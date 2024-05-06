Зеленский провел заседание Ставки: обсудили фронт и поставки оружия от партнеров. ВИДЕО
В ежедневном обращении Владимир Зеленский рассказал о ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего 6 мая.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Только что провел заседание Ставки. Первое - это фронт. Доклад Главкома: он был на передовой, непосредственно на бригадах. Доложил о ключевых вызовах и потребностях. Готовимся. Был также доклад о нашем собственном производстве оружия и комплектации наших бригад. Максимум делаем, чтобы дать больше оружия для наших воинов.
Отдельно обсудили поставки от партнеров: сроки поставок и возможность ускорить реальное поступление оружия и снарядов от партнеров. Реальное. Фактическое. За политическими решениями должна быть реальная логистика - реальное получение оружия нашими воинами. Все, кто вовлечен, должны сейчас работать 24/7 с партнерами, в частности с Соединенными Штатами", - рассказал Зеленский.
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