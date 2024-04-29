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Момент знищення повітряної цілі ворога за допомогою ЗРК "Оса": "Є ураження цілі!". ВIДЕО

Воїни 1129-го зенітного ракетного Білоцерківського полку влучно збили російську повітряну ціль за допомогою ЗРК "Оса".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

"Оса" — автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс. Комплекс є всепогодним і призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької (танкової) дивізії у всіх видах бойових дій.

війна

На відео показано запуск зенітної ракети, а потім на моніторах стеження видно ураження повітряної цілі.

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Автор: 

знищення (7221) ЗРК (204)


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Цікаво, на "Високому" працюють, чи в ТОВ зловили?
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29.04.2024 11:16 Відповісти
Мавік підбили?
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29.04.2024 11:16 Відповісти
Оса проти шахедів була б ідеально.
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29.04.2024 11:41 Відповісти
У неї озброєння лише 2-6 ракет.
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29.04.2024 12:01 Відповісти
Для своєї зони відповідальності це норм, враховуючи що працюють вони як правило в складі батареї, а це вже 24 ракети в залпі і стільки же на ТЗМ. Сумно тільки що все частіше бачимо ЗРК з не повним боєкомплектом, як тут всього 2 ракети.
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29.04.2024 12:41 Відповісти
Це експортний варіант з двома ракетами: "Оса-АК" або її модифікація.
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30.04.2024 10:01 Відповісти
Не треба ля-ля. На 18-22 секундах чітко видно ще по 2 кріплення для контейнерів з кожного боку. Да і не було ніколи Оси з 2-ма ракетами, перша була з 4-ма і навіть з ракетами без контейнеру.
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30.04.2024 10:11 Відповісти
При Кучмі таких продали більше 2000 шт
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29.04.2024 15:33 Відповісти
 
 