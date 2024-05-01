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Призываем ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении, - заявление президентов стран Балтии Кариса, Науседы и Ринкевичса

ЄС має почати переговори про членство з Україною, - президенти країн Балтії

Президенты трех балтийских стран в совместном заявлении к 20-летию членства Эстонии, Литвы и Латвии в ЕС призвали к проведению межправительственных конференций с Украиной, а также Молдовой, и к началу переговоров о вступлении с ними в июне 2024 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Карис, Науседа и Ринкевичс подчеркнули, что отмечают 20-ю годовщину вступления Эстонии, Литвы и Латвии в Европейский Союз в то время, когда неспровоцированная и неоправданная агрессивная война России против Украины напоминает, что мир в Европе нельзя воспринимать как должное.

"Подчеркиваем, что международная поддержка остается решающей для победы Украины. Сегодня Украина отстаивает наши демократические ценности. Мы решительно поддерживаем Украину в защите основанного на правилах мирового порядка", - заявили президенты.

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Они добавили, что в 1990-1991 годах страны Балтии боролись за демократический выбор.

"Сегодня украинцы, молдаване и грузины борются за европейские ценности и европейскую семью как свой решающий выбор. Они имеют ту же мечту, что и мы тогда... Мы решительно поддерживаем те страны, которые разделяют европейские ценности и желание быть вместе", - говорится в заявлении.

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Президенты заверили, что будут поддерживать страны-кандидаты на пути европейской интеграции к полноправному членству в Европейском Союзе.

"Мы призываем к проведению межправительственных конференций с Украиной и Молдовой и к началу переговоров о вступлении в июне 2024 года. Расширение Европейского Союза было стратегической политической инвестицией для Европейского Союза с неисчерпаемым потенциалом", - отметили три балтийских президента.

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Эстония, Литва и Латвия присоединились к ЕС 1 мая 2004 года.

Тогда членами Евросоюза также стали Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Словакия и Словения - всего 10 стран. На момент присоединения членами ЕС были только 15 стран, поэтому это расширение называют "большим взрывом".

Автор: 

членство в ЕС (997) Ринкевичс Эдгарс (143) Науседа Гитанас (262) Кариньш Крисьянис (29)


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01.05.2024 12:57 Ответить
Найкраще для України - ЗАПРОШЕННЯ ДО НАТО! Запрошення з довгою і важкою процедурою вступу, з ОБ`ОВЯЗКОВИМИ ЖОРСТКИМИ АНТИКОРУПЦ. УМОВАМИ, але НЕЗВОРОТНЕ! Хоча насправді це повинно було статися 30 років тому - як жорстка умова позбавлення України 3-го в світі ядерн. потенціалу.
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01.05.2024 13:03 Ответить
Що поганого у вступі України до ЄС? Це що, - "зайве" для України? - Проте, цей вступ аж ніяк не заважає вступу України до НАТО.
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01.05.2024 13:33 Ответить
******* «ВІСЬ ЗЛА»:

1) МОСКОВІЯ + БІЛОРУСЬ, ВЕНЕСУЕЛА, ЗІМБАБВЕ, ІРАН, КНДР, КУБА, МАЛІ, НІКАРАГУА, СИРІЯ

2) КИТАЙ + В'ЄТНАМ, ВІРМЕНІЯ, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, ЛАОС, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН

3) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, ЕРИТРЕЯ, КОНГО, ЛІВІЯ, МОЗАМБІК, НІГЕР, ПІВД.СУДАН, ЦАР

4) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕФІОПІЯ, НАМІБІЯ, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ

5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ГРЕНАДА, ДОМІНІКА, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, САЛЬВАДОР, СЕНЕГАЛ, ТОГО

6) ІНДІЯ + АФГАНІСТАН, БАНГЛАДЕШ, ЛІВАН, М'ЯНМА, ПАКИСТАН, ЧАД, ШРІ-ЛАНКА, (АЗЕРБАЙДЖАН), (ГРУЗІЯ)

7) УГОРЩИНА + (СЕРБІЯ), (СЛОВАЧЧИНА), (ТУРЕЧЧИНА)
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01.05.2024 13:09 Ответить
 
 