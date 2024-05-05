Папу Римського запросили на Глобальний саміт миру в Швейцарії

Папа Римський Франциск отримав запрошення на Глобальний саміт миру, що відбудеться в червні у Швейцарії.

Про це заявила голова Федеральної ради Швейцарії Віола Амгерд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Blick.

Напередодні вона провела зустріч із Франциском у межах свого візиту до Італії, назвавши її "цікавим обміном думками" у "сердечній атмосфері".

"Ми говорили, зокрема, про війну в Україні та інші місця конфліктів у світі. Ми запросили Святий Престол (на саміт миру. – Ред.). Ватикан дуже позитивно ставиться до мирної конференції", - розповіла Амгерд.

Також вона підтвердила, що Швейцарія цього тижня розіслала запрошення на саміт, натякнувши, що серед країн-одержувачів є Бразилія, Індія, Китай та Південна Африка.

"Я впевнена, що буде хороша явка", - зазначила вона.

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Президентка Швейцарії вважає, що саме присутність якнайбільшої кількості країн буде ознакою успішності Глобального саміту миру.

"Якщо ми зможемо знайти спільний знаменник, це буде вже щось. Ще одним успіхом було б, якби ми змогли підійти до мирного процесу в конкретних термінах. Ми повинні думати наперед – зокрема й про післязавтрашній день", - резюмувала Амгерд.

Саміт миру у Швейцарії

15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

Президент Володимир Зеленський припустив, що Росія може зірвати Саміт миру.

За даними ЗМІ, участь у Саміті також може взяти президент США Джо Байден.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що поки немає сенсу залучати РФ до участі в Глобальному Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії влітку, оскільки не можна гарантувати, що вона діятиме добросовісно.

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