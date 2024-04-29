Момент знищення повітряної цілі ворога за допомогою ЗРК "Оса": "Є ураження цілі!". ВIДЕО
Воїни 1129-го зенітного ракетного Білоцерківського полку влучно збили російську повітряну ціль за допомогою ЗРК "Оса".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
"Оса" — автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс. Комплекс є всепогодним і призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької (танкової) дивізії у всіх видах бойових дій.
На відео показано запуск зенітної ракети, а потім на моніторах стеження видно ураження повітряної цілі.
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Beta Human
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Mikola Mazurenko
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