Помощь от США и Британии должна вдохновить другие страны делать больше для Украины, - премьер Эстонии Каллас

Москва всегда надеется, что однажды помощь со стороны Запада уменьшится, а его единство разрушится.

Об этом в интервью The Telegraph заявила премьер Эстонии Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, Украина нуждается как в быстрой военной помощи от западных стран, так и в долгосрочной поддержке. Поэтому она приветствовала решение о военной помощи от США и Великобритании.

"Это также должно вдохновить другие страны предоставлять Украине то, в чем она срочно нуждается. Мы не должны забывать, что у нас есть ресурсы и опыт - наша сила превосходит российскую", - пояснила Каллас.

Премьер подчеркнула, что цели РФ не изменились, и Москва всегда разыгрывала карту, что однажды помощь со стороны Запада уменьшится, а его единство разрушится.

"Если мы не поможем Украине, что это скажет о нас?" - сказала она.

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