УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10305 відвідувачів онлайн
Новини Війна
823 4

Зеленський відзначив державними нагородами 271 військового. 51 з них — посмертно

орден за мужність

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 271 військовослужбовця, 51 із них — посмертно.

Відповідний указ оприлюднений на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Військовослужбовці нагороджені за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України та за сумлінне і бездоганне служіння Українському народові.

Захисники нагороджені відзнаками Президента України "Хрест бойових заслуг", орденами Богдана Хмельницького, "За мужність", княгині Ольги, Данила Галицького та медалями "За військову службу Україні", "За бездоганну службу", "Захиснику Вітчизни" і "За врятоване життя".

Із повним списком нагороджених можна ознайомитись тут.

Читайте також: Підполковнику Дмитру Олексюку та майстер-сержанту Олегу Пришневському просвоєно звання Герой Укаїни

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) нагорода (1258)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
01.05.2024 04:41 Відповісти
Слава героям! Співчуття близьким та величезна подяка!

Буцегарня ЗЕ ублюдкам !!!Саботажникам! МАРОДЕРАМ! ЗРАДНИКАМ!
показати весь коментар
01.05.2024 04:42 Відповісти
Так. шмаркаль одразу їх використав: заніс у ОПіс.
показати весь коментар
01.05.2024 09:52 Відповісти
Друзі, мене турбує одна думка. У 2023 році наші штурмові бригади дерлись у лоб ворогу під Кліщіївкою та Роботиним. НА ФОРТИФІКАЦІЇ "лінії суровікіна".І прогризали. 2024 рік кацапи створюють кліщі раз по раз навколо міст , які планують захопити. Там, куди вони вклинились, що одразу бетон заливають ? Чому не відрізати ці виступи ? Не маю право критикувати. Прост звичайне запитання. Знаю, що у Другу світову прориви були самими небезпечними для наступаючих. Завжди намагались швиденько підтягувати фланги. А тут клешня висить ... і висить. Так і хочеться зламати.
показати весь коментар
01.05.2024 09:59 Відповісти
 
 