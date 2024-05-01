Закликаємо ЄС почати переговори з Україною про вступ, - заява президентів країн Балтії Каріса, Науседи та Рінкевичса

Президенти трьох балтійських країн у спільній заяві до 20-річчя членства Естонії, Литви та Латвії у ЄС закликали до проведення міжурядових конференцій з Україною, а також Молдовою, і до початку переговорів про вступ із ними у червні 2024 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Каріс, Науседа та Рінкевичс підкреслили, що відзначають 20-ту річницю вступу Естонії, Литви та Латвії до Європейського Союзу в той час, коли неспровокована та невиправдана агресивна війна Росії проти України нагадує, що мир у Європі не можна сприймати як належне.

"Наголошуємо, що міжнародна підтримка залишається вирішальною для перемоги України. Сьогодні Україна відстоює наші демократичні цінності. Ми рішуче підтримуємо Україну в захисті заснованого на правилах світового порядку", - заявили президенти.

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Вони додали, що у 1990-1991 роках країни Балтії боролися за демократичний вибір.

"Сьогодні українці, молдовани та грузини борються за європейські цінності та європейську сім'ю як свій вирішальний вибір. Вони мають ту саму мрію, що й ми тоді… Ми рішуче підтримуємо ті країни, які поділяють європейські цінності та бажання бути разом", - йдеться у заяві.

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Президенти запевнили, що будуть підтримувати країни-кандидати на шляху європейської інтеграції до повноправного членства в Європейському Союзі.

"Ми закликаємо до проведення міжурядових конференцій з Україною та Молдовою і до початку переговорів про вступ у червні 2024 року. Розширення Європейського Союзу було стратегічною політичною інвестицією для Європейського Союзу з невичерпним потенціалом", - наголосили три балтійські президенти.

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Естонія, Литва та Латвія приєдналися до ЄС 1 травня 2004 року.

Тоді членами Євросоюзу також стали Кіпр, Чехія, Угорщина, Мальта, Польща, Словаччина та Словенія - загалом 10 країн. На момент приєднання членами ЄС були тільки 15 країн, тому це розширення називають "великим вибухом".