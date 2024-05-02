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Россия не приглашена "на данном этапе" на мирный саммит по Украине, - правительство Швейцарии

Уряд Швейцарії про участь Росії в мирному саміті влітку

Российскую Федерацию не пригласили "на данном этапе" на переговоры, которые состоятся в Швейцарии в середине июня 2024 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Правительство Швейцарии заявило 2 мая, что Россия не была приглашена "на данном этапе" на переговоры, которые состоятся в Швейцарии в середине июня с целью содействия установлению мира между РФ и Украиной.

"Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России невозможен", - говорится в заявлении правительства страны.

Читайте также: К участию в Глобальном Саммите мира приглашены страны со всех континентов, - Зеленский

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что пока нет смысла привлекать РФ к участию в Глобальном Саммите мира, который состоится в Швейцарии летом, поскольку нельзя гарантировать, что она будет действовать добросовестно.

Только после саммита может состояться общение с Россией, и она может стать частью переговоров.

Саммит мира в Швейцарии

15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.

Президент Зеленский предположил, что Россия может сорвать Саммит мира.

По данным СМИ, участие в Саммите также может принять президент США Джо Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз развернет всю дипломатическую сеть для подготовки к Глобальному саммиту мира, - представительство ЕС в Украине

Автор: 

россия (95372) саммит (1170) Швейцария (612)


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Топ комментарии
+3
Единий шлях до миру, це капітуляція русофашистів, і фізичне усунення путлера. Тут можливі варіанти у послідовності пунктів цих двох
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02.05.2024 12:34
+3
Ну приміряв дмітрій алкоголєвіч свою форму на Зеленському і що?
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02.05.2024 12:41
+2
А до Тегерану чи Ялти Німеччину запрошували? Та ви шоооо?!
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02.05.2024 12:33
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А до Тегерану чи Ялти Німеччину запрошували? Та ви шоооо?!
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02.05.2024 12:33 Ответить
Единий шлях до миру, це капітуляція русофашистів, і фізичне усунення путлера. Тут можливі варіанти у послідовності пунктів цих двох
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02.05.2024 12:34 Ответить
Типове бачення геополітики в рожевих окулярах.
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02.05.2024 12:41 Ответить
Ну розкажіть яким чином прутіна можна примусити до миру та виходу с захоплених територій? Геополітичний ви наш.
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02.05.2024 12:52 Ответить
Є більш вирогідний шлях і досвід совка на нього натякає. З ціллю відбилитися від злочинів і щоб зкинути триліонний борг по репараціям відбудеться черговий парад суверенитетів і утворення групи "невинних новостворених держав".
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02.05.2024 13:12 Ответить
І хто це організує? Навальний? Чи пригожин?
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02.05.2024 13:55 Ответить
Капітуляція неможлива як явище в ******** війні. Все думки і ідеї що будується на капітуляції рашки десь на тому рівні достовірності, що й книги про Гаррі Поттера.
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02.05.2024 14:20 Ответить
Хіба умовна назва поразки рашистів міняє кінцевий результат?
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02.05.2024 14:30 Ответить
Так, бо те що зараз відбувається уже поразка рашки. Вони всрали війну в Україні, навіть якщо відіжмуть половину України. Стратегічно рашка потрапила на орбіту Китаю, втратила світову повагу, здобула статус скаженої собаки, заклала демографічну і економічну бомбу під себе і вцілому програла по всім фронтам. Але, що буде далі, після поразки уже під питанням.
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02.05.2024 14:41 Ответить
Придурковатый алкаш Медведев выродил карикатуру на президента Зеленского.Там Зеленский в эсесовской форме.
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02.05.2024 12:38 Ответить
Ну приміряв дмітрій алкоголєвіч свою форму на Зеленському і що?
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02.05.2024 12:41 Ответить
він нічого не рожав, він взяв податки росіян і всрав їх якомусь хіпстеру, щоб той намалював висер)
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02.05.2024 13:14 Ответить
❕❕Якби росіяни прорвали лінію фронту і якби Київ в нас попросив, ми б думали про введення сухопутних військ в Україну, - президент Франції (https://www.economist.com/europe/2024/05/02/emmanuel-macron-in-his-own-words-english)

Я підтримую це, оскільки наша мета полягає в тому, щоб рф ніколи не перемогла, - заявив Макрон.
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02.05.2024 12:38 Ответить
Касаб йди на йух, чувирло
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02.05.2024 12:53 Ответить
Кулеба, ти дурак? Що може змінитися після цього безпонтового саміту, щоб сісти з рашкою за стіл переговорів ...
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02.05.2024 13:00 Ответить
На саміті має бути виработана і узгоджена стратегія примушення росії до миру.
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02.05.2024 13:15 Ответить
Так ще не пізно запросити головного миротворця на саміт миру.
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02.05.2024 13:10 Ответить
 
 