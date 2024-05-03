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Новини Обмін полоненими
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Питання обміну "всіх на всіх" розглядатимуть на саміті миру в Швейцарії, - Зеленський

зеленський

На саміті миру, який відбудеться у червні у Швейцарії, розглядатимуть питання обміну військовополонених у форматі "всіх на всіх" між РФ та Україною.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з курсантами Національної академії Державної прикордонної служби України, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що такий обмін є "бажаним", і "всі адекватні країни підтримують" цю ідею. За його словами, попри деякі оцінки, що обмін "всіх на всіх" можна буде провести тільки після війни, Україна може спробувати це зробити раніше — на саміті миру 15-16 червня.

Питання організації такого обміну розглядатимуть разом із питанням повернення депортованих у Росію українських дітей. Крім цього, також обговорюватимуть енергетичну і ядерну безпеку, вільне судноплавство та неблокування Чорного й Азовського морів.

За словами Зеленського, якщо на саміті підтримають ці питання, то надалі країни-учасниці будуть готувати детальні напрацювання і розв’язувати ці питання з російською стороною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процес обміну військовополонених "азовців" та інших оборонців Маріуполя відбувається зі складнощами, - Лубінець

Саміт миру у Швейцарії

15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

Президент Володимир Зеленський припустив, що Росія може зірвати Саміт миру.

За даними ЗМІ, участь у Саміті також може взяти президент США Джо Байден.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що поки немає сенсу залучати РФ до участі в Саміті миру у Швейцарії, оскільки не можна гарантувати, що Росія діятиме добросовісно. Тільки після саміту може відбутися спілкування з Росією, і вона може стати частиною переговорів.

Як пояснили в ОП, учасники саміту миру, який пройде Швейцарії, розроблять спільну переговорну позицію, яку передадуть Росії.

Автор: 

військовополонені (910) Зеленський Володимир (23691) обмін (1149) полонені (2251) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+15
А с кем будете договариваться про обмен, если там РФ не будет? Или у нас уже есть "пленные" в других странах?
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03.05.2024 22:01
+12
Хтось може просто й адекватно пояснити, нах%я взагалі збирається той "саміт миру", якщо параша пре вперед по усіх фронтах і офіційно декларує своєю метою знищення України?

