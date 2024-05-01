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Україна має історичне вікно можливостей, щоб пов’язати своє майбутнє з ЄС, - Боррель

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель

Країни-кандидати, включаючи Україну, на сьогодні мають історичне вікно можливостей для того, щоб міцно пов’язати своє майбутнє з Європейським Союзом.

Про це заявив верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що 20 років тому європейська сім'я прийняла десять нових держав-членів, що стало сміливим кроком, який ще більше об'єднав Європу після десятиліть розділення після Другої світової війни.

"Проте, наша робота з возз'єднання континенту не завершена. Ми знали це до 2022 року, і ми знаємо це ще більше сьогодні, коли Росія веде агресивну війну проти України", - наголосив Боррель.

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За словами дипломата, упродовж останніх років мільйони європейців виявили бажання і надію приєднатися до проєкту ЄС.

"Західні Балкани, Туреччина, Україна, Молдова та Грузія мають історичне вікно можливостей, щоб міцно пов'язати своє майбутнє з Європейським Союзом. Розширення ЄС – це трансформаційна політика, що сприяє зміцненню безпеки, правосуддя та демократії, а також підвищенню рівня життя європейців", - наголосив глава дипломатії ЄС.

ЄС та кандидати співпрацюють у сфері безпеки та оборони, щоб разом протистояти численним геополітичним викликам та краще їх долати.

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"Майбутні держави-члени повинні зміцнювати свої демократичні інститути та захищати права людини й фундаментальні свободи.

Країни-кандидати та ЄС мають історичну можливість побудувати більший, глибший і сильніший Європейський Союз", - резюмував верховний представник ЄС.

Автор: 

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А ЕС це та структура де уже спортсменам не можна ходити по німеччині що тебе не зарізали?

ДЕ прийшовши на лікування тебе теж заріжуть?

ДЕ прийшовши з дитиною тебе заріжуть а дитину вкрадуть?

ДЕ все ЕС разом дало менше *********** чим 1 КНДР РФ?

....шикарна структура
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01.05.2024 15:07 Відповісти
..чергове ЄС наіпалово і обіцянки українському народові,щоб він хоронив сотні тисяч українців в бойні з рашистом в замін на європейський міраж,фікцію , яку малюють європейські аферисти для України і її народу
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01.05.2024 15:17 Відповісти
Скоро кордон Китаю наблизиться до ЄС...
Україна має унікальний шанс стати транзитером з белгородської провінції Великого Китаю китайської продукціїї в ЄС
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01.05.2024 15:24 Відповісти
Демократія, права людини, свобода...
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01.05.2024 15:54 Відповісти
Це ЄС має вікно можливостей щоб поєднати себе з УКРАЇНОЮ!!!
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01.05.2024 16:27 Відповісти
Вікно було при Пороху, а зараз зелена щілина
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01.05.2024 16:37 Відповісти
Агенти кремля при владі цього не допустять. Треба терміново гнати їх з Банкової.
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01.05.2024 20:03 Відповісти
 
 