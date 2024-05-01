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Новости Война
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Зеленский отметил государственными наградами 271 военного. 51 из них – посмертно

орден за мужність

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 271 военнослужащего, 51 из них - посмертно.

Соответствующий указ обнародован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Военнослужащие награждены за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и за добросовестное и безупречное служение Украинскому народу.

Защитники награждены знаками отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг", орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", княгини Ольги, Данила Галицкого и медалями "За военную службу Украине", "За безупречную службу", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20224) награда (1796)


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01.05.2024 04:41 Ответить
Слава героям! Співчуття близьким та величезна подяка!

Буцегарня ЗЕ ублюдкам !!!Саботажникам! МАРОДЕРАМ! ЗРАДНИКАМ!
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01.05.2024 04:42 Ответить
Так. шмаркаль одразу їх використав: заніс у ОПіс.
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01.05.2024 09:52 Ответить
Друзі, мене турбує одна думка. У 2023 році наші штурмові бригади дерлись у лоб ворогу під Кліщіївкою та Роботиним. НА ФОРТИФІКАЦІЇ "лінії суровікіна".І прогризали. 2024 рік кацапи створюють кліщі раз по раз навколо міст , які планують захопити. Там, куди вони вклинились, що одразу бетон заливають ? Чому не відрізати ці виступи ? Не маю право критикувати. Прост звичайне запитання. Знаю, що у Другу світову прориви були самими небезпечними для наступаючих. Завжди намагались швиденько підтягувати фланги. А тут клешня висить ... і висить. Так і хочеться зламати.
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01.05.2024 09:59 Ответить
 
 