Як взагалі одне сполучається з іншим?
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03.05.2024 22:16
+11
Дайте йому селедкі, задовбав своєю банальносью, рівень 5-ти класника
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03.05.2024 22:03
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Україна-Литва - 4-1!!!
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03.05.2024 21:58 Відповісти
https://champion.com.ua/ice-hockey/2024/05/03/956983/pyatyy-rozhrom-u-pyaty-ihrakh-zbirna-********-vpevneno-peremohla-lytvu-v-matchi-chs-za-vykhid-u-dyvizion-1a?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1PCJnpOv3V5UNioTZINJyhRyk_BoUeoQLaqT1ZzQLz4WegQy0bbU8dmNE_aem_AWqeM Україна виграла групу на чемпіонаті світу і вперше за 7 років підніметься в Дивізіон 1А
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03.05.2024 22:06 Відповісти
Вас би сцаря обміняти......
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03.05.2024 21:58 Відповісти
А Перемога буде? Чи лише Мир?
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03.05.2024 22:00 Відповісти
По ТСН вже всіляки інтерв'ю ГУР крутять..що не буде..
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03.05.2024 22:02 Відповісти
Дивлячись на події з фронту, ти там десь бачиш наближення перемоги?
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03.05.2024 22:05 Відповісти
за это все кому-то - носатому хрипатому и брехливому поцу придется ответить
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04.05.2024 00:10 Відповісти
А с кем будете договариваться про обмен, если там РФ не будет? Или у нас уже есть "пленные" в других странах?
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03.05.2024 22:01 Відповісти
це щоб підняти статус саміту хоч якоюсь конкретикою і виправдати витрачені на нього бюджетні кошти ...
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03.05.2024 22:27 Відповісти
Конєчно єсть.В країнах загнівающого Запада.Там усі "плєнниє",плєнєни тіхой,спокойной та зажиточною жизню ...)
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04.05.2024 08:21 Відповісти
Зеленський зробив з Украiною теж саме що i з пiанiно.
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03.05.2024 22:02 Відповісти
Дайте йому селедкі, задовбав своєю банальносью, рівень 5-ти класника
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03.05.2024 22:03 Відповісти
Пропонуєш свого мертведчука повернути? Він колись добре справлявся з такими обов'язками.
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03.05.2024 22:08 Відповісти
зеленько, звідки ти висрався?
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04.05.2024 00:22 Відповісти
Всіх на всіх це побрехенька ніколи не буде здійснена і це свідома морква для ідіотів, бо завжди буде звинувачіеня що не всі включені до списків
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03.05.2024 22:05 Відповісти
При цьому це лайно блокує озброєння для Азова, який хоче і може воювати. Це все, що потрібно знати про його так званий патріотизм.
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03.05.2024 22:07 Відповісти
Тількі розумово відстілі, після його підготовки до шашликів, вірять в його порядність та людяність, тим паче в патріотизм
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03.05.2024 22:10 Відповісти
Не він блокує. Азов у чорному списку США. Вони вже дали відповідь з цього приводу.
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03.05.2024 22:56 Відповісти
Але він навіть пальцем не поворухнув щоб це змінити.
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03.05.2024 23:26 Відповісти
Озброєння для Азова блокує США, а не Зеля.
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04.05.2024 03:27 Відповісти
Обговорювати обмін без рашки? Повна дурня! Якщо вони не захочуть (а вони не захочуть), то проведи хоч сто самітів - це нічого не дасть. От й виходить, що зелебобік плете усіляку дурню, аби тільки щось верзти ті піаритись.
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03.05.2024 22:12 Відповісти
Янєлоху сцяти у вуха - то не мішки ворочати.
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03.05.2024 22:46 Відповісти
Хтось може просто й адекватно пояснити, нах%я взагалі збирається той "саміт миру", якщо параша пре вперед по усіх фронтах і офіційно декларує своєю метою знищення України?

Як взагалі одне сполучається з іншим?
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03.05.2024 22:16 Відповісти
Перетягуємо на нашу сторону Індію, Бразилію та ПАР.
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03.05.2024 22:20 Відповісти
Думаєте, вдасться?

Для цього потрібні фінансові ресурси, і немалі.
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03.05.2024 22:23 Відповісти
Тут основне не фінансові ресурси, а ідеологія та пояснення правди тим, хто досі не зрозумів. І тут мова не про Китай, Північну Корею та Іран, які ідеологічно на стороні раші, а саме про Індію, Бразилію та ПАР, які не пропащі. Індія вже вагається. Ще трохи і Бразилія завагається.
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03.05.2024 22:40 Відповісти
Може й так. Але ідеологією і десятьма мільярдами доларів можна переконувати переконливіше, ніж просто ідеологією.
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04.05.2024 15:25 Відповісти
Вони є, якщо потрібно їх засвітять.
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04.05.2024 14:08 Відповісти
Скоріше за все - там будуть фоіційно оформлені контури майбутнього перимиря про яке домовилися Байден і Сі цієї осені . Україна буде в ролі "свадєбного генерала".
Тому ,що ми , що московити прагнемо зафіксувати максимальну кількість територій до пермовин .

Все цей триндьож про "войни до пабєдного кінця з обох сторін це пропаганда для плебса який не хоче чи вміє думати і формує свою думки з телевізора та соцмереж ....
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03.05.2024 22:25 Відповісти
А за "перемирʼям" що? Що далі?

