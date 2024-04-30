Подполковник Дмитрий Олексюк и мастер-сержант Олег Пришневский удостоены звания Герой Украины

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины двум военнослужащим: подполковнику Дмитрию Олексюку и мастер-сержанту Олегу Пришневскому.

Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" военные получили за "личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу".

Указы датированы 29 апреля 2024 года.

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