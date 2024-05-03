Переговорную позицию после саммита мира в июне передадут России, - ОП

Спикер президента Сергей Никифоров заявил, что участники саммита мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, разработают совместную переговорную позицию, которую передадут России.

Об этом сообщил Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

В ответ на просьбу прокомментировать интервью заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого Никифоров заявил, что Украина и Швейцария организуют саммит мира, на котором страны мира, которые уважают международное право и устав ООН, должны выработать общую переговорную позицию и передать ее России.

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В комментарии он уточнил, что может быть несколько согласованных позиций "по отдельным пунктам формулы мира".

"Это, например, радиационная безопасность, обмен, свобода судоходства и пищевая безопасность. Затем эти наработки доведут до России. Таким образом саммит в Швейцарии и станет первым шагом к справедливому миру", - пояснил Никифоров.

Саммит мира в Швейцарии

15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.

Президент Владимир Зеленский предположил, что Россия может сорвать Саммит мира.

По данным СМИ, участие в Саммите также может принять президент США Джо Байден.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что пока нет смысла привлекать РФ к участию в Глобальном Саммите мира, который состоится в Швейцарии летом, поскольку нельзя гарантировать, что она будет действовать добросовестно.

Только после саммита может состояться общение с Россией, и она может стать частью переговоров.