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Переговоры Украины о вступлении в ЕС будут чрезвычайно сложными, - президент Латвии Ринкевичс

Переговори України щодо вступу до ЄС будуть надзвичайно складними, - президент Латвії Рінкевичс

По мнению президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, переговорный процесс по вступлению Украины и Молдовы в Европейский союз будет чрезвычайно сложным. Однако он считает, что "вполне реально" начать переговоры уже в июне этого года.

Об этом пишет РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что вступление Украины в ЕС может означать весомые изменения в экономике блока, в частности - в сельском хозяйстве. Политик также отметил, что членство в ЕС предусматривает немало обязанностей.

"Членство в ЕС также означает достаточно много обязанностей, а в стране, которая сейчас находится в состоянии войны, несомненно, не так просто проводить реформы или преобразования. Поэтому я думаю, что да, нам нужно дать Украине и Молдове позитивный сигнал в июне о том, что мы начинаем переговоры", - сказал Ринкевичс.

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Президент Латвии добавил, что достаточно сложными могут быть вопросы, связанные с реформами государственного аппарата, а также с требованиями к охране окружающей среды. Кроме этого, политик отметил, что может возникнуть много острых дискуссий, особенно в отношении сельского хозяйства.

"Да, нам нужно начать говорить о конкретных вещах, но мы должны учитывать, что этот процесс не будет легким, потому что будет очень много споров, например, по сельскому хозяйству", - сказал президент Латвии.

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Ранее сообщалось, что Еврокомиссия начала официальный скрининг в рамках подготовки к началу переговоров о членстве Украины в ЕС переговорного раздела 11 "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий".

Автор: 

членство в ЕС (997) Ринкевичс Эдгарс (143)


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Топ комментарии
+5
Поки зелені падли у владі, не бачити нам ЄС та НАТО
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02.05.2024 15:22
+3
Авжеж, з вашого боку різні ''фіцануті мадяри'' палки в колеса стромлятимуть, а з нашого боку різні ЗЄд'єрмаки оманські договорняки протягуватимуть.
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02.05.2024 15:48
+2
дЄрмак в останню хвилину відмовиться ставити свій підпис. І поїде геть.
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02.05.2024 15:10
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дЄрмак в останню хвилину відмовиться ставити свій підпис. І поїде геть.
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02.05.2024 15:10 Ответить
Де підписувати він би мав? До того коли цей папірець з'явиться то це вже можливо внук цього діяча зможе підписати чи відмовитись.
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02.05.2024 15:14 Ответить
Латвію, Литву та Естонію в ЄС взяли похапцем, бо такий був політичний запит. Чому б і нас так не взяти виходячи з політичної доцільності. Їх спочатку зробили членами ЄС, а потім підтягували все під норми. Нам Закон. Це ще сто років.
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02.05.2024 15:13 Ответить
Не меліть дурні. Похапцем ні кого не брали.
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02.05.2024 15:20 Ответить
Як при *********
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02.05.2024 15:13 Ответить
Зелені гірші за нього, це вже треба визнати. Мені здається, що вони навіть гірші за йульку.
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02.05.2024 15:30 Ответить
найближчі десять років, після закінчення війни, ні в які єс, а тим більше нато нас не приймуть!
а коли закінчиться віна і як само, не знає ніхто.
ми, кожного дня відступаємо.
кулєба вже закинув, що треба зняти рожеві окуляри.
поки йде війна існує зе!шобло і особисто зе!поц і єрмак.
як що, не встигнуть втекти, їх просто розірвуть.
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02.05.2024 15:19 Ответить
Поки зелені падли у владі, не бачити нам ЄС та НАТО
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02.05.2024 15:22 Ответить
Авжеж, з вашого боку різні ''фіцануті мадяри'' палки в колеса стромлятимуть, а з нашого боку різні ЗЄд'єрмаки оманські договорняки протягуватимуть.
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02.05.2024 15:48 Ответить
Тотщо нам тепер? В тайожний союз і ОДКБ?
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02.05.2024 15:55 Ответить
Переговори так переговорами і залишаться.
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02.05.2024 17:08 Ответить
Коли за столом скупих господарів сидить купка вічноголодних дітей, природньо, що і вони і дітиська не дуже хочуть бачити ще одного проглота. Треба змінити ставлення до себе в Європі, народ це зробив, владі це непотрібно, бо красти буде важче і відповідати тяжче.
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02.05.2024 18:27 Ответить
 
 