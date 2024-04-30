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Членство в ЄС - це мрія, яка уже скоро стане реальністю для України, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський впевнений, що Україна скоро стане членом Євросоюзу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на конференції "20 років Чехії в ЄС - візія розширеної Європи".

"Це було досягненням справді історичної справедливості, що після всіх випробувань і трагедій минулого століття Чехія стала повноправною частиною нової Європи. Європи, об’єднаної не лише географічно чи просто політикою, а справді способом життя. Життя, у якому мають значення всі люди, а не лише одна людина, яка у своїх руках має всю владу. Наша Європа – це добровільне єднання націй, спільнот і мільйонів дуже різних людей. Це не змова кількох найсильніших за спинами у народів. Європа – це не щось таке, що можна нав’язати пропагандою або втримати завдяки насильству. Саме це відмовляються зрозуміти в Москві, і саме це встановлює східну межу Європи.

Європа, у якій честь бути для кожної нації, – це справді мрія. Мрія, яка об’єднує нас. 20 років тому ця мрія стала реальністю для Чехії. І я впевнений, уже скоро стане реальністю для України. І для Балканських держав. І для Молдови. І для Сакартвело. Настане день, коли й Білорусь зможе обрати Європу. І все це – не просто про розширення Євросоюзу, а про те, як Європі зберегти себе", - наголосив Зеленський.

Також дивіться: Зеленський прокоментував удари РФ по Харкову та Одесі: потрібна своєчасна допомога від союзників. ВIДЕО

За словами президента, Європа може бути міцною та справді мирною лише тоді, коли ніхто з європейців не залишається за бортом Європи.

"Ми точно знаємо з історії нашого континенту, що у Європі не буває безпечних розколів, і навіть найменші з них можуть перерости у смертельні небезпеки. У Європі не буває військових небезпек, які завдають болю тільки комусь одному й не зачіпають інших. Європа приречена бути простором співпраці, щоб залишатися простором життя. Саме це ми повинні підтримувати, саме це ми повинні захищати", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна буде в НАТО тільки після перемоги, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) членство в ЄС (1231)


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Топ коментарі
+19
А моя мрія щоб він сів за грати разом зі своєю мега командою, а ЄС нам не бачити ще років 200
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30.04.2024 16:56
+14
з тобою скоріше України не стане
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30.04.2024 16:54
+12
Коли Вибирете Зображення
Тоді будемо в ЕС
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30.04.2024 17:22
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глава держави https://president.gov.ua/news/yevropa-mozhe-buti-micnoyu-ta-spravdi-mirnoyu-lishe-todi-kol-90629?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3jRG5Jx2CLiv0IwMevkVjzev5g9WPH53JsU2efdo_gt7zb89D3tfY2qBg_aem_AeliV6r5UY4z6sAdjKNNg2nnJKn9c1yAeT2E1f43uS8lmJyujCiEXODQ4rkRgy0J7uyqwwZmkyQw_tO2-YHrIT3r заявив на конференції "20 років Чехії в ЄС - візія розширеної Європи". Джерело:
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30.04.2024 16:53 Відповісти
На його думку, коли лунають «подібні вкиди від українських політиків, то треба розуміти, що вони повністю співзвучні з російською пропагандою і займаються тим самим».

«Тут уже питання до спецслужб, чому українські політики повторюють цей вкид? Вони є частиною російської пропаганди чи корисними ідіотами - людьми, яких опоненти використовують у своїх цілях», - додав Лещенко
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30.04.2024 16:55 Відповісти
ПАВЛО БІЛОУС
Пане чи не пане Лещенко, я розумію: наша петиція https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZUV5CQBEzx7mbpqdnduCKrkNyty1oqUwEfgsf4zy4-30MeJJ6bN3fTuqdYvjDxIlneuEyQcWlqN9Up85N7uc930VTAaiJqA58je0nbeobl3pbztoBUqjH9yssSIbdGBZVs_RdNKfDNuA9grtI8__6xSWPH248SCt8uqUPRTxwi4m3eZ2ZCXQHQhR6LJGL95d2Y&__tn__=*NK-R #ГрошіМарафонуНаОборону підняла хвилю обурення громадськості. Адже з державного бюджету фінансуються медіамайданчики олігархів, які ще й стали черговою сценою для вашої команди.

