Питання обміну "всіх на всіх" розглядатимуть на саміті миру в Швейцарії, - Зеленський

На саміті миру, який відбудеться у червні у Швейцарії, розглядатимуть питання обміну військовополонених у форматі "всіх на всіх" між РФ та Україною.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з курсантами Національної академії Державної прикордонної служби України, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що такий обмін є "бажаним", і "всі адекватні країни підтримують" цю ідею. За його словами, попри деякі оцінки, що обмін "всіх на всіх" можна буде провести тільки після війни, Україна може спробувати це зробити раніше — на саміті миру 15-16 червня.

Питання організації такого обміну розглядатимуть разом із питанням повернення депортованих у Росію українських дітей. Крім цього, також обговорюватимуть енергетичну і ядерну безпеку, вільне судноплавство та неблокування Чорного й Азовського морів.

За словами Зеленського, якщо на саміті підтримають ці питання, то надалі країни-учасниці будуть готувати детальні напрацювання і розв’язувати ці питання з російською стороною.

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Саміт миру у Швейцарії

15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

Президент Володимир Зеленський припустив, що Росія може зірвати Саміт миру.

За даними ЗМІ, участь у Саміті також може взяти президент США Джо Байден.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що поки немає сенсу залучати РФ до участі в Саміті миру у Швейцарії, оскільки не можна гарантувати, що Росія діятиме добросовісно. Тільки після саміту може відбутися спілкування з Росією, і вона може стати частиною переговорів.

Як пояснили в ОП, учасники саміту миру, який пройде Швейцарії, розроблять спільну переговорну позицію, яку передадуть Росії.