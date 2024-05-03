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Переговорну позицію після саміту миру в червні передадуть Росії, - ОП

Переговорну позицію після саміту миру в червні передадуть Росії

Речник президента Сергій Никифоров заявив, що учасники саміту миру, який пройде 15-16 червня в Швейцарії, розроблять спільну переговорну позицію, яку передадуть Росії.

Про це повідомив Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

У відповідь на прохання прокоментувати інтерв'ю заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького Никифоров заявив, що Україна та Швейцарія організовують саміт миру, на якому країни світу, які шанують міжнародне право та статут ООН, мають виробити спільну переговорну позицію і передати її Росії.

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В коментарі він уточнив, що може бути кілька узгоджених позицій "за окремими пунктами формули миру".

"Це, наприклад, радіаційна безпека, обмін, свобода судноплавства і харчова безпека. Потім ці напрацювання доведуть до Росії. Таким чином саміт у Швейцарії і стане першим кроком до справедливого миру", - пояснив Никифоров.

Саміт миру у Швейцарії

15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

Президент Володимир Зеленський припустив, що Росія може зірвати Саміт миру.

За даними ЗМІ, участь у Саміті також може взяти президент США Джо Байден.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що поки немає сенсу залучати РФ до участі в Глобальному Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії влітку, оскільки не можна гарантувати, що вона діятиме добросовісно.

Тільки після саміту може відбутися спілкування з Росією, і вона може стати частиною переговорів.

Автор: 

