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Дуда подтвердил свое участие в Саммите мира в Швейцарии

Володимир Зеленський

Президент Польши Анджей Дуда будет участвовать в Глобальном саммите мира в Швейцарии в июне.

Об этом Владимир Зеленский написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Президенты провели телефонный разговор, во время которого Дуда подтвердил свое участие в саммите.

Кроме, того собеседники обсудили шаги для обеспечения как можно более широкого участия стран Глобального Юга.

"Единственный надежный мир - это мир, основанный на справедливых условиях. Наш Саммит мира предоставляет лучшую возможность достичь этого", - резюмировал Зеленский.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что глава государства и премьер-министр Эстонии Кайя Каллас обсуждали Саммит мира.

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Зеленский Владимир (20246) саммит (1170) Дуда Анджей (754) Формула мира (78)


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сам буде, чи з хвермерами?
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06.05.2024 20:34 Ответить
Портніков про те, як Хйло, оголосивши в розшук Петра Порошенко та вовку , обнуляє оту майбутню "піарігрушку" Єрмака у Швейцарії.

Путін «обнуляє» перемовини | Віталій Портников
https://www.youtube.com/channel/UCH9H_b9oJtSHBovh94yB5HA @https://www.youtube.com/watch?v=2BzHCxUC5YM
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06.05.2024 20:38 Ответить
Зустріч була малозначущою.
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06.05.2024 21:55 Ответить
росіяни в день по селу захоплюють, а цей дурень далі зайнятий лише сценою та оплесками...
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06.05.2024 22:13 Ответить
 
 