УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8076 відвідувачів онлайн
Новини
486 6

Вступ Естонії до ЄС 20 років тому дозволяє сьогодні допомагати Україні, - прем’єрка Каллас

каллас

Прем’єрка Естонії Кая Каллас з нагоди вступу країни до ЄС 20 років тому

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ми надійні партнери, наші думки цінують, і наші погляди враховують. ... Вступ Естонії до Європейського Союзу був історією успіху, що дозволяє нам тепер допомагати іншим країнам, включаючи Україну, на шляху до членства в ЄС", - зазначила прем'єрка.

Каллас наголосила, що економіка Естонії та середні зарплати зросли майже в чотири рази після вступу до ЄС.

"За підтримки Європейського Союзу ми зробили значні інвестиції в різні сфери розвитку та інфраструктури нашої країни, забезпечуючи високу якість життя та безпеку для наших людей в Естонії", – сказала вона.

Каллас також зазначила, що вступ до ЄС та Шенгенської зони надав народу Естонії свободу подорожувати, навчатися та працювати також в інших країнах-членах.

"Давайте пам’ятати, що Європейський Союз – це не "вони" там, у Брюсселі. Європейський Союз – це ми", – підсумувала Каллас.

Читайте: Допомога від США та Британії має надихнути інші країни робити більше для України, - прем’єрка Естонії Каллас

Автор: 

Естонія (1596) членство в ЄС (1231) Євросоюз (13313) Каллас Кая (251)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зате в владою України в цей час кралося 2 млрд. долляров на місяць лише з зарплат держсектору. Ні, не так… Зате народ вибирав владу злодіїв і бандитів… На фіг, у нас були якісь переваги в цей час?
показати весь коментар
01.05.2024 11:06 Відповісти
Litva takze 20 let kak ES.Sredniaja zarplata za to vremia vyrosla 6 raz ,teper 1350 evro v ruki.Podorazala konecno mnogo sto no eto srednem 2.2 raza.Pensiji takze uvelicilis 5 raz
показати весь коментар
01.05.2024 11:19 Відповісти
Mne obidnee, to chto v 1999 v Esti zarplata 300 EU v Ukraine - 30 EU. I nikto za to ne otvetil/
показати весь коментар
01.05.2024 11:28 Відповісти
балтійські країни і головне їх народи прийняли справді вірні рішення. Ми теж мали можливість .... Україна втратила шанс. За помилки недолугих політиків платимо кров'ю
показати весь коментар
01.05.2024 11:25 Відповісти
Які політики? Кучма і Чивокуня - політики? Винні ті хто обирав посміховиська президентами.
показати весь коментар
01.05.2024 11:30 Відповісти
Кучма вбив Чорновола, оце те, що про нього запам'ятають.
Накрався, нажерся і тепер сидить коптить небо,
покриваючи синочка Ахметова.
показати весь коментар
01.05.2024 17:21 Відповісти
 
 