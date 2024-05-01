У Украины есть историческое окно возможностей, чтобы связать свое будущее с ЕС, - Боррель
Страны-кандидаты, включая Украину, на сегодня имеют историческое окно возможностей для того, чтобы прочно связать свое будущее с Европейским Союзом.
Об этом заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что 20 лет назад европейская семья приняла десять новых государств-членов, что стало смелым шагом, который еще больше объединил Европу после десятилетий разделения после Второй мировой войны.
"Однако, наша работа по воссоединению континента не завершена. Мы знали это до 2022 года, и мы знаем это еще больше сегодня, когда Россия ведет агрессивную войну против Украины", - подчеркнул Боррель.
По словам дипломата, на протяжении последних лет миллионы европейцев изъявили желание и надежду присоединиться к проекту ЕС.
"Западные Балканы, Турция, Украина, Молдова и Грузия имеют историческое окно возможностей, чтобы прочно связать свое будущее с Европейским Союзом. Расширение ЕС - это трансформационная политика, способствующая укреплению безопасности, правосудия и демократии, а также повышению уровня жизни европейцев", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.
ЕС и кандидаты сотрудничают в сфере безопасности и обороны, чтобы вместе противостоять многочисленным геополитическим вызовам и лучше их преодолевать.
"Будущие государства-члены должны укреплять свои демократические институты и защищать права человека и фундаментальные свободы.
Страны-кандидаты и ЕС имеют историческую возможность построить больший, более глубокий и сильный Европейский Союз", - резюмировал верховный представитель ЕС.
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