Війську треба дрони, війську треба РЕБ, війську треба пікапи. А ви мало того, що провалили інформаційну політику, мобілізацію, так два роки купали людей в теплій ванні рожевої пропаганди.

Медіахаос, якого ви боїтеся - це свобода слова, свобода вираження думок. Якщо Інтер дозволятиме собі і далі транслювати концерти до 9 травня, а медведчуківські журналісти "вєщати" про руський мір, то це підстава для кримінального провадження і витурення їх з інформаційного простору.

Вас ніхто не намагався дискредитувати, ви добре впорались самі!"
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30.04.2024 17:01 Відповісти
з тобою скоріше України не стане
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30.04.2024 16:54 Відповісти
*з тобою, члєніщєграє, ...
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30.04.2024 17:01 Відповісти
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30.04.2024 16:54 Відповісти
А моя мрія щоб він сів за грати разом зі своєю мега командою, а ЄС нам не бачити ще років 200
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30.04.2024 16:56 Відповісти
так иди в кацапию терпила ватная
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30.04.2024 18:00 Відповісти
Потерпіть півгодинки. Санітари до Вас вже виїхали
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30.04.2024 18:11 Відповісти
Європі потрібна просто сила, дешева чи дорога залежить від твоїх навиків та здібностей а роботи досить багато.
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30.04.2024 20:48 Відповісти
вам кацапам цугундер 200 лет светит
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30.04.2024 17:59 Відповісти
Ще треба почекати поки Зеля піде.
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30.04.2024 16:56 Відповісти
Какова же реальная цель Столтенберга?

Столтенберг откровенно дал понять, что мобилизационные потуги команды Ермака-Зеленского в руководстве НАТО считают не мобилизацией, а имитацией мобилизации.

Руководство НАТО категорически не понимает, почему команда Ермака-Зеленского мучает украинцев в Европе, однако вообще не привлекает полицию и прочие службы МВД (имеющие бронь от мобилизации, вообще-то) к работе по призывникам внутри страны?И третье, как следствие первых двух.

Столтенберг прямо сообщил, что в руководстве НАТО знают о плане части команды Ермака-Зеленского выйти на условия перемирия с Путиным.
Мы уже писали, о том, что еще зимой офис Ермака всерьез обсуждал вариант сдачи россиянам Авдеевки в обмен на долговременное перемирие. Авдеевка должна была стать эдаким «последним важным результатом СВО» для Путина. Мол, Путин объявит взятие Авдеевки великой победой и пойдет на перемирие. А дальше можно будет соблюдать видимость войны, до тех пор, пока власть Зеленского не укрепится достаточно.

Однако. С Авдеевкой фокус не прошел в первую очередь из-за позиции генерала Залужного. Сейчас в офисе Ермака рассматривают новый вариант перемирия с Россией. Теперь в обмен на прекращение огня армией Путина ему решают сдать Харьков.

Однако есть проблема - украинское общество. Точнее, речь идет о разнообразных социальных активистах, членах политических партий и общественных организаций и просто людях с активной позицией. Все они сейчас собраны в армии либо среди волонтеров. Чтобы идею перемирия восприняли они, украинская армия должна пережить болезненное поражение. Вам понятно теперь, почему мобилизацию имитируют, а не проводят?

Столтенберг четко дал понять, что если позиция команды Ермака-Зеленского не изменится, многие секреты известные западным политикам окажутся в прессе, и тогда… в условиях фактического парламентского кризиса (депутатов «приСлуги» не смогли собрать даже на выступление Столтенберга) команда Зеленского имеет все шансы отречься от власти под угрозой бунта военных. Кстати, предадут их первыми именно те, кто сейчас больше всех клянется в верности.

