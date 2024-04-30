Україна на зустрічі у Брюсселі розповість про реформи перед початком переговорів щодо вступу в ЄС, - Стефанішина

На зустрічі міністрів ЄС у Брюсселі Україна представить доповідь про реформи, які проводять на шляху до членства в ЄС.

Про це заявила віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна була запрошена сьогодні, щоб розповісти про реформи напередодні зустрічі міністрів з європейських справ у червні, які прийматимуть рішення із ухвалення мандату на переговори та про проведення першої міжурядової конференції. Ця конференція започаткує переговорний процес (щодо членства в ЄС. - Ред.) з Україною і, будемо сподіватися, з Молдовою", - сказала вона

Стефанішина також висловила вдячність міністру закордонних справ головуючої в ЄС Бельгії за запрошення до участі у неформальній зустрічі європейських міністрів, та зазначила, що українська сторона скористається цією можливістю, щоб представити колегам доповідь про хід реформ та провести відповідні переговори.

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