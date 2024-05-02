Росія не запрошена "на даному етапі" на мирний саміт щодо України, - уряд Швейцарії

Російську Федерацію не запросили "на даному етапі" на переговори, які відбудуться у Швейцарії в середині червня 2024 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Уряд Швейцарії заявив 2 травня, що Росія не була запрошена "на даному етапі" на переговори, які відбудуться у Швейцарії в середині червня з метою сприяння встановленню миру між РФ та Україною.

"Швейцарія переконана, що Росія повинна бути залучена до цього процесу. Мирний процес без Росії неможливий", - йдеться в заяві уряду країни.

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Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що поки немає сенсу залучати РФ до участі в Глобальному Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії влітку, оскільки не можна гарантувати, що вона діятиме добросовісно.

Тільки після саміту може відбутися спілкування з Росією, і вона може стати частиною переговорів.

Саміт миру у Швейцарії

15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

Президент Володимир Зеленський припустив, що Росія може зірвати Саміт миру.

За даними ЗМІ, участь у Саміті також може взяти президент США Джо Байден.

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