перемовини (2854) Сергій Никифоров (159) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+21
Якийсь заступник завгоспа опи вже коментує міжнародну обстановку ...
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03.05.2024 19:15
+17
ох мутно це все
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03.05.2024 19:09
+12
Мені це нагадує ситуацыю ,камаз без тормозів і п'яний водій за кермом зі швидкістю 150 км і на дорозі людина з витянутою рукою тихонько так каже стій .Європа і світ не розуміють з ким вони мають справу взагалі.Світ на стільки притрушений і наївний що не розуміє що оркам срати на всі домовленості листи і пропозиції.І щоб зупинити цю погань його треба знищити ,подобається вам чи ні.Але схоже Європа дебіли рідкісні.
Двічі було голосування в ООН всіма країнами 98% приймали рішення вивести оркам війська.Що?Вони поржали на це.А тут якийсь саміт миру.Та рашці срати на вас вони ржуть з цього всього .
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03.05.2024 19:24
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ох мутно це все
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03.05.2024 19:09 Відповісти
Похогду Гаагський "самміт" відміняється ?
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03.05.2024 19:24 Відповісти
Певно, здогадуєтесь, що рузьге тим підітруться. І також певно, що вас це влаштовує!
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03.05.2024 19:14 Відповісти
Якийсь заступник завгоспа опи вже коментує міжнародну обстановку ...
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03.05.2024 19:15 Відповісти
всі вже поступово звикли до цього, і ніякого дисонансу це не викликає.
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03.05.2024 19:40 Відповісти
А до того для росіяни не будуть мити сраку. Будуть чекати на папери з умовами.
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03.05.2024 19:16 Відповісти
Путін - х**ло.
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03.05.2024 19:25 Відповісти
во істину *****!
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03.05.2024 19:27 Відповісти
ты пидарок иди на путина...
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03.05.2024 20:31 Відповісти
Бажано ту "переговорну позицію" надрукувати на наждачному папері, щоб ніхто на росії не зміг використати ту пропозицію так, як звичайно використовує подібні пропозиції.
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03.05.2024 19:17 Відповісти
*уйло вже готує відповідь на ту ''позицію''. Сам хрінпіду в новині дещо нижче розповів.
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03.05.2024 19:20 Відповісти
Мені це нагадує ситуацыю ,камаз без тормозів і п'яний водій за кермом зі швидкістю 150 км і на дорозі людина з витянутою рукою тихонько так каже стій .Європа і світ не розуміють з ким вони мають справу взагалі.Світ на стільки притрушений і наївний що не розуміє що оркам срати на всі домовленості листи і пропозиції.І щоб зупинити цю погань його треба знищити ,подобається вам чи ні.Але схоже Європа дебіли рідкісні.
Двічі було голосування в ООН всіма країнами 98% приймали рішення вивести оркам війська.Що?Вони поржали на це.А тут якийсь саміт миру.Та рашці срати на вас вони ржуть з цього всього .
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03.05.2024 19:24 Відповісти
недодивився янетряпка щє в срані кацапські очі - додивлюється...
мо окуляри якись йому?
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03.05.2024 19:24 Відповісти
А це погано чи добре? Якщо погано, то нас знову кинули і в цьому є свій +. А якщо добре, то що?
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03.05.2024 19:25 Відповісти
Це перекреслює "сенс життя росії", не прийме вона таке ніколи, потрібна демілітаризація з денацифікацією, а краще тотальне знищення ракової пухлини
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03.05.2024 19:27 Відповісти
зільонскій устал ат вайни ? вілікій воін приунил? Що шашлики поперек горла встали ?
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03.05.2024 19:27 Відповісти
Сирок поперед горла встав.
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03.05.2024 19:29 Відповісти
Якщо б у керманичів був інтелект, то не саміт миру треба просувати, а створення нової безпекової організації замість ООН з новими безпековими правилами без права вето окремих учасників.
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03.05.2024 19:28 Відповісти
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03.05.2024 19:30 Відповісти
ПНХ, сьогодні народжений, кацапогавкаючий ********.
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03.05.2024 19:40 Відповісти
зараз модератор доп'є каву і прихлопне твій акаунт, як бридкого таргана.
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03.05.2024 19:43 Відповісти
ну так, люди бачать, що ти звичайний кацап з чухломських ******, якому ще не прийшла повістка на війну.
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03.05.2024 20:07 Відповісти
я нічого не вирішувув, бо ти і є звичайний кацап із усть-запіздюйська на васюганських болотах. Від тебе непраною фофудьєю за версту тхне.
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03.05.2024 20:16 Відповісти
ти зараз виглядаєш як олбанець з Олбово з 69-го регіону, який на всяк випадок почав вивчати українську мову. Шансів, що вона тобі знадобиться, дуже мало, бо скорише за все тебе вб'ють ще до здачі у полон.
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03.05.2024 20:30 Відповісти
бачу, потроху вивчаєш українську мову. Може знадобиться, якщо повезе, і попадеш у полон.
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03.05.2024 20:26 Відповісти
Всі вже побачили, що ти русскій. Міняй нік.
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03.05.2024 20:33 Відповісти
Порошенко нічого не створював !!! так звані л/днр створив шизофренік, педофіл )(уйло, ввівши свої гібридні окупаційні сили, під керівнитвом різних стрелкових-гіркіних, бородаїв, пушиліних та інших кацапів з мацковіцькою пропискою та паспортом з двохголовою кацапською куркою мутантом !!!
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03.05.2024 20:14 Відповісти
Тут вибір за Зє- і його "охвісу".
Вибір полягає у варіантах.
1- варіант: затасувати "переговорну позицію" собі у вічко плашмя.
