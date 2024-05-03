Вопрос обмена "всех на всех" будут рассматривать на Саммите мира в Швейцарии, - Зеленский
На Саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии, будут рассматривать вопрос обмена военнопленных в формате "всех на всех" между РФ и Украиной.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время встречи с курсантами Национальной академии Государственной пограничной службы Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский отметил, что такой обмен является "желательным", и "все адекватные страны поддерживают" эту идею. По его словам, несмотря на некоторые оценки, что обмен "всех на всех" можно будет провести только после войны, Украина может попробовать это сделать раньше - на саммите мира 15-16 июня.
Вопрос организации такого обмена будут рассматривать вместе с вопросом возвращения депортированных в Россию украинских детей. Кроме этого, также будут обсуждать энергетическую и ядерную безопасность, свободное судоходство и неблокирование Черного и Азовского морей.
По словам Зеленского, если на саммите поддержат эти вопросы, то в дальнейшем страны-участницы будут готовить детальные наработки и решать эти вопросы с российской стороной.
Саммит мира в Швейцарии
15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.
Президент Владимир Зеленский предположил, что Россия может сорвать Саммит мира.
По данным СМИ, участие в Саммите также может принять президент США Джо Байден.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что пока нет смысла привлекать РФ к участию в Глобальном Саммите мира, который состоится в Швейцарии летом, поскольку нельзя гарантировать, что она будет действовать добросовестно.
Только после саммита может состояться общение с Россией, и она может стать частью переговоров.
Как пояснили в ОП, участники саммита мира, который пройдет Швейцарии, разработают совместную переговорную позицию, которую передадут России.
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Як взагалі одне сполучається з іншим?
Для цього потрібні фінансові ресурси, і немалі.
Тому ,що ми , що московити прагнемо зафіксувати максимальну кількість територій до пермовин .
Все цей триндьож про "войни до пабєдного кінця з обох сторін це пропаганда для плебса який не хоче чи вміє думати і формує свою думки з телевізора та соцмереж ....
Масоване зняття санкцій з раші, і подвоєння імпорту титану, нікелю, etc. з неї?
На мою думку - це кончена історія зі сторони США . Але маємо , що маємо . Оскільки український народ не був здатний обрати адекватних лідерів - то його доля залежить тепер від Заходу .
Але що пояснювати людині ,яка навіть елементарної культури діалогу не навчена, то як вона може відрізнити ворожу пропаганду від аналітики одного з провідних американських інтелектуальних центрів.
Рашистам їх мобікі й НАХ не потрібні.
Їх хвилюють тільки агенти шпигуни/диверсанти... але наша ЗЕ-банда таких НЕ ловлять.
Бо Роісє насрати, про що там ЗЄ домовився незрозуміло з ким.
Вплив один зброя для ЗСУ повинна піти ешелонами і зараз.Оце єдиний вплив на хід війни і її закінчиння.Все інше це маячня психічно хворих і наївних.
Очередная пиар компания в ожидании аплодисментов