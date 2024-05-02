Переговоры Украины о вступлении в ЕС будут чрезвычайно сложными, - президент Латвии Ринкевичс

По мнению президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, переговорный процесс по вступлению Украины и Молдовы в Европейский союз будет чрезвычайно сложным. Однако он считает, что "вполне реально" начать переговоры уже в июне этого года.

Об этом пишет РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что вступление Украины в ЕС может означать весомые изменения в экономике блока, в частности - в сельском хозяйстве. Политик также отметил, что членство в ЕС предусматривает немало обязанностей.

"Членство в ЕС также означает достаточно много обязанностей, а в стране, которая сейчас находится в состоянии войны, несомненно, не так просто проводить реформы или преобразования. Поэтому я думаю, что да, нам нужно дать Украине и Молдове позитивный сигнал в июне о том, что мы начинаем переговоры", - сказал Ринкевичс.

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Президент Латвии добавил, что достаточно сложными могут быть вопросы, связанные с реформами государственного аппарата, а также с требованиями к охране окружающей среды. Кроме этого, политик отметил, что может возникнуть много острых дискуссий, особенно в отношении сельского хозяйства.

"Да, нам нужно начать говорить о конкретных вещах, но мы должны учитывать, что этот процесс не будет легким, потому что будет очень много споров, например, по сельскому хозяйству", - сказал президент Латвии.

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Ранее сообщалось, что Еврокомиссия начала официальный скрининг в рамках подготовки к началу переговоров о членстве Украины в ЕС переговорного раздела 11 "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий".