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У Украины есть историческое окно возможностей, чтобы связать свое будущее с ЕС, - Боррель

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель

Страны-кандидаты, включая Украину, на сегодня имеют историческое окно возможностей для того, чтобы прочно связать свое будущее с Европейским Союзом.

Об этом заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что 20 лет назад европейская семья приняла десять новых государств-членов, что стало смелым шагом, который еще больше объединил Европу после десятилетий разделения после Второй мировой войны.

"Однако, наша работа по воссоединению континента не завершена. Мы знали это до 2022 года, и мы знаем это еще больше сегодня, когда Россия ведет агрессивную войну против Украины", - подчеркнул Боррель.

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По словам дипломата, на протяжении последних лет миллионы европейцев изъявили желание и надежду присоединиться к проекту ЕС.

"Западные Балканы, Турция, Украина, Молдова и Грузия имеют историческое окно возможностей, чтобы прочно связать свое будущее с Европейским Союзом. Расширение ЕС - это трансформационная политика, способствующая укреплению безопасности, правосудия и демократии, а также повышению уровня жизни европейцев", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.

ЕС и кандидаты сотрудничают в сфере безопасности и обороны, чтобы вместе противостоять многочисленным геополитическим вызовам и лучше их преодолевать.

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"Будущие государства-члены должны укреплять свои демократические институты и защищать права человека и фундаментальные свободы.

Страны-кандидаты и ЕС имеют историческую возможность построить больший, более глубокий и сильный Европейский Союз", - резюмировал верховный представитель ЕС.

Автор: 

членство в ЕС (997) Евросоюз (17060) Боррель Жозеп (784)


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А ЕС це та структура де уже спортсменам не можна ходити по німеччині що тебе не зарізали?

ДЕ прийшовши на лікування тебе теж заріжуть?

ДЕ прийшовши з дитиною тебе заріжуть а дитину вкрадуть?

ДЕ все ЕС разом дало менше *********** чим 1 КНДР РФ?

....шикарна структура
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01.05.2024 15:07 Ответить
..чергове ЄС наіпалово і обіцянки українському народові,щоб він хоронив сотні тисяч українців в бойні з рашистом в замін на європейський міраж,фікцію , яку малюють європейські аферисти для України і її народу
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01.05.2024 15:17 Ответить
Скоро кордон Китаю наблизиться до ЄС...
Україна має унікальний шанс стати транзитером з белгородської провінції Великого Китаю китайської продукціїї в ЄС
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01.05.2024 15:24 Ответить
Демократія, права людини, свобода...
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01.05.2024 15:54 Ответить
Це ЄС має вікно можливостей щоб поєднати себе з УКРАЇНОЮ!!!
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01.05.2024 16:27 Ответить
Вікно було при Пороху, а зараз зелена щілина
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01.05.2024 16:37 Ответить
Агенти кремля при владі цього не допустять. Треба терміново гнати їх з Банкової.
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01.05.2024 20:03 Ответить
 
 