Масоване зняття санкцій з раші, і подвоєння імпорту титану, нікелю, etc. з неї?
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03.05.2024 22:27 Відповісти
Це питання не до мене .
На мою думку - це кончена історія зі сторони США . Але маємо , що маємо . Оскільки український народ не був здатний обрати адекватних лідерів - то його доля залежить тепер від Заходу .
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03.05.2024 22:32 Відповісти
где ты брехло кремлевское увидел снятие санцкий?
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04.05.2024 00:15 Відповісти
ты кацапский бот написал кремлевский БРЕД ..
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04.05.2024 00:14 Відповісти
Ти б мову спочатку вивчило... ньюслав
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04.05.2024 01:04 Відповісти
у мене мова рідна від народження - а вам ботам кацапским нужно отрезать ваш "вяликий магучий язік"
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04.05.2024 01:42 Відповісти
Це взагалі то написала rand corporation .
Але що пояснювати людині ,яка навіть елементарної культури діалогу не навчена, то як вона може відрізнити ворожу пропаганду від аналітики одного з провідних американських інтелектуальних центрів.
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04.05.2024 02:19 Відповісти
ты бы еще помойки типа "политико" сюда привел или "ньюйорк таймс" онолитег диванный
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11.05.2024 01:37 Відповісти
Усе буде дуже потужно, надують велику бульбашку
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03.05.2024 22:20 Відповісти
чи наступить день коли я вже перестану чути це прізвищє "зеленський"?
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03.05.2024 22:34 Відповісти
Ще нескоро..якщо й піймаємо - то ще будуть суди, апеляції..доки посадять - ще довго ефір псувати буде..
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03.05.2024 23:17 Відповісти
МАЯЧНЯ!
Рашистам їх мобікі й НАХ не потрібні.
Їх хвилюють тільки агенти шпигуни/диверсанти... але наша ЗЕ-банда таких НЕ ловлять.
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03.05.2024 22:35 Відповісти
Богуславлев сидит уже больше года, никто даже не пытается его обменять.
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03.05.2024 22:44 Відповісти
самих себя ловить?
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04.05.2024 00:16 Відповісти
плять,цей "зелений антиукраїнський антихрист" вже з "АЗОВОМ" наміняв .що до сьогодні немає ні слиху ні диху пробільшістьполонених захисників України...
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03.05.2024 22:40 Відповісти
Я не сомневаюсь, этот "саммит мира" примет решение менять всех на всех. А дальше что? Казламордые возьмут под козырек и обменяют? какой смысл в этих пустых балачках?
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03.05.2024 22:43 Відповісти
росіян там немає з ким Ви там домовлятися зібралися ?
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03.05.2024 23:06 Відповісти
за яйца возьмут твоих козломордых и сразу все согласятся
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04.05.2024 00:17 Відповісти
Пианист
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03.05.2024 23:09 Відповісти
ну, якщо полонені у Швейцарії, то тоді так, є вірогідність домовитись про обмін "всіх на всіх".
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03.05.2024 23:21 Відповісти
От цікаво ЗЄ з Швейцарією полоненими буде обмінюватись?

Бо Роісє насрати, про що там ЗЄ домовився незрозуміло з ким.
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03.05.2024 23:37 Відповісти
Та й "Зе" відноситься до "незрозуміло кого", бо керує ж насправді не воно. А з читачем з суфлера який сенс про щось домовлятись?
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04.05.2024 06:44 Відповісти
розглядатимуть питання обміну військовополонених з ким?Оркам насрати що там буде !Цей самит не більше чим зборище потриндіти яке не матиме жодного сенсу впливу і результату.
Вплив один зброя для ЗСУ повинна піти ешелонами і зараз.Оце єдиний вплив на хід війни і її закінчиння.Все інше це маячня психічно хворих і наївних.
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04.05.2024 00:50 Відповісти
якщо виставити на обмін зєлєнскага,дєрьмака, татарова, ********, шаурму, смірнова, бойка, шлюхрича, суркісів, бужанського, дубінського, то можна дуже легко повернути із полону усіх українських військовослужбовців і цивільних. Не дякуйте, за пораду.
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04.05.2024 05:47 Відповісти
Та кому той непотріб потрібен! Це тільки в Україні на цю мерзоту моляться, та на блазня тупого. А за межами України їм така ціна, що ще приплачувати треба, щоб узяли.
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04.05.2024 06:47 Відповісти
Яке воно кончане
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04.05.2024 06:45 Відповісти
Начал мощно, а по итогу тихо пукнул.
Очередная пиар компания в ожидании аплодисментов
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04.05.2024 08:20 Відповісти
Ну и ну...
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04.05.2024 08:34 Відповісти
 
 