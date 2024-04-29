Война России в Украине дала толчок ЕС к дальнейшему расширению, - Мишель
Вторжение России в Украину в 2022 году дало новый толчок стремлению Европейского Союза принять больше стран.
Об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Это был зов истории - объединить европейские страны, - сказал Мишель журналистам о расширении ЕС в 2004 году. - Через двадцать лет мы сталкиваемся с подобным вызовом, потому что существует этот геополитический хаос, в том числе из-за этой войны России против Украины. И столкнуться с этим хаосом - геополитическая стратегия снова объединиться".
"Из-за войны, начатой Россией против Украины, есть новый толчок, оживление стратегии расширения ЕС", - сказал Мишель.
"Это сложно. Но какая альтернатива? Альтернатива была бы ужасной, безответственной ошибкой со стороны ЕС", - сказал президент Европейского совета, призвав ЕС и страны-кандидаты до 2030 года провести реформы, необходимые для нового расширения.
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Парламент Грузии откажется от принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в случае, если страна получит предложение вступить в Европейский Союз. Об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили, сообщает https://www.apsny.ge/2024/pol/1713630594.php "Грузия Online" .
Ворог московський, гадить в Україні, а його ЖДУНИ ригоАНАЛЬНІ, гадять по мережах, щоб зірвати МОБІЛІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ!!
Агентуру московитів, треба вішати, а не срач з нею розводити по мережах!
Слава Україні!