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Новини Війна
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Війна Росії в Україні дала поштовх ЄС до подальшого розширення, - Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель

Вторгнення Росії в Україну у 2022 році дало новий поштовх прагненню Європейського Союзу прийняти більше країн.

Про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Reuters.

"Це був поклик історії об'єднати європейські країни", - сказав Мішель журналістам про розширення ЄС 2004 року. "Через двадцять років ми стикаємося з подібним викликом, тому що існує цей геополітичний хаос, у тому числі через цю війну Росії проти України. І зіткнутися з цим хаосом — геополітична стратегія знову об’єднатися".

"Через війну, розпочату Росією проти України, є новий поштовх, пожвавлення стратегії розширення ЄС", - сказав Мішель.

"Це складно. Але яка альтернатива? Альтернатива була б жахливою, безвідповідальною помилкою з боку ЄС", - сказав президент Європейської ради, закликавши ЄС і країни-кандидати до 2030 року провести реформи, необхідні для нового розширення.

Читайте також: Переговори про членство України в ЄС можуть початися ще до кінця червня, - Мішель

Автор: 

членство в ЄС (1231) Євросоюз (13313) Шарль Мішель (333)


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готуються Сербію прийняти?
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29.04.2024 21:48 Відповісти
Грузию.
Парламент Грузии откажется от принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в случае, если страна получит предложение вступить в Европейский Союз. Об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили, сообщает https://www.apsny.ge/2024/pol/1713630594.php "Грузия Online" .
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29.04.2024 22:47 Відповісти
теж гарний кандідат.
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29.04.2024 23:14 Відповісти
Військовозобов'я́заний (п. 9 ст. 1 ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу») - особа, яка перебуває у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Ворог московський, гадить в Україні, а його ЖДУНИ ригоАНАЛЬНІ, гадять по мережах, щоб зірвати МОБІЛІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ!!
Агентуру московитів, треба вішати, а не срач з нею розводити по мережах!
Слава Україні!
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29.04.2024 21:48 Відповісти
цікаво, він хоч розуміє наскільки його слова виглядають стьобом? в останній раз прийняли Хорватію в 2013 році (11 років тому!). В найближчі роки не збираються приймати нікого, лише до 2030 може приймуть Чорногорію, БіГ, та Македонію.
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29.04.2024 22:55 Відповісти
Потужно сказав, в майбутньому має бути ще більший срач, Одного орбанятка їм вже замало...
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30.04.2024 05:39 Відповісти
 
 