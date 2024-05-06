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Зеленский провел заседание Ставки: обсудили фронт и поставки оружия от партнеров. ВИДЕО

В ежедневном обращении Владимир Зеленский рассказал о ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего 6 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Только что провел заседание Ставки. Первое - это фронт. Доклад Главкома: он был на передовой, непосредственно на бригадах. Доложил о ключевых вызовах и потребностях. Готовимся. Был также доклад о нашем собственном производстве оружия и комплектации наших бригад. Максимум делаем, чтобы дать больше оружия для наших воинов.

Отдельно обсудили поставки от партнеров: сроки поставок и возможность ускорить реальное поступление оружия и снарядов от партнеров. Реальное. Фактическое. За политическими решениями должна быть реальная логистика - реальное получение оружия нашими воинами. Все, кто вовлечен, должны сейчас работать 24/7 с партнерами, в частности с Соединенными Штатами", - рассказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20348) обращение (748) Ставка (126)


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Топ комментарии
+8
З генералами Залужного було щось схоже на ставку , хоча з прихованими військовими таємницями від банди Нетряпки , а тепер це - закрита вечірка для тупого неголеного коміка, розіграна його челяддю.
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06.05.2024 20:48
+6
Воно працює.
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06.05.2024 20:19
+6

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06.05.2024 20:27
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А хто армією керує поки Сирський "в окопі"?
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06.05.2024 20:16 Ответить
Воно працює.
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06.05.2024 20:19 Ответить
Дуже сподобався анекдот від Луценко на аналогію про безголового вершника України ...

Один чоловік нахвалювався другому, що у нього є кінь, котрий уміє говорити. Той привів впевнитися недовірливого друга додому . Там сидить за столом Кінь , й підтверджує що й вміє говорити й не тільки, а й робити багато корисних справ -у домі господарювати, куховарити, й авто водити, й ...
Вийшли з дому друзі , й той що не повірив дорікає хазязіну - ти ж казав, що він лиш уміє говорити ...
А хазяїн йому - ТАК ТО ВІН ПРОСТО ВИ"oбуєтьсz...
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06.05.2024 20:35 Ответить
Нове шоу - "Теревені з несмішним клоуном".
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06.05.2024 20:24 Ответить
Поки сирський на Донбасі вирішує які населені пункти ще залишити ,армією керують єрмак , подоляк і безумна, а варену картоплю на столі переставляє зеленський.
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06.05.2024 20:26 Ответить

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06.05.2024 20:27 Ответить
Ставка -"говорили, балакали,сіли ,та й покакали"
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06.05.2024 20:33 Ответить
З генералами Залужного було щось схоже на ставку , хоча з прихованими військовими таємницями від банди Нетряпки , а тепер це - закрита вечірка для тупого неголеного коміка, розіграна його челяддю.
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06.05.2024 20:48 Ответить
"Через складну ситуацію на сході Сирський дві доби провів на передовій"- стаття на ПРимародерній УП тому підтвердження
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06.05.2024 21:21 Ответить
Де той Залужний, зібрав би своїх друзів і порозганяв би цю бидлотну команду...
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06.05.2024 20:47 Ответить
"Стугни" немає від слова- зовсім! Дякуємо новорічному Зе-аудиту...
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06.05.2024 21:00 Ответить
Ефективність його роботи зі знаком мінус
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06.05.2024 21:01 Ответить
Нащо Зеленський грається в опудало "президента" та "верховного головнокомандувача" - то його проблема. Так наказали куратори з кремля - то й відпрацьовує. Але нащо решта країни приймає участь у цій тупій виставі? Зеленський робить вигляд, що він Президент, решта країни робить вигляд, що слухає його. А що там слухати, окрім торохтіння пустої макітри? Він же нуль, дірка від бубліка.. Який сенс цієї дурнуватої вистави аля квартал95?
Все би нічого, якби ця зелена шайка не підробляла в ФСБ....
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06.05.2024 21:01 Ответить
Да ти вже ****@в зі своїми відосиками. Роби вже що небудь корисне для свого народа.
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06.05.2024 21:29 Ответить
Ще нема передозу? Чекаэмо...
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06.05.2024 21:36 Ответить
"Квартальная ставка"...
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06.05.2024 22:00 Ответить
Я ставлю ! .... як Зе ... на піаніно!
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06.05.2024 22:36 Ответить
Дайте вгадаю, обстановка складна, але контрольована.
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06.05.2024 23:09 Ответить
Гадаю, що проведення Ставки, це пряма робота президента як Верховного головнокомандувача і нема потреби про це галасувати. Був час, коли Головнокомандувачем був Залужний і його не тільки не називали, що він був десь у військах, а й цькували. Тому без лишнього галасу робіть свою роботу і показуйте результати
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07.05.2024 08:54 Ответить
 
 