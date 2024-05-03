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Новости Обмен пленными
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Вопрос обмена "всех на всех" будут рассматривать на Саммите мира в Швейцарии, - Зеленский

зеленський

На Саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии, будут рассматривать вопрос обмена военнопленных в формате "всех на всех" между РФ и Украиной.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время встречи с курсантами Национальной академии Государственной пограничной службы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что такой обмен является "желательным", и "все адекватные страны поддерживают" эту идею. По его словам, несмотря на некоторые оценки, что обмен "всех на всех" можно будет провести только после войны, Украина может попробовать это сделать раньше - на саммите мира 15-16 июня.

Вопрос организации такого обмена будут рассматривать вместе с вопросом возвращения депортированных в Россию украинских детей. Кроме этого, также будут обсуждать энергетическую и ядерную безопасность, свободное судоходство и неблокирование Черного и Азовского морей.

По словам Зеленского, если на саммите поддержат эти вопросы, то в дальнейшем страны-участницы будут готовить детальные наработки и решать эти вопросы с российской стороной.

Читайте также: Буданов об идее Папы Римского по обмену пленными "всех на всех": Полностью поддерживаю. Осталось убедить Россию

Саммит мира в Швейцарии

15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.

Президент Владимир Зеленский предположил, что Россия может сорвать Саммит мира.

По данным СМИ, участие в Саммите также может принять президент США Джо Байден.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что пока нет смысла привлекать РФ к участию в Глобальном Саммите мира, который состоится в Швейцарии летом, поскольку нельзя гарантировать, что она будет действовать добросовестно.

Только после саммита может состояться общение с Россией, и она может стать частью переговоров.

Как пояснили в ОП, участники саммита мира, который пройдет Швейцарии, разработают совместную переговорную позицию, которую передадут России.

Автор: 

военнопленные (1045) Зеленский Владимир (20234) обмен (1367) саммит (1170) пленные (2127)


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Топ комментарии
+15
А с кем будете договариваться про обмен, если там РФ не будет? Или у нас уже есть "пленные" в других странах?
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03.05.2024 22:01
+12
Хтось може просто й адекватно пояснити, нах%я взагалі збирається той "саміт миру", якщо параша пре вперед по усіх фронтах і офіційно декларує своєю метою знищення України?