Услышал ли Зеленский Столтенберга? Сложно сказать. Зеленский, с широкой улыбкой комика пытался всех убедить, мол, визит Столтенберга, это свидетельство того, что Украину скоро примут в НАТО, и тогда войне конец. Столтенберг и тут охладил пыл президента Украины. Он сообщил, что договоренностей о вступлении Украины в НАТО на летнем саммите в Вашингтоне с большой вероятностью, не будет.

https://t.me/pecherhill Печерский холм
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30.04.2024 17:07 Відповісти
ви себе перечитайте - ЗЕ ЗЛИВАЄ УКРАЇНУ це норм ? а світ повинен бути святішим ЗРАДНИКА ЗЕ тільки тому, що є герої ПОКИ ЩО ЩЕ ЖИВІ в В Ураїні які допомагають с віту вбивати ********?

Ви оцим висером розкрили головну мотивацію МАРОДЕРНІ - якщо світові треба, нехай нашими воїнами знищують Хйла, а ми поки посаботуємо та помародеримо , хай позгинуть без ротацій та мобілізацій усі потенційні МАЙДАНІВЦІ, котрі нас можуть змести *****!
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30.04.2024 17:25 Відповісти
НАРОД ПОВСТАТИ ДЕ? ХТО? ПРИЇХАТИ ВОЇНАМ З ФРОНТУ?
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30.04.2024 17:26 Відповісти
тебя кацапье вонючее сливают в унитаз
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30.04.2024 18:03 Відповісти
(Комент вище) - вибачте нешановна Г і Б, помилився! Санітари зедебілам допомогти не в змозі.
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30.04.2024 18:13 Відповісти
треба відразу цитувати усатого піськова)... і зігануть, но по руцьки)
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30.04.2024 17:25 Відповісти
Наша мрія вже давно - замінити тебе на когось більш адекватного.
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30.04.2024 16:57 Відповісти
Не стримуйте себе!))
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30.04.2024 17:54 Відповісти

Членство в ЄС - це мрія
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30.04.2024 17:02 Відповісти
Вова, але ж це мрія не твоя, тобі так написали, ти озвучив
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30.04.2024 17:04 Відповісти
Спочатку нам потрібно змінити президента, бо з таким президентом нас можуть прийняти хіба що в рашку.
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30.04.2024 17:07 Відповісти
ЕС нездійсненна мрія на жаль.
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30.04.2024 17:11 Відповісти
для вас кацапов да
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30.04.2024 18:04 Відповісти
Украінці такі мріиники - а шо ше лишається? - НАТО нам не світить
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30.04.2024 17:13 Відповісти
так ты не украинец - прокладка ватная
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30.04.2024 18:05 Відповісти
Куди?
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30.04.2024 18:12 Відповісти
Фінський президент казав , щось подібне ? НІКОЛИ !

тому вони там де мають бути
З 91 року по білому заздрю нормальним націям
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30.04.2024 17:16 Відповісти
знову продають гарне рожеве майбутнє...знову...
5 років росказуть як колись все буде круто і з....ісь... десь, колись і скоро але потім...
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30.04.2024 17:19 Відповісти
Зеленський не зможе повторити те, що наварнякав.
Йому ж не обов'язково розуміти тексти, які він зачитує.
Аби папірці не переплутали - буде конфуз...
Але спічрайтеру треба бути обережнішим - понаписував такого, що очевидно до Зеленського не ліпиться ніяк. Зеленському треба простіше: "томос - термос", щось таке.
НАТО, шмато, барабато...
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30.04.2024 17:21 Відповісти
Коли Вибирете Зображення
Тоді будемо в ЕС
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30.04.2024 17:22 Відповісти
Ми ще не видійшли від тогорічного потужного контрнаступу, тепер знову щось потужне
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30.04.2024 17:24 Відповісти
Не будьте песимістами, але і не надійтесь на халяву. Для цього треба тяжко працювати, побудувати правову систему і перестати красти.
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30.04.2024 17:26 Відповісти
Оце - побудувати правову систему та перестати красти - такого ніколи не буде. Цим ми відрізняємось як нація від інших.
Ви замахнулись на самі устої нашої держави?
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30.04.2024 18:03 Відповісти
Україна фактично призупиняє дію 12-ти статей Конституції які стосуються основних прав людини (ст-30,31,32,33,34,38,39,41,42,43,44,53).
Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод через дію воєнного стану у країні.

