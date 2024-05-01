Призываем ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении, - заявление президентов стран Балтии Кариса, Науседы и Ринкевичса
Президенты трех балтийских стран в совместном заявлении к 20-летию членства Эстонии, Литвы и Латвии в ЕС призвали к проведению межправительственных конференций с Украиной, а также Молдовой, и к началу переговоров о вступлении с ними в июне 2024 года.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.
Карис, Науседа и Ринкевичс подчеркнули, что отмечают 20-ю годовщину вступления Эстонии, Литвы и Латвии в Европейский Союз в то время, когда неспровоцированная и неоправданная агрессивная война России против Украины напоминает, что мир в Европе нельзя воспринимать как должное.
"Подчеркиваем, что международная поддержка остается решающей для победы Украины. Сегодня Украина отстаивает наши демократические ценности. Мы решительно поддерживаем Украину в защите основанного на правилах мирового порядка", - заявили президенты.
Они добавили, что в 1990-1991 годах страны Балтии боролись за демократический выбор.
"Сегодня украинцы, молдаване и грузины борются за европейские ценности и европейскую семью как свой решающий выбор. Они имеют ту же мечту, что и мы тогда... Мы решительно поддерживаем те страны, которые разделяют европейские ценности и желание быть вместе", - говорится в заявлении.
Президенты заверили, что будут поддерживать страны-кандидаты на пути европейской интеграции к полноправному членству в Европейском Союзе.
"Мы призываем к проведению межправительственных конференций с Украиной и Молдовой и к началу переговоров о вступлении в июне 2024 года. Расширение Европейского Союза было стратегической политической инвестицией для Европейского Союза с неисчерпаемым потенциалом", - отметили три балтийских президента.
Эстония, Литва и Латвия присоединились к ЕС 1 мая 2004 года.
Тогда членами Евросоюза также стали Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Словакия и Словения - всего 10 стран. На момент присоединения членами ЕС были только 15 стран, поэтому это расширение называют "большим взрывом".
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