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Президент Латвии Ринкевичс в разговоре с Зеленским подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс під час розмови з Зеленським підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру

Во вторник, 7 мая, президент Латвии Эдгардс Ринкевичс провел телефонный разговор с главой Украинского государства Владимиром Зеленским. Ринкевичс в разговоре со своим украинским коллегой подтвердил участие Латвии в Глобальном саммите мира, который пройдет в середине июня в Швейцарии.

Об этом президент Латвии сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Имел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, я буду участвовать в предстоящем мирном саммите в Швейцарии", - сообщил глава Латвии.

Кроме этого, лидеры государств обсудили вопросы оборонного сотрудничества. Также Ринкевичс отдельно поблагодарил президента Зеленского за поздравления по случаю годовщины восстановления независимости Латвии.

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Глобальный саммит мира в Швейцарии

Правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Отмечается, что мероприятие пройдет на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к участию в первом саммите мира приглашен ряд стран со всех континентов. Кроме этого, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что участие России в этом мероприятии пока не предвидится.

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Недавно свое участие в саммите подтвердили Польша, Литва и Франция.

Автор: 

Зеленский Владимир (20246) саммит (1170) Ринкевичс Эдгарс (143)


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потужно, незламно і вперше в історії України
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07.05.2024 17:30 Ответить
Беріть вище. Ніколи в світі не було такої локшини ! Для українців.
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07.05.2024 20:09 Ответить
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07.05.2024 17:31 Ответить
>>>> шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні на курорті Бюргеншток

а ми i не знали, що усi шляхи миру - на курорті Бюргеншток. Спасiба!
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07.05.2024 17:35 Ответить
Чому Цензор так акцентує увагу на цій "події", буцімто то збір асамблеї ООН.
Та ніхто не знає про цей "самміт" окрім фанатів єдиного шмарофону.
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07.05.2024 17:42 Ответить
Много шума из ничего. "Крымская платформа" №2.
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07.05.2024 17:59 Ответить
Я чекаю, аж тремчу. Від "самих пАтужних результатів" саміту зеленского й дЄрмака. "Міру мір, нехай буде Сонце, мама й ... зелєнский! "
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07.05.2024 20:08 Ответить
 
 