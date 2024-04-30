Підполковнику Дмитру Олексюку та майстер-сержанту Олегу Пришневському присвоєно звання Герой України

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України двом військовослужбовцям: підполковнику Дмитру Олексюку та майстер-сержанту Олегу Пришневському.

Відповідні укази оприлюднені на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" військові отримали за "особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".

Укази датовані 29 квітня 2024 року.

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