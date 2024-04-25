Переговоры по членству в ЕС: Еврокомиссия начала встречи с Украиной по скринингу законодательства о сельском хозяйстве

Еврокомиссия начала официальный скрининг в рамках подготовки к началу переговоров о членстве Украины в ЕС переговорного раздела 11 "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий".

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики, передает Цензор.НЕТ.

Украинскую делегацию возглавляет заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Маркиян Дмитрасевич. Он поблагодарил ЕС за непоколебимую поддержку Украины во время полномасштабной войны России против украинского народа.

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"Несмотря на постоянные боевые действия, интенсивные обстрелы Россией украинских городов, сел и энергетической инфраструктуры, для нас очень важно двигаться к нашей цели - вступлению в ЕС. Мы понимаем, что этот путь будет непростым, а переговоры в аграрной сфере - тем более. Мы очень благодарны Европейской комиссии за возможность принять участие в этой разъяснительной встрече, даже на месяц раньше, чем было запланировано. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимную поддержку на пути вступления Украины в ЕС", - отметил Дмитрасевич.

Разъяснительные встречи по разделу Сельское хозяйство и развитие сельских территорий продлятся 25-26 апреля. 29-30 апреля - по разделу Безопасность пищевых продуктов, ветеринарная, фитосанитарная политика. В конце мая - по разделу Рыбоводство.

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После этих встреч по каждому из разделов Украина обязана провести представление своего прогресса по разделам. На основании этих презентаций Еврокомиссия будет проводить скрининг законодательства и предоставлять конкретные рекомендации. То есть, что необходимо Украине выполнить для того, чтобы открыть переговоры по конкретному разделу.

Отметим, что разъяснительные встречи Еврокомиссии - это часть процесса проверки соответствия законодательства Украины, как страны-кандидата, праву ЕС. Учредительная встреча по началу скрининга (оценки соответствия) украинского законодательства праву ЕС состоялась 25 января 2024 года.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что Европейский Союз должен официально начать переговоры о вступлении Украины в июне этого года.