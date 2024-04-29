Бойцы ССО уничтожили склады БК и живую силу врага на Южном направлении. ВИДЕО
Бойцы Сил специальных операций уничтожили склады БК, место схрона провизии, а также автомобильную технику на скрытой в лесу позиции врага. Это произошло на одном из южных направлений фронта.
Работу провели операторы 73-го морского центра сил спецназначения имени кошевого атамана Антона Головатого.
Во время разведывательных действий на юге защитники обнаружили в лесу место дислокации оккупантов. Там были капониры с боекомплектом, рядом захватчики хранили провизию, а неподалеку между деревьев замаскировали автотехнику. Днем по вражеской позиции бойцы ССО направили FPV-дроны, БпЛА с системой сброса и огонь из 122-мм гаубицы Д-30.
В результате точной работы защитников из Сил специальных операций были уничтожены капониры с БК и места расположения личного состава армии РФ, трое оккупантов ликвидированы и пятеро ранены.
Поражение воины продолжили и в темное время суток, уничтожив также склады с боекомплектом захватчиков.
Видео работы наших бойцов опубликовано в соцсетях командования ССО, передает Цензор.НЕТ.
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то влада маленького міста Ладижин, винувата в смерті батальйона ЗСУ,
і це лиш порівняння з тим що зробив оператор дрона-розвідника з оператором бойового дрона в даній ситуації
скільки бпла можна було придбати за витрачені гроші???
тож нема нікуя війни у підарасів!!!