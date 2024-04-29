Война России в Украине дала толчок ЕС к дальнейшему расширению, - Мишель

Вторжение России в Украину в 2022 году дало новый толчок стремлению Европейского Союза принять больше стран.

Об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Это был зов истории - объединить европейские страны, - сказал Мишель журналистам о расширении ЕС в 2004 году. - Через двадцать лет мы сталкиваемся с подобным вызовом, потому что существует этот геополитический хаос, в том числе из-за этой войны России против Украины. И столкнуться с этим хаосом - геополитическая стратегия снова объединиться".

"Из-за войны, начатой Россией против Украины, есть новый толчок, оживление стратегии расширения ЕС", - сказал Мишель.

"Это сложно. Но какая альтернатива? Альтернатива была бы ужасной, безответственной ошибкой со стороны ЕС", - сказал президент Европейского совета, призвав ЕС и страны-кандидаты до 2030 года провести реформы, необходимые для нового расширения.

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