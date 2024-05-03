Питання обміну "всіх на всіх" розглядатимуть на саміті миру в Швейцарії, - Зеленський
На саміті миру, який відбудеться у червні у Швейцарії, розглядатимуть питання обміну військовополонених у форматі "всіх на всіх" між РФ та Україною.
Про це президент Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з курсантами Національної академії Державної прикордонної служби України, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський зазначив, що такий обмін є "бажаним", і "всі адекватні країни підтримують" цю ідею. За його словами, попри деякі оцінки, що обмін "всіх на всіх" можна буде провести тільки після війни, Україна може спробувати це зробити раніше — на саміті миру 15-16 червня.
Питання організації такого обміну розглядатимуть разом із питанням повернення депортованих у Росію українських дітей. Крім цього, також обговорюватимуть енергетичну і ядерну безпеку, вільне судноплавство та неблокування Чорного й Азовського морів.
За словами Зеленського, якщо на саміті підтримають ці питання, то надалі країни-учасниці будуть готувати детальні напрацювання і розв’язувати ці питання з російською стороною.
Саміт миру у Швейцарії
15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.
Президент Володимир Зеленський припустив, що Росія може зірвати Саміт миру.
За даними ЗМІ, участь у Саміті також може взяти президент США Джо Байден.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що поки немає сенсу залучати РФ до участі в Саміті миру у Швейцарії, оскільки не можна гарантувати, що Росія діятиме добросовісно. Тільки після саміту може відбутися спілкування з Росією, і вона може стати частиною переговорів.
Як пояснили в ОП, учасники саміту миру, який пройде Швейцарії, розроблять спільну переговорну позицію, яку передадуть Росії.
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Як взагалі одне сполучається з іншим?
Для цього потрібні фінансові ресурси, і немалі.
Тому ,що ми , що московити прагнемо зафіксувати максимальну кількість територій до пермовин .
Все цей триндьож про "войни до пабєдного кінця з обох сторін це пропаганда для плебса який не хоче чи вміє думати і формує свою думки з телевізора та соцмереж ....
Масоване зняття санкцій з раші, і подвоєння імпорту титану, нікелю, etc. з неї?
На мою думку - це кончена історія зі сторони США . Але маємо , що маємо . Оскільки український народ не був здатний обрати адекватних лідерів - то його доля залежить тепер від Заходу .
Але що пояснювати людині ,яка навіть елементарної культури діалогу не навчена, то як вона може відрізнити ворожу пропаганду від аналітики одного з провідних американських інтелектуальних центрів.
Рашистам їх мобікі й НАХ не потрібні.
Їх хвилюють тільки агенти шпигуни/диверсанти... але наша ЗЕ-банда таких НЕ ловлять.
Бо Роісє насрати, про що там ЗЄ домовився незрозуміло з ким.
Вплив один зброя для ЗСУ повинна піти ешелонами і зараз.Оце єдиний вплив на хід війни і її закінчиння.Все інше це маячня психічно хворих і наївних.
Очередная пиар компания в ожидании аплодисментов