Як взагалі одне сполучається з іншим?
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03.05.2024 22:16
+11
Дайте йому селедкі, задовбав своєю банальносью, рівень 5-ти класника
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03.05.2024 22:03
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Україна-Литва - 4-1!!!
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03.05.2024 21:58 Ответить
https://champion.com.ua/ice-hockey/2024/05/03/956983/pyatyy-rozhrom-u-pyaty-ihrakh-zbirna-********-vpevneno-peremohla-lytvu-v-matchi-chs-za-vykhid-u-dyvizion-1a?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1PCJnpOv3V5UNioTZINJyhRyk_BoUeoQLaqT1ZzQLz4WegQy0bbU8dmNE_aem_AWqeM Україна виграла групу на чемпіонаті світу і вперше за 7 років підніметься в Дивізіон 1А
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03.05.2024 22:06 Ответить
Вас би сцаря обміняти......
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03.05.2024 21:58 Ответить
А Перемога буде? Чи лише Мир?
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03.05.2024 22:00 Ответить
По ТСН вже всіляки інтерв'ю ГУР крутять..що не буде..
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03.05.2024 22:02 Ответить
Дивлячись на події з фронту, ти там десь бачиш наближення перемоги?
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03.05.2024 22:05 Ответить
за это все кому-то - носатому хрипатому и брехливому поцу придется ответить
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04.05.2024 00:10 Ответить
А с кем будете договариваться про обмен, если там РФ не будет? Или у нас уже есть "пленные" в других странах?
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03.05.2024 22:01 Ответить
це щоб підняти статус саміту хоч якоюсь конкретикою і виправдати витрачені на нього бюджетні кошти ...
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03.05.2024 22:27 Ответить
Конєчно єсть.В країнах загнівающого Запада.Там усі "плєнниє",плєнєни тіхой,спокойной та зажиточною жизню ...)
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04.05.2024 08:21 Ответить
Зеленський зробив з Украiною теж саме що i з пiанiно.
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03.05.2024 22:02 Ответить
Дайте йому селедкі, задовбав своєю банальносью, рівень 5-ти класника
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03.05.2024 22:03 Ответить
Пропонуєш свого мертведчука повернути? Він колись добре справлявся з такими обов'язками.
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03.05.2024 22:08 Ответить
зеленько, звідки ти висрався?
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04.05.2024 00:22 Ответить
Всіх на всіх це побрехенька ніколи не буде здійснена і це свідома морква для ідіотів, бо завжди буде звинувачіеня що не всі включені до списків
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03.05.2024 22:05 Ответить
При цьому це лайно блокує озброєння для Азова, який хоче і може воювати. Це все, що потрібно знати про його так званий патріотизм.
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03.05.2024 22:07 Ответить
Тількі розумово відстілі, після його підготовки до шашликів, вірять в його порядність та людяність, тим паче в патріотизм
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03.05.2024 22:10 Ответить
Не він блокує. Азов у чорному списку США. Вони вже дали відповідь з цього приводу.
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03.05.2024 22:56 Ответить
Але він навіть пальцем не поворухнув щоб це змінити.
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03.05.2024 23:26 Ответить
Озброєння для Азова блокує США, а не Зеля.
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04.05.2024 03:27 Ответить
Обговорювати обмін без рашки? Повна дурня! Якщо вони не захочуть (а вони не захочуть), то проведи хоч сто самітів - це нічого не дасть. От й виходить, що зелебобік плете усіляку дурню, аби тільки щось верзти ті піаритись.
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03.05.2024 22:12 Ответить
Янєлоху сцяти у вуха - то не мішки ворочати.
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03.05.2024 22:46 Ответить
Хтось може просто й адекватно пояснити, нах%я взагалі збирається той "саміт миру", якщо параша пре вперед по усіх фронтах і офіційно декларує своєю метою знищення України?

Як взагалі одне сполучається з іншим?
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03.05.2024 22:16 Ответить
Перетягуємо на нашу сторону Індію, Бразилію та ПАР.
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03.05.2024 22:20 Ответить
Думаєте, вдасться?

Для цього потрібні фінансові ресурси, і немалі.
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03.05.2024 22:23 Ответить
Тут основне не фінансові ресурси, а ідеологія та пояснення правди тим, хто досі не зрозумів. І тут мова не про Китай, Північну Корею та Іран, які ідеологічно на стороні раші, а саме про Індію, Бразилію та ПАР, які не пропащі. Індія вже вагається. Ще трохи і Бразилія завагається.
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03.05.2024 22:40 Ответить
Може й так. Але ідеологією і десятьма мільярдами доларів можна переконувати переконливіше, ніж просто ідеологією.
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04.05.2024 15:25 Ответить
Вони є, якщо потрібно їх засвітять.
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04.05.2024 14:08 Ответить
Скоріше за все - там будуть фоіційно оформлені контури майбутнього перимиря про яке домовилися Байден і Сі цієї осені . Україна буде в ролі "свадєбного генерала".
Тому ,що ми , що московити прагнемо зафіксувати максимальну кількість територій до пермовин .

Все цей триндьож про "войни до пабєдного кінця з обох сторін це пропаганда для плебса який не хоче чи вміє думати і формує свою думки з телевізора та соцмереж ....
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03.05.2024 22:25 Ответить
А за "перемирʼям" що? Що далі?