2-й варіант: забити"переговорну позицію" собі у вічко торчком.
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03.05.2024 19:38 Відповісти
Можливо,що ця "позиція" стане таким собі "м'ячем" у ворота адептів сохранєнія ліца *****, яка легітимізує та закріпить тезу, яку продвигають прихильники радикальних дій про неможливість ведення будь-яких переговорів та підписання договорів з чинною фашистською хунтою роzzії.
А можливо і ні.
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03.05.2024 19:39 Відповісти
Тупорилий ішак готує договорняк на умовах ***** і цього вже не приховує. Умови ***** йому відомі. Обкурене чмо саботує надходження озброєнь на передову та кожного дня здає території.
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03.05.2024 19:40 Відповісти
Господи, позбав нас від ідіотів.
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03.05.2024 19:46 Відповісти
Єрмак замутив той "саміт миру" аби прикрити дупу Зеленського при капітуляції України, яку самі ж і забезпечили.
 Типу - це не ми - це вони.
Ще й героями себе виставлять. А українці, як завжди, схавають це лайно великою ложкою.
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03.05.2024 19:43 Відповісти
Єрьмак передаст?
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03.05.2024 19:44 Відповісти
Ермак ********?
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03.05.2024 19:49 Відповісти
Правду кажуть: народ має таку владу на яку заслуговує…
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03.05.2024 19:45 Відповісти
Демократія для всіх і породжує "мудрий нарід" і "владу" , що є його дзеркальним відображенням. Цим можна обурюватися, але формально не причепишся. Ось чому народ і населення це дві великі різниці, а розділити їх можна через механізм громадянства, що управляється, як контроль виконання громадянами своїх обов'язків. Впіймали на зневазі до обов'язків - автоматично змінився статус (позбавлення громадянства). Демократія та конституція, участь у виборних та адміністративно-силових органах влади виключно для громадян (народ), а для всіх інших (населення) - закон. Категорично "незгодних" піддавати депортації в "рідну говень", якщо законом, для проявив їхньої "незгоди", не передбачено іншого запобіжного заходу. Тільки так, на мій погляд, і можна запобігти проникненню "януковичів та зеленських" у владу і не важливо, виборну чи адміністративну.
Як таке реалізувати практично? Потрібно ДУМАТИ і ДІЯТИ ...
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03.05.2024 21:20 Відповісти
евкуя рашисту якась переговорна позиція ,в котрій куйло не брав участі ???
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03.05.2024 19:52 Відповісти
Переговори завжди йдуть під час будь-якої війни. До того ж це була передвиборча обіцянка артиста розмовного жанру закінчити війну. Сумніваюсь, що клоуна чекає успіх у цьому.
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03.05.2024 19:53 Відповісти
Переговоры - предполагают общение сторон.
Это же скорее монолог для зрительного зала.
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03.05.2024 20:09 Відповісти
Працівник шоу бізнесу інакше думати не може. Йому потрібні овації і публіка. Але це не шоу, а виживання мільйонів людей.
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03.05.2024 20:16 Відповісти
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03.05.2024 21:31 Відповісти
О чём договариваться? О том, что бы не больно убивали?
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03.05.2024 21:34 Відповісти
знову арахамію пішлють кур'єром, щось там підписувати?
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03.05.2024 19:55 Відповісти
А яку відповідь вони хочуть отримати від кацапсятини?
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03.05.2024 20:05 Відповісти
В туалеті ОП можете свою позицію повісити.
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03.05.2024 20:26 Відповісти
або повіситись
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03.05.2024 21:39 Відповісти
Певно, що передадуть пропозицію (а не позицію, як було у Золотому-4)?
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03.05.2024 20:49 Відповісти
Які на»«уй переговори з терористами?! Ви ж, смердючі слуги урода, самі заявили що переговорів не може бути!
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03.05.2024 21:06 Відповісти
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03.05.2024 21:50 Відповісти
ЗЄшобло намагається догодити ху#лу і в червні провести переговори з рашистами - тобто до того часу, коли , можливо, буде надано військову допомогу і переговорні позиції посиляться.
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03.05.2024 21:10 Відповісти
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03.05.2024 21:52 Відповісти
Янелох Боневтікович Оманський - "спеціаліст" по "відосікам" ...
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03.05.2024 21:57 Відповісти
Хоча і це сумнівно, його рівень - "артист розмовного жанру" ...
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03.05.2024 22:04 Відповісти
Ні, не так: артист гнусавєння рОтом
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04.05.2024 02:38 Відповісти
ермак и оман
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03.05.2024 22:17 Відповісти
Тобто - саміт миру Зєльца - це такий обхідний спосіб підти з паРашею на переговори? Які сам Зєльц заборонив? Занадто хитро для Гундоса. Така многахадовочка - явно ідея Дєрьмака.
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03.05.2024 22:17 Відповісти
а ще потрібна форма покарання для зе шобли і лідора четвертування згодиться
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03.05.2024 22:35 Відповісти
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03.05.2024 22:57 Відповісти
Цю "позицію" москалям передайте на наждачному папері, бо вони обов"язково підітруться ! Так хоч пам"ять залишиться !..
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03.05.2024 23:34 Відповісти
Что за бред? Передача переговорной позиции и формулы мира бешеным собакам??
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04.05.2024 00:06 Відповісти
Так зеля казав що переговорів з пуйлом не буде.... ??????
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04.05.2024 09:51 Відповісти
 
 