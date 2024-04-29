Війна Росії в Україні дала поштовх ЄС до подальшого розширення, - Мішель

Вторгнення Росії в Україну у 2022 році дало новий поштовх прагненню Європейського Союзу прийняти більше країн.

Про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Це був поклик історії об'єднати європейські країни", - сказав Мішель журналістам про розширення ЄС 2004 року. "Через двадцять років ми стикаємося з подібним викликом, тому що існує цей геополітичний хаос, у тому числі через цю війну Росії проти України. І зіткнутися з цим хаосом — геополітична стратегія знову об’єднатися".

"Через війну, розпочату Росією проти України, є новий поштовх, пожвавлення стратегії розширення ЄС", - сказав Мішель.

"Це складно. Але яка альтернатива? Альтернатива була б жахливою, безвідповідальною помилкою з боку ЄС", - сказав президент Європейської ради, закликавши ЄС і країни-кандидати до 2030 року провести реформи, необхідні для нового розширення.

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