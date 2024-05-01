Вступ Естонії до ЄС 20 років тому дозволяє сьогодні допомагати Україні, - прем’єрка Каллас
Прем’єрка Естонії Кая Каллас з нагоди вступу країни до ЄС 20 років тому
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Ми надійні партнери, наші думки цінують, і наші погляди враховують. ... Вступ Естонії до Європейського Союзу був історією успіху, що дозволяє нам тепер допомагати іншим країнам, включаючи Україну, на шляху до членства в ЄС", - зазначила прем'єрка.
Каллас наголосила, що економіка Естонії та середні зарплати зросли майже в чотири рази після вступу до ЄС.
"За підтримки Європейського Союзу ми зробили значні інвестиції в різні сфери розвитку та інфраструктури нашої країни, забезпечуючи високу якість життя та безпеку для наших людей в Естонії", – сказала вона.
Каллас також зазначила, що вступ до ЄС та Шенгенської зони надав народу Естонії свободу подорожувати, навчатися та працювати також в інших країнах-членах.
"Давайте пам’ятати, що Європейський Союз – це не "вони" там, у Брюсселі. Європейський Союз – це ми", – підсумувала Каллас.
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