Дуда подтвердил свое участие в Саммите мира в Швейцарии
Президент Польши Анджей Дуда будет участвовать в Глобальном саммите мира в Швейцарии в июне.
Об этом Владимир Зеленский написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Президенты провели телефонный разговор, во время которого Дуда подтвердил свое участие в саммите.
Кроме, того собеседники обсудили шаги для обеспечения как можно более широкого участия стран Глобального Юга.
"Единственный надежный мир - это мир, основанный на справедливых условиях. Наш Саммит мира предоставляет лучшую возможность достичь этого", - резюмировал Зеленский.
Ранее Цензор.НЕТ писал, что глава государства и премьер-министр Эстонии Кайя Каллас обсуждали Саммит мира.
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