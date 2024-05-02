Переговори України щодо вступу до ЄС будуть надзвичайно складними, - президент Латвії Рінкевичс

На думку президента Латвії Едгарса Рінкевичса, переговорний процес щодо вступу України та Молдови до Європейського союзу буде надзвичайно складним. Проте він вважає, що "цілком реально" розпочати переговори вже в червні цього року.

Про це пише РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що вступ України до ЄС може означати вагомі зміни в економіці блоку, зокрема в сільському господарстві. Політик також зазначив, що членство в ЄС передбачає чимало обов'язків.

"Членство в ЄС також означає досить багато обов'язків, а в країні, яка зараз перебуває у стані війни, безсумнівно, не так просто проводити реформи або перетворення. Тому я думаю, що так, нам потрібно дати Україні та Молдові позитивний сигнал у червні про те, що ми починаємо переговори", - сказав Рінкевичс.

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Президент Латвії додав, що досить складними можуть бути питання, пов'язані з реформами державного апарату, а також з вимогами до охорони навколишнього середовища. Крім цього, політик зауважив, що може виникнути багато гострих дискусій, особливо щодо сільського господарства.

"Так, нам потрібно почати говорити про конкретні речі, але ми повинні враховувати, що цей процес не буде легким, тому що буде дуже багато суперечок, наприклад, щодо сільського господарства", - сказав президент Латвії.

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Раніше повідомлялося, що Єврокомісія почала офіційний скрінінг в межах підготовки до початку переговорів щодо членства України в ЄС переговорного розділу 11 "Сільське господарство та розвиток сільських територій".