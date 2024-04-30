Украина на встрече в Брюсселе расскажет о реформах перед началом переговоров по вступлению в ЕС, - Стефанишина
На встрече министров ЕС в Брюсселе Украина представит доклад о реформах, проводимых на пути к членству в ЕС.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Украина была приглашена сегодня, чтобы рассказать о реформах накануне встречи министров по европейским делам в июне, которые будут принимать решение по принятию мандата на переговоры и о проведении первой межправительственной конференции. Эта конференция начнет переговорный процесс (относительно членства в ЕС. - Ред.) с Украиной и, будем надеяться, с Молдовой", - сказала она
Стефанишина также выразила благодарность министру иностранных дел председательствующей в ЕС Бельгии за приглашение к участию в неформальной встрече европейских министров, и отметила, что украинская сторона воспользуется этой возможностью, чтобы представить коллегам доклад о ходе реформ и провести соответствующие переговоры.
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Завдання G7 не виконане! Та проігноровано « слугами».
оце, я розумію. реформи.
Усьо, па РИГламенту КМУ, тільки написано це, головними спеціалістами секретаріату КМУ, щоб воно, озвучило це своїм ротом…на камери ЗМІ …
Розумна, аж страшно…
Ми за все добре і проти всіх поганих!
))))))))))))))))))))))))))))))))))
А з 19 року, в турборежимі слабо було запровадити ???
Злочинці !
Скорее наоборот, все вернули взад.
Бекати - мекати про українські "реформи" - ще та задачка.
Чи вже навчилася?
Чи вже можна приймати пожиттєвий фін.моніторинг держ.сдужбовців? Правки лозового? Голова рахункової палати не була вибрана на конкурсній основі незалежними спостирігачами?
БеБ?АРМА? Антимонопольний комітет(Кирієнко)?
У нас навіть не має мінімальної норми в питанні заповідної зони відносно лісового масиву.
Як завжди локшина, періодична.