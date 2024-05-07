Шольц призвал страны с развивающейся экономикой принять участие в Глобальном саммите мира

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что развивающиеся страны должны активизировать свои дипломатические усилия для проведения Глобального саммита мира, который запланирован на середину июня в Швейцарии.

Об этом пишет Deutschlandfunk, передает Цензор.НЕТ.

Глава немецкого правительства призвал крупные страны с развивающейся экономикой сделать больше для прекращения войны в Украине.

"Если бы такие страны, как Китай, Бразилия и Индия, призвали Россию-агрессора вывести свои войска из Украины, тогда шансы на скорый мир выросли бы", - сказал Шольц на конгрессе в Берлине.

Также отмечается, что во время июньской конференции в Швейцарии среди прочего, будет обсуждаться, что в войне против Украины не должно применяться ядерное оружие, а также что не должно быть атак на атомные электростанции.

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Что известно о Глобальном саммите мира?

Правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Конференция состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для участия в мероприятии приглашены страны со всех континентов. В СМИ сообщалось, что на конференцию может приехать президент США Джо Байден. Приглашение также получил Папа Римский Франциск.

Недавно свое участие в Глобальном саммите мира подтвердил президент Польши Анджей Дуда, а также литовский президент Гитанас Науседа.

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