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Папу Римського запросили на Глобальний саміт миру в Швейцарії

Папу Римського запросили на Саміт миру

Папа Римський Франциск отримав запрошення на Глобальний саміт миру, що відбудеться в червні у Швейцарії.

Про це заявила голова Федеральної ради Швейцарії Віола Амгерд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Blick.

Напередодні вона провела зустріч із Франциском у межах свого візиту до Італії, назвавши її "цікавим обміном думками" у "сердечній атмосфері".

"Ми говорили, зокрема, про війну в Україні та інші місця конфліктів у світі. Ми запросили Святий Престол (на саміт миру. – Ред.). Ватикан дуже позитивно ставиться до мирної конференції", - розповіла Амгерд.

Також вона підтвердила, що Швейцарія цього тижня розіслала запрошення на саміт, натякнувши, що серед країн-одержувачів є Бразилія, Індія, Китай та Південна Африка.

"Я впевнена, що буде хороша явка", - зазначила вона.

Читайте: До участі в Глобальному Саміті миру запрошено країни усіх континентів, - Зеленський

Президентка Швейцарії вважає, що саме присутність якнайбільшої кількості країн буде ознакою успішності Глобального саміту миру.

"Якщо ми зможемо знайти спільний знаменник, це буде вже щось. Ще одним успіхом було б, якби ми змогли підійти до мирного процесу в конкретних термінах. Ми повинні думати наперед – зокрема й про післязавтрашній день", - резюмувала Амгерд.

Саміт миру у Швейцарії

15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

Президент Володимир Зеленський припустив, що Росія може зірвати Саміт миру.

За даними ЗМІ, участь у Саміті також може взяти президент США Джо Байден.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що поки немає сенсу залучати РФ до участі в Глобальному Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії влітку, оскільки не можна гарантувати, що вона діятиме добросовісно.

Також читайте: На саміті миру у Швейцарії світ має показати, яким бачить завершення війни в Україні, - Боррель

Автор: 

Папа Римський (311) Швейцарія (860) Формула миру (96) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+15
Это такой папа, как из гундяя поп, держатель пУтлеровского общака....
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05.05.2024 21:29
+14
З нього такий папа, як з безтолкового ішака президент.
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05.05.2024 21:32
+8
ППЦ. Нафіг там цей аргентинський соціаліст потрібний?!
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05.05.2024 21:27
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ППЦ. Нафіг там цей аргентинський соціаліст потрібний?!
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05.05.2024 21:27 Відповісти
Это такой папа, как из гундяя поп, держатель пУтлеровского общака....
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05.05.2024 21:29 Відповісти
Він франциск 0
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05.05.2024 21:57 Відповісти
Краще б, відіслали його на болота.
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05.05.2024 21:31 Відповісти
З нього такий папа, як з безтолкового ішака президент.
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05.05.2024 21:32 Відповісти
Ніт це вже забагато для українців ...хоча ...🤡 бувають різні ,хто з фсб ,а дехто з партбілетом ще від кгб
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05.05.2024 21:35 Відповісти
На хіба цей рашист там потрібний? Воду каламутити? Старець, а за довге життя розуму так і не набрався...
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05.05.2024 21:38 Відповісти
ПАПА Римський закінчився на поляку.

"Церковники хлебальники разинули,
Замешкался маленько Ватикан,
Мы тут им Папу Римского подкинули -
Из наших, из поляков, из славян. "

(С)
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05.05.2024 21:38 Відповісти
Так ось - чого він либу давить
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05.05.2024 21:38 Відповісти
Саммит в Бахмуте нужно провести
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05.05.2024 21:39 Відповісти
Хто взагалі придумав проводити саміт миру під час війни? Цей тріумф безглуздої балаканини. Тільки не кажіть, що Зеленський. Не вірю.
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05.05.2024 21:42 Відповісти
А його на тому троні до самої Швейцарії будуть нести.....
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05.05.2024 21:45 Відповісти
в Харків його у відпустку... чи Херсон...
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05.05.2024 21:47 Відповісти
знов там якусь нісенітницю бовкне.
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05.05.2024 21:50 Відповісти
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05.05.2024 21:53 Відповісти
Він глухонімий. 😁
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05.05.2024 21:55 Відповісти
Свадєбний папа...
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05.05.2024 22:13 Відповісти
Наверное наградят знаком почетного сотрудника ФСБ.
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05.05.2024 22:18 Відповісти
Поговорять похизуються хто розумніший та й поїдуть по домах.
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05.05.2024 22:21 Відповісти
А Патріарха Варфоломія запросили? буде дуже неправильно якщо там буде Папа і не буде там православного Патріарха. і якщо вже там буде багато арабських країн, то і головного представника ісламу теж варто запросити.
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05.05.2024 22:24 Відповісти
цирк на дроті, ще гундяєва покличте
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05.05.2024 22:25 Відповісти
Морська свинка має більше відношення до моря ніж соцпапа до віри
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05.05.2024 22:35 Відповісти
Будемо ждать . Іншого поки нема. Макрон каже я допоможу а зепідорг ні ми тут самі ...повна сраккка
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05.05.2024 22:47 Відповісти
Ніби когось вже почав надсилати.
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05.05.2024 23:05 Відповісти
Хана саммиту, надеюсь этот путинский жополиз не приедет
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05.05.2024 22:57 Відповісти
Миротворець ще б*** той
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06.05.2024 00:14 Відповісти
Ліпше Гаррі Потера б запросили...
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06.05.2024 00:45 Відповісти
О! А этот последовательный слуга Путина зачем еще там? Мало что он дома у себя воду мутит? Нашли политического деятеля. Пусть эти дедушки занимаются делами религиозными. Вы когда дадите ему совет, он вам скажет, не лезьте не в свое дело. Так почему мы должны слушать этих докторов педагогических наук?
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06.05.2024 01:24 Відповісти
Есть несколько абсолютно бессмысленных занятий. Вероятно это молитва, изготовление гвоздей из ртути при комнатной температуре и раскладка бекона на подоконнике для приманивания одиноких инопланетян в депрессии. - Невзоров.
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06.05.2024 01:27 Відповісти
Як Папа «вболіває» за Росію. Шпальти світових видань - про слова Понтифіка про «білий прапор».

https://detector.media/infospace/article/224044/2024-03-11-yak-papa-vbolivaie-za-rosiyu-shpalty-svitovykh-vydan-pro-slova-pontyfika-pro-bilyy-prapor/
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06.05.2024 07:57 Відповісти
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06.05.2024 08:34 Відповісти
 
 