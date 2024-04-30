Членство в ЄС - це мрія, яка уже скоро стане реальністю для України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський впевнений, що Україна скоро стане членом Євросоюзу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на конференції "20 років Чехії в ЄС - візія розширеної Європи".
"Це було досягненням справді історичної справедливості, що після всіх випробувань і трагедій минулого століття Чехія стала повноправною частиною нової Європи. Європи, об’єднаної не лише географічно чи просто політикою, а справді способом життя. Життя, у якому мають значення всі люди, а не лише одна людина, яка у своїх руках має всю владу. Наша Європа – це добровільне єднання націй, спільнот і мільйонів дуже різних людей. Це не змова кількох найсильніших за спинами у народів. Європа – це не щось таке, що можна нав’язати пропагандою або втримати завдяки насильству. Саме це відмовляються зрозуміти в Москві, і саме це встановлює східну межу Європи.
Європа, у якій честь бути для кожної нації, – це справді мрія. Мрія, яка об’єднує нас. 20 років тому ця мрія стала реальністю для Чехії. І я впевнений, уже скоро стане реальністю для України. І для Балканських держав. І для Молдови. І для Сакартвело. Настане день, коли й Білорусь зможе обрати Європу. І все це – не просто про розширення Євросоюзу, а про те, як Європі зберегти себе", - наголосив Зеленський.
За словами президента, Європа може бути міцною та справді мирною лише тоді, коли ніхто з європейців не залишається за бортом Європи.
"Ми точно знаємо з історії нашого континенту, що у Європі не буває безпечних розколів, і навіть найменші з них можуть перерости у смертельні небезпеки. У Європі не буває військових небезпек, які завдають болю тільки комусь одному й не зачіпають інших. Європа приречена бути простором співпраці, щоб залишатися простором життя. Саме це ми повинні підтримувати, саме це ми повинні захищати", - додав він.
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«Тут уже питання до спецслужб, чому українські політики повторюють цей вкид? Вони є частиною російської пропаганди чи корисними ідіотами - людьми, яких опоненти використовують у своїх цілях», - додав Лещенко
Пане чи не пане Лещенко, я розумію: наша петиція https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZUV5CQBEzx7mbpqdnduCKrkNyty1oqUwEfgsf4zy4-30MeJJ6bN3fTuqdYvjDxIlneuEyQcWlqN9Up85N7uc930VTAaiJqA58je0nbeobl3pbztoBUqjH9yssSIbdGBZVs_RdNKfDNuA9grtI8__6xSWPH248SCt8uqUPRTxwi4m3eZ2ZCXQHQhR6LJGL95d2Y&__tn__=*NK-R #ГрошіМарафонуНаОборону підняла хвилю обурення громадськості. Адже з державного бюджету фінансуються медіамайданчики олігархів, які ще й стали черговою сценою для вашої команди.
Війську треба дрони, війську треба РЕБ, війську треба пікапи. А ви мало того, що провалили інформаційну політику, мобілізацію, так два роки купали людей в теплій ванні рожевої пропаганди.
Медіахаос, якого ви боїтеся - це свобода слова, свобода вираження думок. Якщо Інтер дозволятиме собі і далі транслювати концерти до 9 травня, а медведчуківські журналісти "вєщати" про руський мір, то це підстава для кримінального провадження і витурення їх з інформаційного простору.
Вас ніхто не намагався дискредитувати, ви добре впорались самі!"
Столтенберг откровенно дал понять, что мобилизационные потуги команды Ермака-Зеленского в руководстве НАТО считают не мобилизацией, а имитацией мобилизации.
Руководство НАТО категорически не понимает, почему команда Ермака-Зеленского мучает украинцев в Европе, однако вообще не привлекает полицию и прочие службы МВД (имеющие бронь от мобилизации, вообще-то) к работе по призывникам внутри страны?И третье, как следствие первых двух.
Столтенберг прямо сообщил, что в руководстве НАТО знают о плане части команды Ермака-Зеленского выйти на условия перемирия с Путиным.
Мы уже писали, о том, что еще зимой офис Ермака всерьез обсуждал вариант сдачи россиянам Авдеевки в обмен на долговременное перемирие. Авдеевка должна была стать эдаким «последним важным результатом СВО» для Путина. Мол, Путин объявит взятие Авдеевки великой победой и пойдет на перемирие. А дальше можно будет соблюдать видимость войны, до тех пор, пока власть Зеленского не укрепится достаточно.
Однако. С Авдеевкой фокус не прошел в первую очередь из-за позиции генерала Залужного. Сейчас в офисе Ермака рассматривают новый вариант перемирия с Россией. Теперь в обмен на прекращение огня армией Путина ему решают сдать Харьков.
Однако есть проблема - украинское общество. Точнее, речь идет о разнообразных социальных активистах, членах политических партий и общественных организаций и просто людях с активной позицией. Все они сейчас собраны в армии либо среди волонтеров. Чтобы идею перемирия восприняли они, украинская армия должна пережить болезненное поражение. Вам понятно теперь, почему мобилизацию имитируют, а не проводят?
