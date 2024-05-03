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Переговорную позицию после саммита мира в июне передадут России, - ОП

Переговорну позицію після саміту миру в червні передадуть Росії

Спикер президента Сергей Никифоров заявил, что участники саммита мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, разработают совместную переговорную позицию, которую передадут России.

Об этом сообщил Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

В ответ на просьбу прокомментировать интервью заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого Никифоров заявил, что Украина и Швейцария организуют саммит мира, на котором страны мира, которые уважают международное право и устав ООН, должны выработать общую переговорную позицию и передать ее России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не приглашена "на данном этапе" на мирный саммит по Украине, - правительство Швейцарии

В комментарии он уточнил, что может быть несколько согласованных позиций "по отдельным пунктам формулы мира".

"Это, например, радиационная безопасность, обмен, свобода судоходства и пищевая безопасность. Затем эти наработки доведут до России. Таким образом саммит в Швейцарии и станет первым шагом к справедливому миру", - пояснил Никифоров.

Саммит мира в Швейцарии

15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.

Президент Владимир Зеленский предположил, что Россия может сорвать Саммит мира.

По данным СМИ, участие в Саммите также может принять президент США Джо Байден.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что пока нет смысла привлекать РФ к участию в Глобальном Саммите мира, который состоится в Швейцарии летом, поскольку нельзя гарантировать, что она будет действовать добросовестно.

Только после саммита может состояться общение с Россией, и она может стать частью переговоров.

Автор: 

переговоры (4917) саммит (1170) Сергей Никифоров (153)


