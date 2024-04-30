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Новини Війна
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Підполковнику Дмитру Олексюку та майстер-сержанту Олегу Пришневському присвоєно звання Герой України

Звання Герой України

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України двом військовослужбовцям: підполковнику Дмитру Олексюку та майстер-сержанту Олегу Пришневському.

Відповідні укази оприлюднені на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" військові отримали за "особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".

Укази датовані 29 квітня 2024 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шахраї викрадають акаунти WhatsApp, використовуючи фейкові петиції про присвоєння звання "Герой України", - Держспецзв’язку

Автор: 

Герой України (313) нагорода (1258)


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30.04.2024 16:51 Відповісти
Якщо Указ без грифу тажмності.
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30.04.2024 16:54 Відповісти
а якусь грошову премію дадуть хльопцям? чи це тільки дєпутатам та чіновнікам щомісяця мона по триста тищ за бєзупрєчную работу?
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30.04.2024 17:03 Відповісти
а хлопцям хрест
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30.04.2024 17:13 Відповісти
Собі забери того хреста, довбню!
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30.04.2024 17:48 Відповісти
Слава Героям!
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30.04.2024 17:19 Відповісти
Пишаюсь своїм родичем!
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30.04.2024 17:48 Відповісти
 
 