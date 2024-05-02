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Росія не запрошена "на даному етапі" на мирний саміт щодо України, - уряд Швейцарії

Уряд Швейцарії про участь Росії в мирному саміті влітку

Російську Федерацію не запросили "на даному етапі" на переговори, які відбудуться у Швейцарії в середині червня 2024 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Уряд Швейцарії заявив 2 травня, що Росія не була запрошена "на даному етапі" на переговори, які відбудуться у Швейцарії в середині червня з метою сприяння встановленню миру між РФ та Україною.

"Швейцарія переконана, що Росія повинна бути залучена до цього процесу. Мирний процес без Росії неможливий", - йдеться в заяві уряду країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До участі в Глобальному Саміті миру запрошено країни усіх континентів, - Зеленський

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що поки немає сенсу залучати РФ до участі в Глобальному Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії влітку, оскільки не можна гарантувати, що вона діятиме добросовісно.

Тільки після саміту може відбутися спілкування з Росією, і вона може стати частиною переговорів.

Саміт миру у Швейцарії

15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

Президент Володимир Зеленський припустив, що Росія може зірвати Саміт миру.

За даними ЗМІ, участь у Саміті також може взяти президент США Джо Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саміті миру у Швейцарії світ має показати, яким бачить завершення війни в Україні, - Боррель

Автор: 

росія (64935) саміт (764) Швейцарія (860)


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Топ коментарі
+3
Единий шлях до миру, це капітуляція русофашистів, і фізичне усунення путлера. Тут можливі варіанти у послідовності пунктів цих двох
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02.05.2024 12:34
+3
Ну приміряв дмітрій алкоголєвіч свою форму на Зеленському і що?
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02.05.2024 12:41
+2
А до Тегерану чи Ялти Німеччину запрошували? Та ви шоооо?!
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02.05.2024 12:33
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А до Тегерану чи Ялти Німеччину запрошували? Та ви шоооо?!
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02.05.2024 12:33 Відповісти
Единий шлях до миру, це капітуляція русофашистів, і фізичне усунення путлера. Тут можливі варіанти у послідовності пунктів цих двох
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02.05.2024 12:34 Відповісти
Типове бачення геополітики в рожевих окулярах.
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02.05.2024 12:41 Відповісти
Ну розкажіть яким чином прутіна можна примусити до миру та виходу с захоплених територій? Геополітичний ви наш.
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02.05.2024 12:52 Відповісти
Є більш вирогідний шлях і досвід совка на нього натякає. З ціллю відбилитися від злочинів і щоб зкинути триліонний борг по репараціям відбудеться черговий парад суверенитетів і утворення групи "невинних новостворених держав".
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02.05.2024 13:12 Відповісти
І хто це організує? Навальний? Чи пригожин?
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02.05.2024 13:55 Відповісти
Капітуляція неможлива як явище в ******** війні. Все думки і ідеї що будується на капітуляції рашки десь на тому рівні достовірності, що й книги про Гаррі Поттера.
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02.05.2024 14:20 Відповісти
Хіба умовна назва поразки рашистів міняє кінцевий результат?
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02.05.2024 14:30 Відповісти
Так, бо те що зараз відбувається уже поразка рашки. Вони всрали війну в Україні, навіть якщо відіжмуть половину України. Стратегічно рашка потрапила на орбіту Китаю, втратила світову повагу, здобула статус скаженої собаки, заклала демографічну і економічну бомбу під себе і вцілому програла по всім фронтам. Але, що буде далі, після поразки уже під питанням.
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02.05.2024 14:41 Відповісти
Придурковатый алкаш Медведев выродил карикатуру на президента Зеленского.Там Зеленский в эсесовской форме.
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02.05.2024 12:38 Відповісти
Ну приміряв дмітрій алкоголєвіч свою форму на Зеленському і що?
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02.05.2024 12:41 Відповісти
він нічого не рожав, він взяв податки росіян і всрав їх якомусь хіпстеру, щоб той намалював висер)
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02.05.2024 13:14 Відповісти
❕❕Якби росіяни прорвали лінію фронту і якби Київ в нас попросив, ми б думали про введення сухопутних військ в Україну, - президент Франції (https://www.economist.com/europe/2024/05/02/emmanuel-macron-in-his-own-words-english)

Я підтримую це, оскільки наша мета полягає в тому, щоб рф ніколи не перемогла, - заявив Макрон.
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02.05.2024 12:38 Відповісти
Касаб йди на йух, чувирло
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02.05.2024 12:53 Відповісти
Кулеба, ти дурак? Що може змінитися після цього безпонтового саміту, щоб сісти з рашкою за стіл переговорів ...
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02.05.2024 13:00 Відповісти
На саміті має бути виработана і узгоджена стратегія примушення росії до миру.
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02.05.2024 13:15 Відповісти
Так ще не пізно запросити головного миротворця на саміт миру.
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02.05.2024 13:10 Відповісти
 
 