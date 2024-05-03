Переговорную позицию после саммита мира в июне передадут России, - ОП
Спикер президента Сергей Никифоров заявил, что участники саммита мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, разработают совместную переговорную позицию, которую передадут России.
Об этом сообщил Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
В ответ на просьбу прокомментировать интервью заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого Никифоров заявил, что Украина и Швейцария организуют саммит мира, на котором страны мира, которые уважают международное право и устав ООН, должны выработать общую переговорную позицию и передать ее России.
В комментарии он уточнил, что может быть несколько согласованных позиций "по отдельным пунктам формулы мира".
"Это, например, радиационная безопасность, обмен, свобода судоходства и пищевая безопасность. Затем эти наработки доведут до России. Таким образом саммит в Швейцарии и станет первым шагом к справедливому миру", - пояснил Никифоров.
Саммит мира в Швейцарии
15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.
Президент Владимир Зеленский предположил, что Россия может сорвать Саммит мира.
По данным СМИ, участие в Саммите также может принять президент США Джо Байден.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что пока нет смысла привлекать РФ к участию в Глобальном Саммите мира, который состоится в Швейцарии летом, поскольку нельзя гарантировать, что она будет действовать добросовестно.
Только после саммита может состояться общение с Россией, и она может стать частью переговоров.
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Двічі було голосування в ООН всіма країнами 98% приймали рішення вивести оркам війська.Що?Вони поржали на це.А тут якийсь саміт миру.Та рашці срати на вас вони ржуть з цього всього .
мо окуляри якись йому?
Вибір полягає у варіантах.
1- варіант: затасувати "переговорну позицію" собі у вічко плашмя.
2-й варіант: забити"переговорну позицію" собі у вічко торчком.
А можливо і ні.
Типу - це не ми - це вони.
Ще й героями себе виставлять. А українці, як завжди, схавають це лайно великою ложкою.
Як таке реалізувати практично? Потрібно ДУМАТИ і ДІЯТИ ...
Это же скорее монолог для зрительного зала.