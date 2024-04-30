Підполковнику Дмитру Олексюку та майстер-сержанту Олегу Пришневському присвоєно звання Герой України
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України двом військовослужбовцям: підполковнику Дмитру Олексюку та майстер-сержанту Олегу Пришневському.
Відповідні укази оприлюднені на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" військові отримали за "особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".
Укази датовані 29 квітня 2024 року.
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Alexey Poltorak
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