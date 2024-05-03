Вопрос обмена "всех на всех" будут рассматривать на Саммите мира в Швейцарии, - Зеленский

На Саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии, будут рассматривать вопрос обмена военнопленных в формате "всех на всех" между РФ и Украиной.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время встречи с курсантами Национальной академии Государственной пограничной службы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что такой обмен является "желательным", и "все адекватные страны поддерживают" эту идею. По его словам, несмотря на некоторые оценки, что обмен "всех на всех" можно будет провести только после войны, Украина может попробовать это сделать раньше - на саммите мира 15-16 июня.

Вопрос организации такого обмена будут рассматривать вместе с вопросом возвращения депортированных в Россию украинских детей. Кроме этого, также будут обсуждать энергетическую и ядерную безопасность, свободное судоходство и неблокирование Черного и Азовского морей.

По словам Зеленского, если на саммите поддержат эти вопросы, то в дальнейшем страны-участницы будут готовить детальные наработки и решать эти вопросы с российской стороной.

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Саммит мира в Швейцарии

15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.

Президент Владимир Зеленский предположил, что Россия может сорвать Саммит мира.

По данным СМИ, участие в Саммите также может принять президент США Джо Байден.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что пока нет смысла привлекать РФ к участию в Глобальном Саммите мира, который состоится в Швейцарии летом, поскольку нельзя гарантировать, что она будет действовать добросовестно.

Только после саммита может состояться общение с Россией, и она может стать частью переговоров.

Как пояснили в ОП, участники саммита мира, который пройдет Швейцарии, разработают совместную переговорную позицию, которую передадут России.