Масоване зняття санкцій з раші, і подвоєння імпорту титану, нікелю, etc. з неї?
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03.05.2024 22:27 Ответить
Це питання не до мене .
На мою думку - це кончена історія зі сторони США . Але маємо , що маємо . Оскільки український народ не був здатний обрати адекватних лідерів - то його доля залежить тепер від Заходу .
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03.05.2024 22:32 Ответить
где ты брехло кремлевское увидел снятие санцкий?
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04.05.2024 00:15 Ответить
ты кацапский бот написал кремлевский БРЕД ..
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04.05.2024 00:14 Ответить
Ти б мову спочатку вивчило... ньюслав
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04.05.2024 01:04 Ответить
у мене мова рідна від народження - а вам ботам кацапским нужно отрезать ваш "вяликий магучий язік"
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04.05.2024 01:42 Ответить
Це взагалі то написала rand corporation .
Але що пояснювати людині ,яка навіть елементарної культури діалогу не навчена, то як вона може відрізнити ворожу пропаганду від аналітики одного з провідних американських інтелектуальних центрів.
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04.05.2024 02:19 Ответить
ты бы еще помойки типа "политико" сюда привел или "ньюйорк таймс" онолитег диванный
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11.05.2024 01:37 Ответить
Усе буде дуже потужно, надують велику бульбашку
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03.05.2024 22:20 Ответить
чи наступить день коли я вже перестану чути це прізвищє "зеленський"?
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03.05.2024 22:34 Ответить
Ще нескоро..якщо й піймаємо - то ще будуть суди, апеляції..доки посадять - ще довго ефір псувати буде..
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03.05.2024 23:17 Ответить
МАЯЧНЯ!
Рашистам їх мобікі й НАХ не потрібні.
Їх хвилюють тільки агенти шпигуни/диверсанти... але наша ЗЕ-банда таких НЕ ловлять.
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03.05.2024 22:35 Ответить
Богуславлев сидит уже больше года, никто даже не пытается его обменять.
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03.05.2024 22:44 Ответить
самих себя ловить?
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04.05.2024 00:16 Ответить
плять,цей "зелений антиукраїнський антихрист" вже з "АЗОВОМ" наміняв .що до сьогодні немає ні слиху ні диху пробільшістьполонених захисників України...
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03.05.2024 22:40 Ответить
Я не сомневаюсь, этот "саммит мира" примет решение менять всех на всех. А дальше что? Казламордые возьмут под козырек и обменяют? какой смысл в этих пустых балачках?
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03.05.2024 22:43 Ответить
росіян там немає з ким Ви там домовлятися зібралися ?
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03.05.2024 23:06 Ответить
за яйца возьмут твоих козломордых и сразу все согласятся
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04.05.2024 00:17 Ответить
Пианист
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03.05.2024 23:09 Ответить
ну, якщо полонені у Швейцарії, то тоді так, є вірогідність домовитись про обмін "всіх на всіх".
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03.05.2024 23:21 Ответить
От цікаво ЗЄ з Швейцарією полоненими буде обмінюватись?

Бо Роісє насрати, про що там ЗЄ домовився незрозуміло з ким.
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03.05.2024 23:37 Ответить
Та й "Зе" відноситься до "незрозуміло кого", бо керує ж насправді не воно. А з читачем з суфлера який сенс про щось домовлятись?
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04.05.2024 06:44 Ответить
розглядатимуть питання обміну військовополонених з ким?Оркам насрати що там буде !Цей самит не більше чим зборище потриндіти яке не матиме жодного сенсу впливу і результату.
Вплив один зброя для ЗСУ повинна піти ешелонами і зараз.Оце єдиний вплив на хід війни і її закінчиння.Все інше це маячня психічно хворих і наївних.
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04.05.2024 00:50 Ответить
якщо виставити на обмін зєлєнскага,дєрьмака, татарова, ********, шаурму, смірнова, бойка, шлюхрича, суркісів, бужанського, дубінського, то можна дуже легко повернути із полону усіх українських військовослужбовців і цивільних. Не дякуйте, за пораду.
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04.05.2024 05:47 Ответить
Та кому той непотріб потрібен! Це тільки в Україні на цю мерзоту моляться, та на блазня тупого. А за межами України їм така ціна, що ще приплачувати треба, щоб узяли.
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04.05.2024 06:47 Ответить
Яке воно кончане
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04.05.2024 06:45 Ответить
Начал мощно, а по итогу тихо пукнул.
Очередная пиар компания в ожидании аплодисментов
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04.05.2024 08:20 Ответить
Ну и ну...
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04.05.2024 08:34 Ответить
 
 