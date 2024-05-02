Россия не приглашена "на данном этапе" на мирный саммит по Украине, - правительство Швейцарии

Российскую Федерацию не пригласили "на данном этапе" на переговоры, которые состоятся в Швейцарии в середине июня 2024 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Правительство Швейцарии заявило 2 мая, что Россия не была приглашена "на данном этапе" на переговоры, которые состоятся в Швейцарии в середине июня с целью содействия установлению мира между РФ и Украиной.

"Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России невозможен", - говорится в заявлении правительства страны.

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Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что пока нет смысла привлекать РФ к участию в Глобальном Саммите мира, который состоится в Швейцарии летом, поскольку нельзя гарантировать, что она будет действовать добросовестно.

Только после саммита может состояться общение с Россией, и она может стать частью переговоров.

Саммит мира в Швейцарии

15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.

Президент Зеленский предположил, что Россия может сорвать Саммит мира.

По данным СМИ, участие в Саммите также может принять президент США Джо Байден.

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