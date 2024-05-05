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Папу Римского пригласили на Глобальный саммит мира в Швейцарии

Папу Римського запросили на Саміт миру

Папа Римский Франциск получил приглашение на Глобальный саммит мира, который состоится в июне в Швейцарии.

Об этом заявила председатель Федерального совета Швейцарии Виола Амгерд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Blick.

Накануне она провела встречу с Франциском в рамках своего визита в Италию, назвав ее "интересным обменом мнениями" в "сердечной атмосфере".

"Мы говорили, в частности, о войне в Украине и других местах конфликтов в мире. Мы пригласили Святой Престол (на саммит мира. - Ред.). Ватикан очень положительно относится к мирной конференции", - рассказала Амгерд.

Также она подтвердила, что Швейцария на этой неделе разослала приглашения на саммит, намекнув, что среди стран-получателей есть Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка.

"Я уверена, что будет хорошая явка", - отметила она.

Также читайте: Вопрос обмена "всех на всех" будут рассматривать на Саммите мира в Швейцарии, - Зеленский

Президент Швейцарии считает, что именно присутствие наибольшего количества стран будет признаком успешности Глобального саммита мира.

"Если мы сможем найти общий знаменатель, это будет уже что-то. Еще одним успехом было бы, если бы мы смогли подойти к мирному процессу в конкретных сроках. Мы должны думать наперед - в том числе и о послезавтрашнем дне", - резюмировала Амгерд.

Саммит мира в Швейцарии

15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.

Президент Зеленский предположил, что Россия может сорвать Саммит мира.

По данным СМИ, участие в Саммите также может принять президент США Джо Байден.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что пока нет смысла привлекать РФ к участию в Глобальном Саммите мира, который состоится в Швейцарии летом, поскольку нельзя гарантировать, что она будет действовать добросовестно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговорную позицию после саммита мира в июне передадут России, - ОП

Автор: 

Папа Римский (429) саммит (1170) Швейцария (612) Формула мира (78)


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Топ комментарии
+15
Это такой папа, как из гундяя поп, держатель пУтлеровского общака....
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05.05.2024 21:29
+14
З нього такий папа, як з безтолкового ішака президент.
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05.05.2024 21:32
+8
ППЦ. Нафіг там цей аргентинський соціаліст потрібний?!
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05.05.2024 21:27
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ППЦ. Нафіг там цей аргентинський соціаліст потрібний?!
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05.05.2024 21:27 Ответить
Это такой папа, как из гундяя поп, держатель пУтлеровского общака....
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05.05.2024 21:29 Ответить
Він франциск 0
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05.05.2024 21:57 Ответить
Краще б, відіслали його на болота.
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05.05.2024 21:31 Ответить
З нього такий папа, як з безтолкового ішака президент.
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05.05.2024 21:32 Ответить
Ніт це вже забагато для українців ...хоча ...🤡 бувають різні ,хто з фсб ,а дехто з партбілетом ще від кгб
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05.05.2024 21:35 Ответить
На хіба цей рашист там потрібний? Воду каламутити? Старець, а за довге життя розуму так і не набрався...
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05.05.2024 21:38 Ответить
ПАПА Римський закінчився на поляку.

"Церковники хлебальники разинули,
Замешкался маленько Ватикан,
Мы тут им Папу Римского подкинули -
Из наших, из поляков, из славян. "

(С)
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05.05.2024 21:38 Ответить
Так ось - чого він либу давить
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05.05.2024 21:38 Ответить
Саммит в Бахмуте нужно провести
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05.05.2024 21:39 Ответить
Хто взагалі придумав проводити саміт миру під час війни? Цей тріумф безглуздої балаканини. Тільки не кажіть, що Зеленський. Не вірю.
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05.05.2024 21:42 Ответить
А його на тому троні до самої Швейцарії будуть нести.....
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05.05.2024 21:45 Ответить
в Харків його у відпустку... чи Херсон...
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05.05.2024 21:47 Ответить
знов там якусь нісенітницю бовкне.
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05.05.2024 21:50 Ответить
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05.05.2024 21:53 Ответить
Він глухонімий. 😁
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05.05.2024 21:55 Ответить
Свадєбний папа...
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05.05.2024 22:13 Ответить
Наверное наградят знаком почетного сотрудника ФСБ.
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05.05.2024 22:18 Ответить
Поговорять похизуються хто розумніший та й поїдуть по домах.
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05.05.2024 22:21 Ответить
А Патріарха Варфоломія запросили? буде дуже неправильно якщо там буде Папа і не буде там православного Патріарха. і якщо вже там буде багато арабських країн, то і головного представника ісламу теж варто запросити.
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05.05.2024 22:24 Ответить
цирк на дроті, ще гундяєва покличте
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05.05.2024 22:25 Ответить
Морська свинка має більше відношення до моря ніж соцпапа до віри
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05.05.2024 22:35 Ответить
Будемо ждать . Іншого поки нема. Макрон каже я допоможу а зепідорг ні ми тут самі ...повна сраккка
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05.05.2024 22:47 Ответить
Ніби когось вже почав надсилати.
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05.05.2024 23:05 Ответить
Хана саммиту, надеюсь этот путинский жополиз не приедет
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05.05.2024 22:57 Ответить
Миротворець ще б*** той
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06.05.2024 00:14 Ответить
Ліпше Гаррі Потера б запросили...
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06.05.2024 00:45 Ответить
О! А этот последовательный слуга Путина зачем еще там? Мало что он дома у себя воду мутит? Нашли политического деятеля. Пусть эти дедушки занимаются делами религиозными. Вы когда дадите ему совет, он вам скажет, не лезьте не в свое дело. Так почему мы должны слушать этих докторов педагогических наук?
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06.05.2024 01:24 Ответить
Есть несколько абсолютно бессмысленных занятий. Вероятно это молитва, изготовление гвоздей из ртути при комнатной температуре и раскладка бекона на подоконнике для приманивания одиноких инопланетян в депрессии. - Невзоров.
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06.05.2024 01:27 Ответить
Як Папа «вболіває» за Росію. Шпальти світових видань - про слова Понтифіка про «білий прапор».

https://detector.media/infospace/article/224044/2024-03-11-yak-papa-vbolivaie-za-rosiyu-shpalty-svitovykh-vydan-pro-slova-pontyfika-pro-bilyy-prapor/
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06.05.2024 07:57 Ответить
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06.05.2024 08:34 Ответить
 
 