Вступ Естонії до ЄС 20 років тому дозволяє сьогодні допомагати Україні, - прем’єрка Каллас

Прем’єрка Естонії Кая Каллас з нагоди вступу країни до ЄС 20 років тому

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ми надійні партнери, наші думки цінують, і наші погляди враховують. ... Вступ Естонії до Європейського Союзу був історією успіху, що дозволяє нам тепер допомагати іншим країнам, включаючи Україну, на шляху до членства в ЄС", - зазначила прем'єрка.

Каллас наголосила, що економіка Естонії та середні зарплати зросли майже в чотири рази після вступу до ЄС.

"За підтримки Європейського Союзу ми зробили значні інвестиції в різні сфери розвитку та інфраструктури нашої країни, забезпечуючи високу якість життя та безпеку для наших людей в Естонії", – сказала вона.

Каллас також зазначила, що вступ до ЄС та Шенгенської зони надав народу Естонії свободу подорожувати, навчатися та працювати також в інших країнах-членах.

"Давайте пам’ятати, що Європейський Союз – це не "вони" там, у Брюсселі. Європейський Союз – це ми", – підсумувала Каллас.

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