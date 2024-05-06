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Новости Фото Война
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Зеленский вручил награды воинам-пехотинцам. ФОТОРЕПОРТАЖ

В День пехоты президент Украины Владимир Зеленский встретился с воинами-пехотинцами, родными погибших Героев и командирами подразделений, вручил государственные награды, боевые знамена и почетные награды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленський привітав військових з нагоди Дня піхоти

Президент от имени всех украинцев поблагодарил воинов-пехотинцев за силу, храбрость и стойкость. "Спасибо всем нашим воинам за то, что Украина смогла выстоять в этой войне и сохраняет возможность достичь своих задач. И каждый украинец - все наши люди - всегда должны помнить, через что проходят наши воины, сколько это боли, сколько это потерь", - отметил Зеленский.

Зеленський вручив нагороди з нагоди Дня піхоти

Глава государства вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины. Высшей государственной награды удостоены:

  • младший сержант Антон Коваленко
  • солдат Даниил Подыбайло

Зеленський передав нагороди близьким загиблих Героїв України
Зеленський передав нагороди близьким загиблих Героїв України

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Трое воинов получили награды президента Украины "Крест боевых заслуг":

  • капитан Роман Еськов
  • майор Валерий Лобов
  • младший сержант Павел Свиридюк

Нагородження з нагоди Дня піхоти Зеленський
Нагородження з нагоди Дня піхоти Зеленський
Нагородження з нагоди Дня піхоти Зеленський
Нагородження з нагоди Дня піхоти Зеленський

Президент также вручил одному военнослужащему орден Богдана Хмельницкого ІІ степени, трем - ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Трое воинов получили ордена "За мужество" II степени, пятеро - "За мужество" III степени.

Зеленський вручив бригадам бойові прапори

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Зеленський вручив бригадам бойові прапори

Глава государства вручил боевые знамена 22-й, 31-й, 32-й и 65-й отдельным механизированным бригадам ВСУ.

Почетную награду "За мужество и отвагу" получили 47-я и 66-я отдельные механизированные бригады.

Зеленський вручив нагороди з нагоди Дня піхоти

Автор: 

Герой Украины (456) Зеленский Владимир (20348) награда (1798) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+5
Яка сумна іронія. Нікчема і зрадник вручає нагороди героям.
Герої заслужили.
А чим Зеленський заслужив таку честь - вручати нагороди героям?
Але хай буде - вага нагороди не зменшується, навіть якщо її вручає пройдисвіт.
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06.05.2024 20:01
+2
Передостаннє фото,...просто навіває*****
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06.05.2024 20:19
+2
Після такого бійцям мало руки з милом мити.
Антисептик, спирт і довго, ретельно відшкребати руки після ЗЄ-слизня
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06.05.2024 20:31
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Яка сумна іронія. Нікчема і зрадник вручає нагороди героям.
Герої заслужили.
А чим Зеленський заслужив таку честь - вручати нагороди героям?
Але хай буде - вага нагороди не зменшується, навіть якщо її вручає пройдисвіт.
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06.05.2024 20:01 Ответить
У кого воно забрало впевненість та стабільну віру в Головнокомандуючого - так це у сьогоднішніх героїв цього святкового дня , коли вичистило ЗСУ від найдосвідченніших та найповажніших генералів команди Залужного ... А тепер воно нагороди вручає , огидно серливо безголові тупе !
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06.05.2024 20:02 Ответить
...не дало фортифікацій, не дало техніки, не дало поповнень навчених у достатній мірі бійців, а дало генерала м"ясника підлабузники!
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06.05.2024 20:06 Ответить
В Україні відсутня глибинна корупція? Слуги урода будуть захищати депутатів-корупціонерів
https://bastion.tv/v-********-vidsutnya-glibinna-korupciya-slugi-uroda-budut-zahishati-deputativ-korupcioneriv_n62481
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06.05.2024 20:05 Ответить
https://bastion.tv/chim-zelenskij-vbivaye-***************** Чим Зеленський вбиває українців
Україна продовжує продавати ерефії титанову сировину для виробництва літаків та ракет.
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06.05.2024 21:18 Ответить
Передостаннє фото,...просто навіває*****
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06.05.2024 20:19 Ответить
Після такого бійцям мало руки з милом мити.
Антисептик, спирт і довго, ретельно відшкребати руки після ЗЄ-слизня
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06.05.2024 20:31 Ответить
Сам довів до того, що люди повинні на героїзмі все тягнути на собі і тепер хоче відмазатися орденами. Я б на місці їх планула б цьому нікчемі межи очі і медалі засунула б глибоко в пельку.
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06.05.2024 20:40 Ответить
Чотириразовий ухилянт, який публічно знущався з України та з її символів, зливав нашу спецоперацію кацапам, напризначав фсбешну мразоту на керівні пости, тепер нагороджує наших героїв та родини загиблих ... ППЦ просто немає слів.
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06.05.2024 20:42 Ответить
більше не нащо не здатний
а в цей час єрмак кіздитть,кіздить..
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06.05.2024 21:37 Ответить
 
 