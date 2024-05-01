Зеленский отметил государственными наградами 271 военного. 51 из них – посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 271 военнослужащего, 51 из них - посмертно.
Соответствующий указ обнародован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Военнослужащие награждены за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и за добросовестное и безупречное служение Украинскому народу.
Защитники награждены знаками отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг", орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", княгини Ольги, Данила Галицкого и медалями "За военную службу Украине", "За безупречную службу", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".
С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.
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