Папу Римского пригласили на Глобальный саммит мира в Швейцарии
Папа Римский Франциск получил приглашение на Глобальный саммит мира, который состоится в июне в Швейцарии.
Об этом заявила председатель Федерального совета Швейцарии Виола Амгерд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Blick.
Накануне она провела встречу с Франциском в рамках своего визита в Италию, назвав ее "интересным обменом мнениями" в "сердечной атмосфере".
"Мы говорили, в частности, о войне в Украине и других местах конфликтов в мире. Мы пригласили Святой Престол (на саммит мира. - Ред.). Ватикан очень положительно относится к мирной конференции", - рассказала Амгерд.
Также она подтвердила, что Швейцария на этой неделе разослала приглашения на саммит, намекнув, что среди стран-получателей есть Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка.
"Я уверена, что будет хорошая явка", - отметила она.
Президент Швейцарии считает, что именно присутствие наибольшего количества стран будет признаком успешности Глобального саммита мира.
"Если мы сможем найти общий знаменатель, это будет уже что-то. Еще одним успехом было бы, если бы мы смогли подойти к мирному процессу в конкретных сроках. Мы должны думать наперед - в том числе и о послезавтрашнем дне", - резюмировала Амгерд.
Саммит мира в Швейцарии
15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.
Президент Зеленский предположил, что Россия может сорвать Саммит мира.
По данным СМИ, участие в Саммите также может принять президент США Джо Байден.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что пока нет смысла привлекать РФ к участию в Глобальном Саммите мира, который состоится в Швейцарии летом, поскольку нельзя гарантировать, что она будет действовать добросовестно.
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"Церковники хлебальники разинули,
Замешкался маленько Ватикан,
Мы тут им Папу Римского подкинули -
Из наших, из поляков, из славян. "
(С)
https://detector.media/infospace/article/224044/2024-03-11-yak-papa-vbolivaie-za-rosiyu-shpalty-svitovykh-vydan-pro-slova-pontyfika-pro-bilyy-prapor/