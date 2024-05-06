Зеленский вручил награды воинам-пехотинцам. ФОТОРЕПОРТАЖ

В День пехоты президент Украины Владимир Зеленский встретился с воинами-пехотинцами, родными погибших Героев и командирами подразделений, вручил государственные награды, боевые знамена и почетные награды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент от имени всех украинцев поблагодарил воинов-пехотинцев за силу, храбрость и стойкость. "Спасибо всем нашим воинам за то, что Украина смогла выстоять в этой войне и сохраняет возможность достичь своих задач. И каждый украинец - все наши люди - всегда должны помнить, через что проходят наши воины, сколько это боли, сколько это потерь", - отметил Зеленский.

Глава государства вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины. Высшей государственной награды удостоены:

младший сержант Антон Коваленко

солдат Даниил Подыбайло





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Трое воинов получили награды президента Украины "Крест боевых заслуг":

капитан Роман Еськов

майор Валерий Лобов

младший сержант Павел Свиридюк









Президент также вручил одному военнослужащему орден Богдана Хмельницкого ІІ степени, трем - ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Трое воинов получили ордена "За мужество" II степени, пятеро - "За мужество" III степени.

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Глава государства вручил боевые знамена 22-й, 31-й, 32-й и 65-й отдельным механизированным бригадам ВСУ.

Почетную награду "За мужество и отвагу" получили 47-я и 66-я отдельные механизированные бригады.