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Новости Война
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Подполковник Дмитрий Олексюк и мастер-сержант Олег Пришневский удостоены звания Герой Украины

Звання Герой України

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины двум военнослужащим: подполковнику Дмитрию Олексюку и мастер-сержанту Олегу Пришневскому.

Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" военные получили за "личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу".

Указы датированы 29 апреля 2024 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мошенники похищают аккаунты WhatsApp, используя фейковые петиции о присвоении звания "Герой Украины", - Госспецсвязи

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Герой Украины (455) награда (1796)


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30.04.2024 16:51 Ответить
Якщо Указ без грифу тажмності.
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30.04.2024 16:54 Ответить
а якусь грошову премію дадуть хльопцям? чи це тільки дєпутатам та чіновнікам щомісяця мона по триста тищ за бєзупрєчную работу?
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30.04.2024 17:03 Ответить
а хлопцям хрест
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30.04.2024 17:13 Ответить
Собі забери того хреста, довбню!
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30.04.2024 17:48 Ответить
Слава Героям!
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30.04.2024 17:19 Ответить
Пишаюсь своїм родичем!
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30.04.2024 17:48 Ответить
 
 