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Момент уничтожения воздушной цели врага с помощью ЗРК "Оса": "Есть поражение цели!". ВИДЕО

Воины 1129-го зенитного ракетного Белоцерковского полка точно сбили российскую воздушную цель с помощью ЗРК "Оса".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.

"Оса" - автоматизированный военный зенитно-ракетный комплекс. Комплекс является всепогодным и предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой (танковой) дивизии во всех видах боевых действий.

війна

На видео показан запуск зенитной ракеты, а затем на мониторах слежения видно поражение воздушной цели.

Также смотрите: Бойцы ССО уничтожили склады БК и живую силу врага на Южном направлении. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6909) ЗРК (199)


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Цікаво, на "Високому" працюють, чи в ТОВ зловили?
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29.04.2024 11:16 Ответить
Мавік підбили?
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29.04.2024 11:16 Ответить
Оса проти шахедів була б ідеально.
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29.04.2024 11:41 Ответить
У неї озброєння лише 2-6 ракет.
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29.04.2024 12:01 Ответить
Для своєї зони відповідальності це норм, враховуючи що працюють вони як правило в складі батареї, а це вже 24 ракети в залпі і стільки же на ТЗМ. Сумно тільки що все частіше бачимо ЗРК з не повним боєкомплектом, як тут всього 2 ракети.
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29.04.2024 12:41 Ответить
Це експортний варіант з двома ракетами: "Оса-АК" або її модифікація.
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30.04.2024 10:01 Ответить
Не треба ля-ля. На 18-22 секундах чітко видно ще по 2 кріплення для контейнерів з кожного боку. Да і не було ніколи Оси з 2-ма ракетами, перша була з 4-ма і навіть з ракетами без контейнеру.
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30.04.2024 10:11 Ответить
При Кучмі таких продали більше 2000 шт
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29.04.2024 15:33 Ответить
 
 