Членство в ЄС - це мрія, яка уже скоро стане реальністю для України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський впевнений, що Україна скоро стане членом Євросоюзу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на конференції "20 років Чехії в ЄС - візія розширеної Європи".

"Це було досягненням справді історичної справедливості, що після всіх випробувань і трагедій минулого століття Чехія стала повноправною частиною нової Європи. Європи, об’єднаної не лише географічно чи просто політикою, а справді способом життя. Життя, у якому мають значення всі люди, а не лише одна людина, яка у своїх руках має всю владу. Наша Європа – це добровільне єднання націй, спільнот і мільйонів дуже різних людей. Це не змова кількох найсильніших за спинами у народів. Європа – це не щось таке, що можна нав’язати пропагандою або втримати завдяки насильству. Саме це відмовляються зрозуміти в Москві, і саме це встановлює східну межу Європи.

Європа, у якій честь бути для кожної нації, – це справді мрія. Мрія, яка об’єднує нас. 20 років тому ця мрія стала реальністю для Чехії. І я впевнений, уже скоро стане реальністю для України. І для Балканських держав. І для Молдови. І для Сакартвело. Настане день, коли й Білорусь зможе обрати Європу. І все це – не просто про розширення Євросоюзу, а про те, як Європі зберегти себе", - наголосив Зеленський.

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За словами президента, Європа може бути міцною та справді мирною лише тоді, коли ніхто з європейців не залишається за бортом Європи.

"Ми точно знаємо з історії нашого континенту, що у Європі не буває безпечних розколів, і навіть найменші з них можуть перерости у смертельні небезпеки. У Європі не буває військових небезпек, які завдають болю тільки комусь одному й не зачіпають інших. Європа приречена бути простором співпраці, щоб залишатися простором життя. Саме це ми повинні підтримувати, саме це ми повинні захищати", - додав він.

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