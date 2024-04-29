Бойцы ССО уничтожили склады БК и живую силу врага на Южном направлении. ВИДЕО

Бойцы Сил специальных операций уничтожили склады БК, место схрона провизии, а также автомобильную технику на скрытой в лесу позиции врага. Это произошло на одном из южных направлений фронта.

Работу провели операторы 73-го морского центра сил спецназначения имени кошевого атамана Антона Головатого.

Во время разведывательных действий на юге защитники обнаружили в лесу место дислокации оккупантов. Там были капониры с боекомплектом, рядом захватчики хранили провизию, а неподалеку между деревьев замаскировали автотехнику. Днем по вражеской позиции бойцы ССО направили FPV-дроны, БпЛА с системой сброса и огонь из 122-мм гаубицы Д-30.

В результате точной работы защитников из Сил специальных операций были уничтожены капониры с БК и места расположения личного состава армии РФ, трое оккупантов ликвидированы и пятеро ранены.

Поражение воины продолжили и в темное время суток, уничтожив также склады с боекомплектом захватчиков.

Видео работы наших бойцов опубликовано в соцсетях командования ССО, передает Цензор.НЕТ.

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