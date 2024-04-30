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Україна на зустрічі у Брюсселі розповість про реформи перед початком переговорів щодо вступу в ЄС, - Стефанішина

ольга,стефанішина

На зустрічі міністрів ЄС у Брюсселі Україна представить доповідь про реформи, які проводять на шляху до членства в ЄС.

Про це заявила віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна була запрошена сьогодні, щоб розповісти про реформи напередодні зустрічі міністрів з європейських справ у червні, які прийматимуть рішення із ухвалення мандату на переговори та про проведення першої міжурядової конференції. Ця конференція започаткує переговорний процес (щодо членства в ЄС. - Ред.) з Україною і, будемо сподіватися, з Молдовою", - сказала вона

Стефанішина також висловила вдячність міністру закордонних справ головуючої в ЄС Бельгії за запрошення до участі у неформальній зустрічі європейських міністрів, та зазначила, що українська сторона скористається цією можливістю, щоб представити колегам доповідь про хід реформ та провести відповідні переговори.

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Автор: 

реформи (3206) членство в ЄС (1231) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (351)


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Топ коментарі
+8
обмежити українців в їх конституційних правах і мародерити, як в останній раз!
оце, я розумію. реформи.
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30.04.2024 12:10
+5
Какие, на-хрен, реформы? Еще не всё украли. А о крепостном праве в Украине она не хочет рассказать?
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30.04.2024 12:09
+3
а нам вона не хоче розповісти про реформи?
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30.04.2024 12:11
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Какие, на-хрен, реформы? Еще не всё украли. А о крепостном праве в Украине она не хочет рассказать?
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30.04.2024 12:09 Відповісти
А е що доповідати?!

Завдання G7 не виконане! Та проігноровано « слугами».
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30.04.2024 14:16 Відповісти
обмежити українців в їх конституційних правах і мародерити, як в останній раз!
оце, я розумію. реформи.
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30.04.2024 12:10 Відповісти
а нам вона не хоче розповісти про реформи?
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30.04.2024 12:11 Відповісти
Нам єдиний тєлємарафон розповідає. І Зєлєнскій замість вечірньої казки перед сном.
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30.04.2024 12:20 Відповісти
Чергова сеструха безумної з ВРУ, тільки від Шмигаля!!
Усьо, па РИГламенту КМУ, тільки написано це, головними спеціалістами секретаріату КМУ, щоб воно, озвучило це своїм ротом…на камери ЗМІ …
Розумна, аж страшно…
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30.04.2024 12:12 Відповісти
які реформи можуть бути в концлагері? налагодили швидкісну утилізацію в'язнів?
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30.04.2024 12:13 Відповісти
А то справді реформи - відмовитись від захисту основних прав людини і демократичних свобод?
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30.04.2024 12:22 Відповісти
))))))..... Розповість!......))))))
Ми за все добре і проти всіх поганих!
))))))))))))))))))))))))))))))))))
А з 19 року, в турборежимі слабо було запровадити ???
Злочинці !
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30.04.2024 12:27 Відповісти
про основні реформи почитати мовою оригіналу https://www.coe.int/en/web/conventions/by-non-member-states-of-the-coe-or-the-european-union?module=declarations-by-treaty&numSte=005&codeNature=10&codePays=U
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30.04.2024 12:41 Відповісти
Не слышал и не могу назвать ни одной реформы, проведенной при зелёных.
Скорее наоборот, все вернули взад.
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30.04.2024 12:41 Відповісти
Шкода Стефанишину.
Бекати - мекати про українські "реформи" - ще та задачка.
Чи вже навчилася?
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30.04.2024 12:46 Відповісти
Ні. Не Стефанішіну шкода, а народ України.
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30.04.2024 14:18 Відповісти
що вона меле? боневтік казав- "нас в ЕС не ждут", "зачем нам ЕС" причому ці слова були сказані на свинособачому языке у 2019 році. я так розумію,що ці балачки про вступ у ЄС це відволікання від: поразки на фронті, медіахаос, перемовини з 3,14дарашкою на оманських умовах, корупції і тп.
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30.04.2024 13:58 Відповісти
Успішні реформи; телемарафон,переслідування журналістів,знищення законодавчого органу-парламенту,5-ть "найефективніших" менеджерів,які узурпували всю владу в країні і мародерять на крові,арахамізація економіки,а щоб народ не підняв на вила і непочав вішвти на стовпах-людей поділили на нові сорти: всі,хто владу критикує-це агенти кремля і порохоботи,а всі,хто живе роками закордоном,волонтерить,збирає кошти на армію і помагає біженцям-це ухилянти,тепер ще треба "порохоботів" натравити на "ухилянтів",щоб вони між собою гризлись і не заважали красти Зе і його команді.
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30.04.2024 15:23 Відповісти
Нащо їм то членство, зерно і так продають. Сурогатне материнство погано пливе?
Чи вже можна приймати пожиттєвий фін.моніторинг держ.сдужбовців? Правки лозового? Голова рахункової палати не була вибрана на конкурсній основі незалежними спостирігачами?
БеБ?АРМА? Антимонопольний комітет(Кирієнко)?

У нас навіть не має мінімальної норми в питанні заповідної зони відносно лісового масиву.
Як завжди локшина, періодична.
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30.04.2024 15:52 Відповісти
Соснула, сосне і усі реформи зебілів...
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30.04.2024 15:54 Відповісти
 
 