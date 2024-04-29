Момент уничтожения воздушной цели врага с помощью ЗРК "Оса": "Есть поражение цели!". ВИДЕО

Воины 1129-го зенитного ракетного Белоцерковского полка точно сбили российскую воздушную цель с помощью ЗРК "Оса".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.

"Оса" - автоматизированный военный зенитно-ракетный комплекс. Комплекс является всепогодным и предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой (танковой) дивизии во всех видах боевых действий.

На видео показан запуск зенитной ракеты, а затем на мониторах слежения видно поражение воздушной цели.

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