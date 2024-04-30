Украина на встрече в Брюсселе расскажет о реформах перед началом переговоров по вступлению в ЕС, - Стефанишина

На встрече министров ЕС в Брюсселе Украина представит доклад о реформах, проводимых на пути к членству в ЕС.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Украина была приглашена сегодня, чтобы рассказать о реформах накануне встречи министров по европейским делам в июне, которые будут принимать решение по принятию мандата на переговоры и о проведении первой межправительственной конференции. Эта конференция начнет переговорный процесс (относительно членства в ЕС. - Ред.) с Украиной и, будем надеяться, с Молдовой", - сказала она

Стефанишина также выразила благодарность министру иностранных дел председательствующей в ЕС Бельгии за приглашение к участию в неформальной встрече европейских министров, и отметила, что украинская сторона воспользуется этой возможностью, чтобы представить коллегам доклад о ходе реформ и провести соответствующие переговоры.

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