питання, пов'язані з реформами державного апарату, а також з вимогами до охорони навколишнього середовища. Крім цього, політик зауважив, що може виникнути багато гострих дискусій, особливо щодо сільського господарства. 

"Так, нам потрібно почати говорити про конкретні речі, але ми повинні враховувати, що цей процес не буде легким, тому що буде дуже багато суперечок, наприклад, щодо сільського господарства", - сказав президент Латвії.

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Раніше повідомлялося, що Єврокомісія почала офіційний скрінінг в межах підготовки до початку переговорів щодо членства України в ЄС переговорного розділу 11 "Сільське господарство та розвиток сільських територій".

Автор: 

членство в ЄС (1231) Рінкевичс Едгарс (177)


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Топ коментарі
+5
Поки зелені падли у владі, не бачити нам ЄС та НАТО
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02.05.2024 15:22
+3
Авжеж, з вашого боку різні ''фіцануті мадяри'' палки в колеса стромлятимуть, а з нашого боку різні ЗЄд'єрмаки оманські договорняки протягуватимуть.
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02.05.2024 15:48
+2
дЄрмак в останню хвилину відмовиться ставити свій підпис. І поїде геть.
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02.05.2024 15:10
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дЄрмак в останню хвилину відмовиться ставити свій підпис. І поїде геть.
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02.05.2024 15:10 Відповісти
Де підписувати він би мав? До того коли цей папірець з'явиться то це вже можливо внук цього діяча зможе підписати чи відмовитись.
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02.05.2024 15:14 Відповісти
Латвію, Литву та Естонію в ЄС взяли похапцем, бо такий був політичний запит. Чому б і нас так не взяти виходячи з політичної доцільності. Їх спочатку зробили членами ЄС, а потім підтягували все під норми. Нам Закон. Це ще сто років.
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02.05.2024 15:13 Відповісти
Не меліть дурні. Похапцем ні кого не брали.
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02.05.2024 15:20 Відповісти
Як при *********
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02.05.2024 15:13 Відповісти
Зелені гірші за нього, це вже треба визнати. Мені здається, що вони навіть гірші за йульку.
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02.05.2024 15:30 Відповісти
найближчі десять років, після закінчення війни, ні в які єс, а тим більше нато нас не приймуть!
а коли закінчиться віна і як само, не знає ніхто.
ми, кожного дня відступаємо.
кулєба вже закинув, що треба зняти рожеві окуляри.
поки йде війна існує зе!шобло і особисто зе!поц і єрмак.
як що, не встигнуть втекти, їх просто розірвуть.
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02.05.2024 15:19 Відповісти
Поки зелені падли у владі, не бачити нам ЄС та НАТО
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02.05.2024 15:22 Відповісти
Авжеж, з вашого боку різні ''фіцануті мадяри'' палки в колеса стромлятимуть, а з нашого боку різні ЗЄд'єрмаки оманські договорняки протягуватимуть.
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02.05.2024 15:48 Відповісти
Тотщо нам тепер? В тайожний союз і ОДКБ?
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02.05.2024 15:55 Відповісти
Переговори так переговорами і залишаться.
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02.05.2024 17:08 Відповісти
Коли за столом скупих господарів сидить купка вічноголодних дітей, природньо, що і вони і дітиська не дуже хочуть бачити ще одного проглота. Треба змінити ставлення до себе в Європі, народ це зробив, владі це непотрібно, бо красти буде важче і відповідати тяжче.
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02.05.2024 18:27 Відповісти
 
 