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Топ комментарии
+21
Якийсь заступник завгоспа опи вже коментує міжнародну обстановку ...
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03.05.2024 19:15
+17
ох мутно це все
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03.05.2024 19:09
+12
Мені це нагадує ситуацыю ,камаз без тормозів і п'яний водій за кермом зі швидкістю 150 км і на дорозі людина з витянутою рукою тихонько так каже стій .Європа і світ не розуміють з ким вони мають справу взагалі.Світ на стільки притрушений і наївний що не розуміє що оркам срати на всі домовленості листи і пропозиції.І щоб зупинити цю погань його треба знищити ,подобається вам чи ні.Але схоже Європа дебіли рідкісні.
Двічі було голосування в ООН всіма країнами 98% приймали рішення вивести оркам війська.Що?Вони поржали на це.А тут якийсь саміт миру.Та рашці срати на вас вони ржуть з цього всього .
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03.05.2024 19:24
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Правила форума Совет форумчан
ох мутно це все
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03.05.2024 19:09 Ответить
Похогду Гаагський "самміт" відміняється ?
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03.05.2024 19:24 Ответить
Певно, здогадуєтесь, що рузьге тим підітруться. І також певно, що вас це влаштовує!
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03.05.2024 19:14 Ответить
Якийсь заступник завгоспа опи вже коментує міжнародну обстановку ...
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03.05.2024 19:15 Ответить
всі вже поступово звикли до цього, і ніякого дисонансу це не викликає.
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03.05.2024 19:40 Ответить
А до того для росіяни не будуть мити сраку. Будуть чекати на папери з умовами.
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03.05.2024 19:16 Ответить
Путін - х**ло.
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03.05.2024 19:25 Ответить
во істину *****!
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03.05.2024 19:27 Ответить
ты пидарок иди на путина...
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03.05.2024 20:31 Ответить
Бажано ту "переговорну позицію" надрукувати на наждачному папері, щоб ніхто на росії не зміг використати ту пропозицію так, як звичайно використовує подібні пропозиції.
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03.05.2024 19:17 Ответить
*уйло вже готує відповідь на ту ''позицію''. Сам хрінпіду в новині дещо нижче розповів.
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03.05.2024 19:20 Ответить
Мені це нагадує ситуацыю ,камаз без тормозів і п'яний водій за кермом зі швидкістю 150 км і на дорозі людина з витянутою рукою тихонько так каже стій .Європа і світ не розуміють з ким вони мають справу взагалі.Світ на стільки притрушений і наївний що не розуміє що оркам срати на всі домовленості листи і пропозиції.І щоб зупинити цю погань його треба знищити ,подобається вам чи ні.Але схоже Європа дебіли рідкісні.
Двічі було голосування в ООН всіма країнами 98% приймали рішення вивести оркам війська.Що?Вони поржали на це.А тут якийсь саміт миру.Та рашці срати на вас вони ржуть з цього всього .
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03.05.2024 19:24 Ответить
недодивився янетряпка щє в срані кацапські очі - додивлюється...
мо окуляри якись йому?
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03.05.2024 19:24 Ответить
А це погано чи добре? Якщо погано, то нас знову кинули і в цьому є свій +. А якщо добре, то що?
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03.05.2024 19:25 Ответить
Це перекреслює "сенс життя росії", не прийме вона таке ніколи, потрібна демілітаризація з денацифікацією, а краще тотальне знищення ракової пухлини
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03.05.2024 19:27 Ответить
зільонскій устал ат вайни ? вілікій воін приунил? Що шашлики поперек горла встали ?
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03.05.2024 19:27 Ответить
Сирок поперед горла встав.
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03.05.2024 19:29 Ответить
Якщо б у керманичів був інтелект, то не саміт миру треба просувати, а створення нової безпекової організації замість ООН з новими безпековими правилами без права вето окремих учасників.
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03.05.2024 19:28 Ответить
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03.05.2024 19:30 Ответить
ПНХ, сьогодні народжений, кацапогавкаючий ********.
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03.05.2024 19:40 Ответить
зараз модератор доп'є каву і прихлопне твій акаунт, як бридкого таргана.
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03.05.2024 19:43 Ответить
ну так, люди бачать, що ти звичайний кацап з чухломських ******, якому ще не прийшла повістка на війну.
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03.05.2024 20:07 Ответить
я нічого не вирішувув, бо ти і є звичайний кацап із усть-запіздюйська на васюганських болотах. Від тебе непраною фофудьєю за версту тхне.
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03.05.2024 20:16 Ответить
ти зараз виглядаєш як олбанець з Олбово з 69-го регіону, який на всяк випадок почав вивчати українську мову. Шансів, що вона тобі знадобиться, дуже мало, бо скорише за все тебе вб'ють ще до здачі у полон.
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03.05.2024 20:30 Ответить
бачу, потроху вивчаєш українську мову. Може знадобиться, якщо повезе, і попадеш у полон.
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03.05.2024 20:26 Ответить
Всі вже побачили, що ти русскій. Міняй нік.
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03.05.2024 20:33 Ответить
Порошенко нічого не створював !!! так звані л/днр створив шизофренік, педофіл )(уйло, ввівши свої гібридні окупаційні сили, під керівнитвом різних стрелкових-гіркіних, бородаїв, пушиліних та інших кацапів з мацковіцькою пропискою та паспортом з двохголовою кацапською куркою мутантом !!!
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03.05.2024 20:14 Ответить
Тут вибір за Зє- і його "охвісу".
Вибір полягає у варіантах.
1- варіант: затасувати "переговорну позицію" собі у вічко плашмя.
