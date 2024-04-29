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Новости Война
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Война России в Украине дала толчок ЕС к дальнейшему расширению, - Мишель

Президент Європейської ради Шарль Мішель

Вторжение России в Украину в 2022 году дало новый толчок стремлению Европейского Союза принять больше стран.

Об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Это был зов истории - объединить европейские страны, - сказал Мишель журналистам о расширении ЕС в 2004 году. - Через двадцать лет мы сталкиваемся с подобным вызовом, потому что существует этот геополитический хаос, в том числе из-за этой войны России против Украины. И столкнуться с этим хаосом - геополитическая стратегия снова объединиться".

"Из-за войны, начатой Россией против Украины, есть новый толчок, оживление стратегии расширения ЕС", - сказал Мишель.

"Это сложно. Но какая альтернатива? Альтернатива была бы ужасной, безответственной ошибкой со стороны ЕС", - сказал президент Европейского совета, призвав ЕС и страны-кандидаты до 2030 года провести реформы, необходимые для нового расширения.

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Автор: 

членство в ЕС (997) Евросоюз (17060) Шарль Мишель (246)


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готуються Сербію прийняти?
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29.04.2024 21:48 Ответить
Грузию.
Парламент Грузии откажется от принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в случае, если страна получит предложение вступить в Европейский Союз. Об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили, сообщает https://www.apsny.ge/2024/pol/1713630594.php "Грузия Online" .
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29.04.2024 22:47 Ответить
теж гарний кандідат.
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29.04.2024 23:14 Ответить
Військовозобов'я́заний (п. 9 ст. 1 ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу») - особа, яка перебуває у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Ворог московський, гадить в Україні, а його ЖДУНИ ригоАНАЛЬНІ, гадять по мережах, щоб зірвати МОБІЛІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ!!
Агентуру московитів, треба вішати, а не срач з нею розводити по мережах!
Слава Україні!
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29.04.2024 21:48 Ответить
цікаво, він хоч розуміє наскільки його слова виглядають стьобом? в останній раз прийняли Хорватію в 2013 році (11 років тому!). В найближчі роки не збираються приймати нікого, лише до 2030 може приймуть Чорногорію, БіГ, та Македонію.
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29.04.2024 22:55 Ответить
Потужно сказав, в майбутньому має бути ще більший срач, Одного орбанятка їм вже замало...
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30.04.2024 05:39 Ответить
 
 