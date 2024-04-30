Україна на зустрічі у Брюсселі розповість про реформи перед початком переговорів щодо вступу в ЄС, - Стефанішина
На зустрічі міністрів ЄС у Брюсселі Україна представить доповідь про реформи, які проводять на шляху до членства в ЄС.
Про це заявила віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україна була запрошена сьогодні, щоб розповісти про реформи напередодні зустрічі міністрів з європейських справ у червні, які прийматимуть рішення із ухвалення мандату на переговори та про проведення першої міжурядової конференції. Ця конференція започаткує переговорний процес (щодо членства в ЄС. - Ред.) з Україною і, будемо сподіватися, з Молдовою", - сказала вона
Стефанішина також висловила вдячність міністру закордонних справ головуючої в ЄС Бельгії за запрошення до участі у неформальній зустрічі європейських міністрів, та зазначила, що українська сторона скористається цією можливістю, щоб представити колегам доповідь про хід реформ та провести відповідні переговори.
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Завдання G7 не виконане! Та проігноровано « слугами».
оце, я розумію. реформи.
Усьо, па РИГламенту КМУ, тільки написано це, головними спеціалістами секретаріату КМУ, щоб воно, озвучило це своїм ротом…на камери ЗМІ …
Розумна, аж страшно…
Ми за все добре і проти всіх поганих!
))))))))))))))))))))))))))))))))))
А з 19 року, в турборежимі слабо було запровадити ???
Злочинці !
Скорее наоборот, все вернули взад.
Бекати - мекати про українські "реформи" - ще та задачка.
Чи вже навчилася?
Чи вже можна приймати пожиттєвий фін.моніторинг держ.сдужбовців? Правки лозового? Голова рахункової палати не була вибрана на конкурсній основі незалежними спостирігачами?
БеБ?АРМА? Антимонопольний комітет(Кирієнко)?
У нас навіть не має мінімальної норми в питанні заповідної зони відносно лісового масиву.
Як завжди локшина, періодична.