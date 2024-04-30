Членство в ЕС - это мечта, которая уже скоро станет реальностью для Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина скоро станет членом Евросоюза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на конференции "20 лет Чехии в ЕС - визия расширенной Европы".

"Это было достижением действительно исторической справедливости, что после всех испытаний и трагедий прошлого века Чехия стала полноправной частью новой Европы. Европы, объединенной не только географически или просто политикой, а действительно образом жизни. Жизнь, в которой имеют значение все люди, а не только один человек, который в своих руках имеет всю власть. Наша Европа - это добровольное объединение наций, сообществ и миллионов очень разных людей. Это не заговор нескольких сильнейших за спинами у народов. Европа - это не что-то такое, что можно навязать пропагандой или удержать благодаря насилию. Именно это отказываются понять в Москве, и именно это устанавливает восточную границу Европы.

Европа, в которой честь быть для каждой нации, - это действительно мечта. Мечта, которая объединяет нас. 20 лет назад эта мечта стала реальностью для Чехии. И я уверен, уже скоро станет реальностью для Украины. И для Балканских государств. И для Молдовы. И для Сакартвело. Наступит день, когда и Беларусь сможет выбрать Европу. И все это - не просто о расширении Евросоюза, а о том, как Европе сохранить себя", - подчеркнул Зеленский.

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По словам президента, Европа может быть крепкой и действительно мирной только тогда, когда никто из европейцев не остается за бортом Европы.

"Мы точно знаем из истории нашего континента, что в Европе не бывает безопасных расколов, и даже самые маленькие из них могут перерасти в смертельные опасности. В Европе не бывает военных опасностей, которые причиняют боль только кому-то одному и не затрагивают других. Европа обречена быть пространством сотрудничества, чтобы оставаться пространством жизни. Именно это мы должны поддерживать, именно это мы должны защищать", - добавил он.

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