Столтенберг четко дал понять, что если позиция команды Ермака-Зеленского не изменится, многие секреты известные западным политикам окажутся в прессе, и тогда… в условиях фактического парламентского кризиса (депутатов «приСлуги» не смогли собрать даже на выступление Столтенберга) команда Зеленского имеет все шансы отречься от власти под угрозой бунта военных. Кстати, предадут их первыми именно те, кто сейчас больше всех клянется в верности.
Услышал ли Зеленский Столтенберга? Сложно сказать. Зеленский, с широкой улыбкой комика пытался всех убедить, мол, визит Столтенберга, это свидетельство того, что Украину скоро примут в НАТО, и тогда войне конец. Столтенберг и тут охладил пыл президента Украины. Он сообщил, что договоренностей о вступлении Украины в НАТО на летнем саммите в Вашингтоне с большой вероятностью, не будет.
https://t.me/pecherhill Печерский холм
Ви оцим висером розкрили головну мотивацію МАРОДЕРНІ - якщо світові треба, нехай нашими воїнами знищують Хйла, а ми поки посаботуємо та помародеримо , хай позгинуть без ротацій та мобілізацій усі потенційні МАЙДАНІВЦІ, котрі нас можуть змести *****!
Членство в ЄС - це мрія
тому вони там де мають бути
З 91 року по білому заздрю нормальним націям
5 років росказуть як колись все буде круто і з....ісь... десь, колись і скоро але потім...
Йому ж не обов'язково розуміти тексти, які він зачитує.
Аби папірці не переплутали - буде конфуз...
Але спічрайтеру треба бути обережнішим - понаписував такого, що очевидно до Зеленського не ліпиться ніяк. Зеленському треба простіше: "томос - термос", щось таке.
НАТО, шмато, барабато...
Тоді будемо в ЕС
Ви замахнулись на самі устої нашої держави?
Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод через дію воєнного стану у країні.
Про це https://rm.coe.int/1680af452a йдеться в документі, опублікованому на сайті Ради Європи.
Саме прізвище автора слів уже убиває мрію!
А БАЙДЕН СВОЛОЧ НЕ ХОЧЕ РЯТУВАТИ УКРАЇНУ ?
Вбив скілько люду,віддав скільки землі,за п'ять років ніц доброго не зробив і ось вам- " мрійте" далі...
Зелень не здатна і не бажає вирішити вступ в ЄС, а тим більше в НАТО...
Їм це не вигідно і Путька не дозволить.
Президентом йому більше не бути, а за його каденцію цього точно не станеться.
аааа, і Жирік же хвалив Володьку, казав шо норм парень)
нє ну чо, так і треба тому баризі)))) пішов супротів царя)
кстаті про баригу і мародера придумали там же...і про вальцмана)
тепер впарують нам про наркомана)
хоча Зеля просто неук і не зміг навіть країну злити нормально шоб перестать стрелять і какая разніца як вулиця називається) тепер коли в лютому 22 поняв шо йому теж хана буде озброївся слоганом армія мова віра (нічо не нагадує?) і очолив оборону як верховний головнокомандувач)
2+2 ліпеться в кучку?) нас попросили прибрать петю, ми прибрали і поставили найбільш некомпетентне шо було у списку, нам сказали "спасиба" і почали готуватись до війни, а ми....? асфальт тарата-рата-та-та)
навіть та пришмеляна мар'яшка вже писала про "може не було б і війни" якби петя лишився, але звісно ж тоді б і Крим не відвоювали б ніколи!... я думав вона з Ялти вже то пише, але ніт...з Києва...
і після того в тебе хватає ума казать шо всьо правільно сдєлал!
доживеш дай бог до закінчення війни проголосуй за ані лорак) впевнений в цей раз естрада не підведе) або за Потапа, тож варіант верняк!
хоча краще б навчились робити висновки і хоч трохи критичного мислення...бо завтра вам тєлєк впарить знову Зелю чи єрмака чи кого там із "потужних політиків" проплатить олігархат.
навчитись запитувати а як плануються добуватись ті молочні рєки з передвиборчих обіцянок? тобто яким чином? це ж гарне питання? повернись у 2019 і спитай як отримати зп вчителя 4к баксів у разумкова (ну бо він же тоді був голосом - узеленського сказали). І як би відповіді не було отже популістичний чос...і так по всім пройтись... бо доки вистачить накинуть на клик пропогандонам типу мосійчук і скинуть чуток на білборди шо б виграти вибори чи пройти у раду ніколи нічого не поміняється... але скигли про баригу, це простіше... тим більше марафон кивне у відповідь з голубого екрана... і підмігне)
мій опус був про треба думать і включать критичне мислення, голосувать не як хтось сказав ставить галочку проти когось за аби кого, а хоч понять шо треба голосувать ЗА кого хочеш, а не ПРОТИ цього за любого дауна... а ти мені опять про петруху і хто шо колись там сказав...жесть аргумент... зебобік звичайний... включай сімоньяншу вона тобі і про петруху роскаже який він поганий гад і про гарного мертвечука роскаже... схема та сама, ну ти поняв... тільки лишилось дожить до цього моменту)
Їж, свине, тепер своє лайно!