2-й варіант: забити"переговорну позицію" собі у вічко торчком.
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03.05.2024 19:38 Ответить
Можливо,що ця "позиція" стане таким собі "м'ячем" у ворота адептів сохранєнія ліца *****, яка легітимізує та закріпить тезу, яку продвигають прихильники радикальних дій про неможливість ведення будь-яких переговорів та підписання договорів з чинною фашистською хунтою роzzії.
А можливо і ні.
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03.05.2024 19:39 Ответить
Тупорилий ішак готує договорняк на умовах ***** і цього вже не приховує. Умови ***** йому відомі. Обкурене чмо саботує надходження озброєнь на передову та кожного дня здає території.
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03.05.2024 19:40 Ответить
Господи, позбав нас від ідіотів.
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03.05.2024 19:46 Ответить
Єрмак замутив той "саміт миру" аби прикрити дупу Зеленського при капітуляції України, яку самі ж і забезпечили.
 Типу - це не ми - це вони.
Ще й героями себе виставлять. А українці, як завжди, схавають це лайно великою ложкою.
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03.05.2024 19:43 Ответить
Єрьмак передаст?
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03.05.2024 19:44 Ответить
Ермак ********?
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03.05.2024 19:49 Ответить
Правду кажуть: народ має таку владу на яку заслуговує…
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03.05.2024 19:45 Ответить
Демократія для всіх і породжує "мудрий нарід" і "владу" , що є його дзеркальним відображенням. Цим можна обурюватися, але формально не причепишся. Ось чому народ і населення це дві великі різниці, а розділити їх можна через механізм громадянства, що управляється, як контроль виконання громадянами своїх обов'язків. Впіймали на зневазі до обов'язків - автоматично змінився статус (позбавлення громадянства). Демократія та конституція, участь у виборних та адміністративно-силових органах влади виключно для громадян (народ), а для всіх інших (населення) - закон. Категорично "незгодних" піддавати депортації в "рідну говень", якщо законом, для проявив їхньої "незгоди", не передбачено іншого запобіжного заходу. Тільки так, на мій погляд, і можна запобігти проникненню "януковичів та зеленських" у владу і не важливо, виборну чи адміністративну.
Як таке реалізувати практично? Потрібно ДУМАТИ і ДІЯТИ ...
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03.05.2024 21:20 Ответить
евкуя рашисту якась переговорна позиція ,в котрій куйло не брав участі ???
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03.05.2024 19:52 Ответить
Переговори завжди йдуть під час будь-якої війни. До того ж це була передвиборча обіцянка артиста розмовного жанру закінчити війну. Сумніваюсь, що клоуна чекає успіх у цьому.
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03.05.2024 19:53 Ответить
Переговоры - предполагают общение сторон.
Это же скорее монолог для зрительного зала.
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03.05.2024 20:09 Ответить
Працівник шоу бізнесу інакше думати не може. Йому потрібні овації і публіка. Але це не шоу, а виживання мільйонів людей.
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03.05.2024 20:16 Ответить
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03.05.2024 21:31 Ответить
О чём договариваться? О том, что бы не больно убивали?
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03.05.2024 21:34 Ответить
знову арахамію пішлють кур'єром, щось там підписувати?
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03.05.2024 19:55 Ответить
А яку відповідь вони хочуть отримати від кацапсятини?
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03.05.2024 20:05 Ответить
В туалеті ОП можете свою позицію повісити.
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03.05.2024 20:26 Ответить
або повіситись
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03.05.2024 21:39 Ответить
Певно, що передадуть пропозицію (а не позицію, як було у Золотому-4)?
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03.05.2024 20:49 Ответить
Які на»«уй переговори з терористами?! Ви ж, смердючі слуги урода, самі заявили що переговорів не може бути!
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03.05.2024 21:06 Ответить
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03.05.2024 21:50 Ответить
ЗЄшобло намагається догодити ху#лу і в червні провести переговори з рашистами - тобто до того часу, коли , можливо, буде надано військову допомогу і переговорні позиції посиляться.
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03.05.2024 21:10 Ответить
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03.05.2024 21:52 Ответить
Янелох Боневтікович Оманський - "спеціаліст" по "відосікам" ...
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03.05.2024 21:57 Ответить
Хоча і це сумнівно, його рівень - "артист розмовного жанру" ...
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03.05.2024 22:04 Ответить
Ні, не так: артист гнусавєння рОтом
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04.05.2024 02:38 Ответить
ермак и оман
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03.05.2024 22:17 Ответить
Тобто - саміт миру Зєльца - це такий обхідний спосіб підти з паРашею на переговори? Які сам Зєльц заборонив? Занадто хитро для Гундоса. Така многахадовочка - явно ідея Дєрьмака.
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03.05.2024 22:17 Ответить
а ще потрібна форма покарання для зе шобли і лідора четвертування згодиться
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03.05.2024 22:35 Ответить
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03.05.2024 22:57 Ответить
Цю "позицію" москалям передайте на наждачному папері, бо вони обов"язково підітруться ! Так хоч пам"ять залишиться !..
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03.05.2024 23:34 Ответить
Что за бред? Передача переговорной позиции и формулы мира бешеным собакам??
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04.05.2024 00:06 Ответить
Так зеля казав що переговорів з пуйлом не буде.... ??????
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04.05.2024 09:51 Ответить
 
 