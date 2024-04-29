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Новости Война
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Помощь от США и Британии должна вдохновить другие страны делать больше для Украины, - премьер Эстонии Каллас

каллас,кая

Москва всегда надеется, что однажды помощь со стороны Запада уменьшится, а его единство разрушится.

Об этом в интервью The Telegraph заявила премьер Эстонии Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, Украина нуждается как в быстрой военной помощи от западных стран, так и в долгосрочной поддержке. Поэтому она приветствовала решение о военной помощи от США и Великобритании.

"Это также должно вдохновить другие страны предоставлять Украине то, в чем она срочно нуждается. Мы не должны забывать, что у нас есть ресурсы и опыт - наша сила превосходит российскую", - пояснила Каллас.

Премьер подчеркнула, что цели РФ не изменились, и Москва всегда разыгрывала карту, что однажды помощь со стороны Запада уменьшится, а его единство разрушится.

"Если мы не поможем Украине, что это скажет о нас?" - сказала она.

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Автор: 

Эстония (1411) Каллас Кая (184)


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Яка гарнюня і розумниця !
Україні б такого прем'єра замість ахметівського Шмигаля.
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29.04.2024 11:51 Ответить
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29.04.2024 12:17 Ответить
 
 