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Переговори щодо членства в ЄС: Єврокомісія почала зустрічі з Україною щодо скринінгу законодавства про сільське господарство

Єврокомісія почала зустрічі з Україною щодо скринінгу законодавства аграрної сфери

Єврокомісія почала офіційний скрінінг в межах підготовки до початку переговорів щодо членства України в ЄС переговорного розділу 11 "Сільське господарство та розвиток сільських територій".

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики, передає Цензор.НЕТ.

Українську делегацію очолює заступник Міністра аграрної політики та продовольства Маркіян Дмитрасевич. Він подякував ЄС за непохитну підтримку України під час повномасштабної війни Росії проти українського народу.

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"Незважаючи на постійні бойові дії, інтенсивні обстріли Росією українських міст, сіл і енергетичної інфраструктури, для нас дуже важливо рухатись до нашої мети - вступу до ЄС. Ми розуміємо, що цей шлях буде непростим, а переговори в аграрній сфері - тим більше. Ми дуже вдячні Європейській комісії за можливість взяти участь в цій роз'яснювальній зустрічі, навіть на місяць раніше, ніж було заплановано. Сподіваємось на подальшу співпрацю та взаємну підтримку на шляху вступу України до ЄС", - зазначив Дмитрасевич.

Розʼяснювальні зустрічі по розділу Сільське господарство та розвиток сільських територій триватимуть 25-26 квітня. 29-30 квітня - по розділу Безпечність харчових продуктів, ветеринарна, фітосанітарна політика. У кінці травня - по розділу Рибництво.

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Після цих зустрічей по кожному із розділів Україна зобовʼязана провести представлення свого прогресу по розділах. На підставі цих презентацій Єврокомісія буде проводити скринінг законодавства і надавати конкретні рекомендації. Тобто, що необхідно Україні виконати для того, щоб відкрити перемовини по конкретному розділу.

Зазначимо, що пояснювальні зустрічі Єврокомісії - це частина процесу перевірки відповідності законодавства України, як країни-кандидата до права ЄС. Установча зустріч із започаткування скринінгу (оцінки відповідності) українського законодавства праву ЄС відбулась 25 січня 2024 року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що Європейський Союз повинен офіційно розпочати переговори про вступ України в червні цього року.

Автор: 

Єврокомісія (2142) Мінагрополітики (1543) сільське господарство (719) членство в ЄС (1231)


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На численні прохання знову звучить чудова пісня "Шарман Катрін".
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25.04.2024 19:26 Відповісти
часов 30 не было про ес и нату
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25.04.2024 19:51 Відповісти
Блать...чуть не сквіртінг..
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25.04.2024 20:01 Відповісти
Я так рощумію шо і ЄС кордони колючою проволокою обгородять
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25.04.2024 20:02 Відповісти
1пункт с/х України і на роки,воно і похоронить шлях у ЕС.
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25.04.2024 20:55 Відповісти
Бл.ядь, з**илы **.аные, не саботируйте вступление Украины в ЕС, как сучие потроховцы с жулькой тимошенко. Адаптируйте шнель законодательство и избавляйтесь от клептократической олигархии.
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26.04.2024 03:05 Відповісти
 
 