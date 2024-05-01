Зеленський відзначив державними нагородами 271 військового. 51 з них — посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 271 військовослужбовця, 51 із них — посмертно.

Відповідний указ оприлюднений на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Військовослужбовці нагороджені за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України та за сумлінне і бездоганне служіння Українському народові.

Захисники нагороджені відзнаками Президента України "Хрест бойових заслуг", орденами Богдана Хмельницького, "За мужність", княгині Ольги, Данила Галицького та медалями "За військову службу Україні", "За бездоганну службу", "Захиснику Вітчизни" і "За врятоване життя".

Із повним списком нагороджених можна ознайомитись тут.

Читайте також: Підполковнику Дмитру Олексюку та майстер-сержанту Олегу Пришневському просвоєно звання Герой Укаїни