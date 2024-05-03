Переговорну позицію після саміту миру в червні передадуть Росії, - ОП
Речник президента Сергій Никифоров заявив, що учасники саміту миру, який пройде 15-16 червня в Швейцарії, розроблять спільну переговорну позицію, яку передадуть Росії.
Про це повідомив Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.
У відповідь на прохання прокоментувати інтерв'ю заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького Никифоров заявив, що Україна та Швейцарія організовують саміт миру, на якому країни світу, які шанують міжнародне право та статут ООН, мають виробити спільну переговорну позицію і передати її Росії.
В коментарі він уточнив, що може бути кілька узгоджених позицій "за окремими пунктами формули миру".
"Це, наприклад, радіаційна безпека, обмін, свобода судноплавства і харчова безпека. Потім ці напрацювання доведуть до Росії. Таким чином саміт у Швейцарії і стане першим кроком до справедливого миру", - пояснив Никифоров.
Саміт миру у Швейцарії
15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.
Президент Володимир Зеленський припустив, що Росія може зірвати Саміт миру.
За даними ЗМІ, участь у Саміті також може взяти президент США Джо Байден.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що поки немає сенсу залучати РФ до участі в Глобальному Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії влітку, оскільки не можна гарантувати, що вона діятиме добросовісно.
Тільки після саміту може відбутися спілкування з Росією, і вона може стати частиною переговорів.
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Двічі було голосування в ООН всіма країнами 98% приймали рішення вивести оркам війська.Що?Вони поржали на це.А тут якийсь саміт миру.Та рашці срати на вас вони ржуть з цього всього .
мо окуляри якись йому?
Вибір полягає у варіантах.
1- варіант: затасувати "переговорну позицію" собі у вічко плашмя.
2-й варіант: забити"переговорну позицію" собі у вічко торчком.
А можливо і ні.
Типу - це не ми - це вони.
Ще й героями себе виставлять. А українці, як завжди, схавають це лайно великою ложкою.
Як таке реалізувати практично? Потрібно ДУМАТИ і ДІЯТИ ...
Это же скорее монолог для зрительного зала.