Про це https://rm.coe.int/1680af452a йдеться в документі, опублікованому на сайті Ради Європи.
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30.04.2024 17:27 Відповісти
Членство в ЄС - це мрія, яка уже скоро стане реальністю для України, - Зеленський Джерело:

Саме прізвище автора слів уже убиває мрію!
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30.04.2024 17:28 Відповісти
Була колись давно українська "Мрiя". I шо вони з нею зробили - пам'ятаєте?

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30.04.2024 17:29 Відповісти
прЗЕдентУкраїни- ЛЯЛЬКА БУРАТІНО-ВИРОК- ІМІТАТОР -ЧИТАЧ КРАСИВИХ ТЕКСТІВ- ЗАЛЕЖНИЙ ВІД УСЬОГО НАЙГІРШОГО, ЧОМУ НАВЧИВСЯ В ШОУБІЗІ- НЕОСВІЧЕНИЙ- З КУПОЮ КОМПРОМАТУ- НАРЦИХ З ВРАЖЕНЮ ПСИХІКОЮ - РАБ ЄРМАКА=КОЗИРА=КРЕМЛЯ

А БАЙДЕН СВОЛОЧ НЕ ХОЧЕ РЯТУВАТИ УКРАЇНУ ?
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30.04.2024 17:34 Відповісти
Поліцію готують пакувати тих, хто буде проти Зе. Для цього закупили 200автозаків. Тож, як не крути без бригади в Києві немає чого робити.
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30.04.2024 20:25 Відповісти
Остапа несло.
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30.04.2024 17:36 Відповісти
Мля,а він ще й знущається...
Вбив скілько люду,віддав скільки землі,за п'ять років ніц доброго не зробив і ось вам- " мрійте" далі...
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30.04.2024 17:39 Відповісти
Це воно до виборів готується?
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30.04.2024 17:56 Відповісти
до судебных заседаний оно готовится
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30.04.2024 18:07 Відповісти
Забирай усіх своїх потужних мрійників та біжіть русский корабль наздоганяти
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30.04.2024 18:07 Відповісти
Членство в ЄС,це нездійсненна мрія при керівництві зешобли.
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30.04.2024 18:18 Відповісти
Та це примітивна лапша і розвід для лохів...
Зелень не здатна і не бажає вирішити вступ в ЄС, а тим більше в НАТО...
Їм це не вигідно і Путька не дозволить.
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30.04.2024 18:45 Відповісти
Без тебе, гнусавий поц. Без тебе, бо заточений тільки знищувати.
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30.04.2024 18:47 Відповісти
Если останется к тому моменту "чему и чем туда вступать" с такими "правителями"
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30.04.2024 18:49 Відповісти
Після 20 травня (навіть наступного року) ЗЄ це вже не повинно хвилювати.

Президентом йому більше не бути, а за його каденцію цього точно не станеться.
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30.04.2024 18:56 Відповісти
Зеленський махає цим ЄС, як морквиною перед носом в осла, щоб той жвавіше біг. Краще б запроваджував порядки і закони ЄС в Україні вже сьогодні, незалежно від того, коли нас приймуть.
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30.04.2024 19:37 Відповісти
блаЗЄнський, без вступу до НАТО вступ до ЄС -- це обіцянка для твоїх дурнуватих "73%"
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30.04.2024 20:08 Відповісти
Дурнуватий саме ти. З тих 73 відсотків, як мін. 30 голосовало проти шоколадного, тож закрий патякала.
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30.04.2024 20:28 Відповісти
голосувати проти як просив ворожий цар це звичайно вінець еволюції) аплодую стою)

аааа, і Жирік же хвалив Володьку, казав шо норм парень)

