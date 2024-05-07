Президент Латвии Ринкевичс в разговоре с Зеленским подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира

Во вторник, 7 мая, президент Латвии Эдгардс Ринкевичс провел телефонный разговор с главой Украинского государства Владимиром Зеленским. Ринкевичс в разговоре со своим украинским коллегой подтвердил участие Латвии в Глобальном саммите мира, который пройдет в середине июня в Швейцарии.

Об этом президент Латвии сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Имел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, я буду участвовать в предстоящем мирном саммите в Швейцарии", - сообщил глава Латвии.

Кроме этого, лидеры государств обсудили вопросы оборонного сотрудничества. Также Ринкевичс отдельно поблагодарил президента Зеленского за поздравления по случаю годовщины восстановления независимости Латвии.

Также читайте: Дуда подтвердил свое участие в Саммите мира в Швейцарии

Глобальный саммит мира в Швейцарии

Правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Отмечается, что мероприятие пройдет на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к участию в первом саммите мира приглашен ряд стран со всех континентов. Кроме этого, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что участие России в этом мероприятии пока не предвидится.

Читайте также: Шольц призвал страны с развивающейся экономикой принять участие в Глобальном саммите мира

Недавно свое участие в саммите подтвердили Польша, Литва и Франция.