Президент Латвии Ринкевичс в разговоре с Зеленским подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира
Во вторник, 7 мая, президент Латвии Эдгардс Ринкевичс провел телефонный разговор с главой Украинского государства Владимиром Зеленским. Ринкевичс в разговоре со своим украинским коллегой подтвердил участие Латвии в Глобальном саммите мира, который пройдет в середине июня в Швейцарии.
Об этом президент Латвии сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Имел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, я буду участвовать в предстоящем мирном саммите в Швейцарии", - сообщил глава Латвии.
Кроме этого, лидеры государств обсудили вопросы оборонного сотрудничества. Также Ринкевичс отдельно поблагодарил президента Зеленского за поздравления по случаю годовщины восстановления независимости Латвии.
Глобальный саммит мира в Швейцарии
Правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Отмечается, что мероприятие пройдет на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к участию в первом саммите мира приглашен ряд стран со всех континентов. Кроме этого, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что участие России в этом мероприятии пока не предвидится.
Недавно свое участие в саммите подтвердили Польша, Литва и Франция.
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а ми i не знали, що усi шляхи миру - на курорті Бюргеншток. Спасiба!
Та ніхто не знає про цей "самміт" окрім фанатів єдиного шмарофону.