нє ну чо, так і треба тому баризі)))) пішов супротів царя)
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30.04.2024 21:27 Відповісти
Я не знаю, що там просив ворожий цар бо його не слухаю. Що до мене то я маю власну думку і для мене, що шоколадний, що зелений з одного кагалу та одного поля ягоди шкідливі для України. Не сотворіть собі кумирів, оцінюйте їх по ділам їхнім. Так, як з клованом все зрозуміло, то скажіть де зараз сини людини котра знову прется до влади? Депутатом одного з його вундеркіндів я пам'ятаю, а ось на передовій не бачив та не чув.
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01.05.2024 00:20 Відповісти
а варто було...царя перед виборами придворні пропагандони питали кого б він хотів бачити на чолі України після виборів...той прямо сказав шо любого аби не петя... у нас всі кивнули і помогли рашн царю)
кстаті про баригу і мародера придумали там же...і про вальцмана)
тепер впарують нам про наркомана)
хоча Зеля просто неук і не зміг навіть країну злити нормально шоб перестать стрелять і какая разніца як вулиця називається) тепер коли в лютому 22 поняв шо йому теж хана буде озброївся слоганом армія мова віра (нічо не нагадує?) і очолив оборону як верховний головнокомандувач)
2+2 ліпеться в кучку?) нас попросили прибрать петю, ми прибрали і поставили найбільш некомпетентне шо було у списку, нам сказали "спасиба" і почали готуватись до війни, а ми....? асфальт тарата-рата-та-та)
навіть та пришмеляна мар'яшка вже писала про "може не було б і війни" якби петя лишився, але звісно ж тоді б і Крим не відвоювали б ніколи!... я думав вона з Ялти вже то пише, але ніт...з Києва...

і після того в тебе хватає ума казать шо всьо правільно сдєлал!

доживеш дай бог до закінчення війни проголосуй за ані лорак) впевнений в цей раз естрада не підведе) або за Потапа, тож варіант верняк!

хоча краще б навчились робити висновки і хоч трохи критичного мислення...бо завтра вам тєлєк впарить знову Зелю чи єрмака чи кого там із "потужних політиків" проплатить олігархат.
навчитись запитувати а як плануються добуватись ті молочні рєки з передвиборчих обіцянок? тобто яким чином? це ж гарне питання? повернись у 2019 і спитай як отримати зп вчителя 4к баксів у разумкова (ну бо він же тоді був голосом - узеленського сказали). І як би відповіді не було отже популістичний чос...і так по всім пройтись... бо доки вистачить накинуть на клик пропогандонам типу мосійчук і скинуть чуток на білборди шо б виграти вибори чи пройти у раду ніколи нічого не поміняється... але скигли про баригу, це простіше... тим більше марафон кивне у відповідь з голубого екрана... і підмігне)
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01.05.2024 00:47 Відповісти
І тут Остапа понесло. Ти хоч сам зрозумів, що тут наварнякав? Замість плачу Ярославни, вийшов плач за петрухою. Тобі для початку потрібно подивитися пресконференцію покійного вже Олександра Зінченка коли він незадовго до смерті залишав посаду голови адміністрації. І уважно послухати, що він сказав відносно шоколадного. А потім вже будеш свої опуси тут викладати.
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01.05.2024 22:52 Відповісти
понятно...
мій опус був про треба думать і включать критичне мислення, голосувать не як хтось сказав ставить галочку проти когось за аби кого, а хоч понять шо треба голосувать ЗА кого хочеш, а не ПРОТИ цього за любого дауна... а ти мені опять про петруху і хто шо колись там сказав...жесть аргумент... зебобік звичайний... включай сімоньяншу вона тобі і про петруху роскаже який він поганий гад і про гарного мертвечука роскаже... схема та сама, ну ти поняв... тільки лишилось дожить до цього моменту)
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02.05.2024 10:47 Відповісти
Николай Рксак, це таким як ви потрибно свий чорний рот закрити,ви такіж винні як і зеленський у тому шо зараз твореться в Україні, бо це ви привели до влади ворогів України😡
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30.04.2024 23:37 Відповісти
Звісно вам з Німеччини відніше. А мені бачиться, що в 14 році такі, як ви зробили велику помилку і привели до влади шоколадного хамелеона, а не ЮВТ. От звідти все і почалося.
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01.05.2024 00:24 Відповісти
А от і свинячий ідіот з "73%".

Їж, свине, тепер своє лайно!
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01.05.2024 20:07 Відповісти
Видно зовсім погано. Що перенюхав чи гарний план був?
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01.05.2024 22:57 Відповісти
З таким президентом тіки у лайно вступити можна🤢
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30.04.2024 23:33 Відповісти
 
 