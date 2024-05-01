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Закликаємо ЄС почати переговори з Україною про вступ, - заява президентів країн Балтії Каріса, Науседи та Рінкевичса

ЄС має почати переговори про членство з Україною, - президенти країн Балтії

Президенти трьох балтійських країн у спільній заяві до 20-річчя членства Естонії, Литви та Латвії у ЄС закликали до проведення міжурядових конференцій з Україною, а також Молдовою, і до початку переговорів про вступ із ними у червні 2024 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Каріс, Науседа та Рінкевичс підкреслили, що відзначають 20-ту річницю вступу Естонії, Литви та Латвії до Європейського Союзу в той час, коли неспровокована та невиправдана агресивна війна Росії проти України нагадує, що мир у Європі не можна сприймати як належне.

"Наголошуємо, що міжнародна підтримка залишається вирішальною для перемоги України. Сьогодні Україна відстоює наші демократичні цінності. Ми рішуче підтримуємо Україну в захисті заснованого на правилах світового порядку", - заявили президенти.

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Вони додали, що у 1990-1991 роках країни Балтії боролися за демократичний вибір.

"Сьогодні українці, молдовани та грузини борються за європейські цінності та європейську сім'ю як свій вирішальний вибір. Вони мають ту саму мрію, що й ми тоді… Ми рішуче підтримуємо ті країни, які поділяють європейські цінності та бажання бути разом", - йдеться у заяві.

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Президенти запевнили, що будуть підтримувати країни-кандидати на шляху європейської інтеграції до повноправного членства в Європейському Союзі.

"Ми закликаємо до проведення міжурядових конференцій з Україною та Молдовою і до початку переговорів про вступ у червні 2024 року. Розширення Європейського Союзу було стратегічною політичною інвестицією для Європейського Союзу з невичерпним потенціалом", - наголосили три балтійські президенти.

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Естонія, Литва та Латвія приєдналися до ЄС 1 травня 2004 року.

Тоді членами Євросоюзу також стали Кіпр, Чехія, Угорщина, Мальта, Польща, Словаччина та Словенія - загалом 10 країн. На момент приєднання членами ЄС були тільки 15 країн, тому це розширення називають "великим вибухом".

Автор: 

членство в ЄС (1231) Рінкевичс Едгарс (177) Науседа Гітанас (333) Каріньш Кріш’яніс (41)


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01.05.2024 12:57 Відповісти
Найкраще для України - ЗАПРОШЕННЯ ДО НАТО! Запрошення з довгою і важкою процедурою вступу, з ОБ`ОВЯЗКОВИМИ ЖОРСТКИМИ АНТИКОРУПЦ. УМОВАМИ, але НЕЗВОРОТНЕ! Хоча насправді це повинно було статися 30 років тому - як жорстка умова позбавлення України 3-го в світі ядерн. потенціалу.
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01.05.2024 13:03 Відповісти
Що поганого у вступі України до ЄС? Це що, - "зайве" для України? - Проте, цей вступ аж ніяк не заважає вступу України до НАТО.
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01.05.2024 13:33 Відповісти
******* «ВІСЬ ЗЛА»:

1) МОСКОВІЯ + БІЛОРУСЬ, ВЕНЕСУЕЛА, ЗІМБАБВЕ, ІРАН, КНДР, КУБА, МАЛІ, НІКАРАГУА, СИРІЯ

2) КИТАЙ + В'ЄТНАМ, ВІРМЕНІЯ, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, ЛАОС, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН

3) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, ЕРИТРЕЯ, КОНГО, ЛІВІЯ, МОЗАМБІК, НІГЕР, ПІВД.СУДАН, ЦАР

4) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕФІОПІЯ, НАМІБІЯ, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ

5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ГРЕНАДА, ДОМІНІКА, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, САЛЬВАДОР, СЕНЕГАЛ, ТОГО

6) ІНДІЯ + АФГАНІСТАН, БАНГЛАДЕШ, ЛІВАН, М'ЯНМА, ПАКИСТАН, ЧАД, ШРІ-ЛАНКА, (АЗЕРБАЙДЖАН), (ГРУЗІЯ)

7) УГОРЩИНА + (СЕРБІЯ), (СЛОВАЧЧИНА), (ТУРЕЧЧИНА)
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01.05.2024 13:09 Відповісти
 
 