Допомога від США та Британії має надихнути інші країни робити більше для України, - прем’єрка Естонії Каллас

Москва завжди сподівається, що одного дня допомога з боку Заходу зменшиться, а його єдність зруйнується.

Про це в інтерв'ю The Telegraph заявила прем'єрка Естонії Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, Україна потребує як швидкої військової допомоги від західних країн, так і довгострокової підтримки. Тому вона привітала рішення про військову допомогу від США та Великої Британії.

"Це також має надихнути інші країни надавати Україні те, чого вона терміново потребує. Ми не повинні забувати, що в нас є ресурси й досвід – наша сила переважає російську", - пояснила Каллас.

Прем'єрка наголосила, що цілі РФ не змінилися, і Москва завжди розігрувала карту, що одного дня допомога з боку Заходу зменшиться, а його єдність зруйнується.

"Якщо ми не допоможемо Україні, що це скаже про нас?" - сказала вона.

Також читайте: "Добре, що ти повернулася, Америко" та "ЄС теж має зробити більше": як європейські лідери відреагували на голосування у США за допомогу Україні