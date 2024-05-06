Зеленский вручил награды воинам-пехотинцам. ФОТОРЕПОРТАЖ
В День пехоты президент Украины Владимир Зеленский встретился с воинами-пехотинцами, родными погибших Героев и командирами подразделений, вручил государственные награды, боевые знамена и почетные награды.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент от имени всех украинцев поблагодарил воинов-пехотинцев за силу, храбрость и стойкость. "Спасибо всем нашим воинам за то, что Украина смогла выстоять в этой войне и сохраняет возможность достичь своих задач. И каждый украинец - все наши люди - всегда должны помнить, через что проходят наши воины, сколько это боли, сколько это потерь", - отметил Зеленский.
Глава государства вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины. Высшей государственной награды удостоены:
- младший сержант Антон Коваленко
- солдат Даниил Подыбайло
Трое воинов получили награды президента Украины "Крест боевых заслуг":
- капитан Роман Еськов
- майор Валерий Лобов
- младший сержант Павел Свиридюк
Президент также вручил одному военнослужащему орден Богдана Хмельницкого ІІ степени, трем - ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Трое воинов получили ордена "За мужество" II степени, пятеро - "За мужество" III степени.
Глава государства вручил боевые знамена 22-й, 31-й, 32-й и 65-й отдельным механизированным бригадам ВСУ.
Почетную награду "За мужество и отвагу" получили 47-я и 66-я отдельные механизированные бригады.
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Герої заслужили.
А чим Зеленський заслужив таку честь - вручати нагороди героям?
Але хай буде - вага нагороди не зменшується, навіть якщо її вручає пройдисвіт.
https://bastion.tv/v-********-vidsutnya-glibinna-korupciya-slugi-uroda-budut-zahishati-deputativ-korupcioneriv_n62481
Україна продовжує продавати ерефії титанову сировину для виробництва літаків та ракет.
Антисептик, спирт і довго, ретельно відшкребати руки після ЗЄ-слизня
а в цей час єрмак кіздитть,кіздить..