Шольц закликав країни з економікою, що розвивається, взяти участь у Глобальному саміті миру

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що країни, які розвиваються мають активізувати свої дипломатичні зусилля для проведення Глобального саміту миру, який запланований на середину червня у Швейцарії.

Про це пише Deutschlandfunk, передає Цензор.НЕТ.

Очільник німецького уряду закликав великі країни з економікою, що розвивається, зробити більше для припинення війни в Україні.

"Якби такі країни, як Китай, Бразилія та Індія, закликали Росію-агресора вивести свої війська з України, тоді шанси на швидкий мир зросли б", - сказав Шольц на конгресі у Берліні.

Також зазначається, що під час червневої конференції у Швейцарії серед іншого, буде обговорено, що у війні проти України не повинна застосовуватися ядерна зброя, а також що не повинно бути атак на атомні електростанції.

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Що відомо про Глобальний саміт миру?

Уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Конференція відбудеться а курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для участі у заході запрошено країни з усіх континентів. У ЗМІ повідомлялося, що на конференцію може приїхати президент США Джо Байден. Запрошення також отримав Папа Римський Франциск.

Нещодавно свою участь у Глобальному саміті миру підтвердив президент Польщі Анджей Дуда, а також литовський президент Гітанас Науседа.

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