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Новини Фото Війна
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Зеленський вручив нагороди воїнам-піхотинцям. ФОТОрепортаж

У День піхоти президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами-піхотинцями, рідними загиблих Героїв і командирами підрозділів, вручив державні нагороди, бойові прапори та почесні відзнаки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський привітав військових з нагоди Дня піхоти

Президент від імені всіх українців подякував воїнам-піхотинцям за силу, хоробрість і стійкість."Дякую всім нашим воїнам за те, що Україна змогла вистояти в цій війні та зберігає можливість досягти своїх завдань. І кожен українець – усі наші люди – завжди повинні памʼятати, через що проходять наші воїни, скільки це болю, скільки це втрат", – зазначив Зеленський.

Зеленський вручив нагороди з нагоди Дня піхоти

Глава держави вручив ордени "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв України. Найвищої державної нагороди удостоєні:

  • молодший сержант Антон Коваленко
  • солдат Данило Подибайло

Зеленський передав нагороди близьким загиблих Героїв України
Зеленський передав нагороди близьким загиблих Героїв України

Також читайте: Зеленський привітав українських піхотинців зі святом: "Виконують найскладніші завдання на фронті". ФОТО

Троє воїнів отримали відзнаки Президента України "Хрест бойових заслуг":

  • капітан Роман Єськов
  • майор Валерій Лобов
  • молодший сержант Павло Свиридюк

Нагородження з нагоди Дня піхоти Зеленський
Нагородження з нагоди Дня піхоти Зеленський
Нагородження з нагоди Дня піхоти Зеленський
Нагородження з нагоди Дня піхоти Зеленський

Президент також вручив одному військовослужбовцю орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня, трьом – ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Троє воїнів отримали ордени "За мужність" ІІ ступеня, п’ятеро – "За мужність" ІІІ ступеня.

Зеленський вручив бригадам бойові прапори

Також читайте: Зеленський відзначив державними нагородами 271 військового. 51 з них — посмертно


Зеленський вручив бригадам бойові прапори

Глава держави вручив бойові прапори 22-й, 31-й, 32-й та 65-й окремим механізованим бригадам ЗСУ.

Почесну відзнаку "За мужність та відвагу" отримали 47-ма та 66-та окремі механізовані бригади.

Зеленський вручив нагороди з нагоди Дня піхоти

Автор: 

Герой України (314) Зеленський Володимир (23815) нагорода (1260) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+5
Яка сумна іронія. Нікчема і зрадник вручає нагороди героям.
Герої заслужили.
А чим Зеленський заслужив таку честь - вручати нагороди героям?
Але хай буде - вага нагороди не зменшується, навіть якщо її вручає пройдисвіт.
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06.05.2024 20:01
+2
Передостаннє фото,...просто навіває*****
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06.05.2024 20:19
+2
Після такого бійцям мало руки з милом мити.
Антисептик, спирт і довго, ретельно відшкребати руки після ЗЄ-слизня
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06.05.2024 20:31
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Яка сумна іронія. Нікчема і зрадник вручає нагороди героям.
Герої заслужили.
А чим Зеленський заслужив таку честь - вручати нагороди героям?
Але хай буде - вага нагороди не зменшується, навіть якщо її вручає пройдисвіт.
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06.05.2024 20:01 Відповісти
У кого воно забрало впевненість та стабільну віру в Головнокомандуючого - так це у сьогоднішніх героїв цього святкового дня , коли вичистило ЗСУ від найдосвідченніших та найповажніших генералів команди Залужного ... А тепер воно нагороди вручає , огидно серливо безголові тупе !
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06.05.2024 20:02 Відповісти
...не дало фортифікацій, не дало техніки, не дало поповнень навчених у достатній мірі бійців, а дало генерала м"ясника підлабузники!
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06.05.2024 20:06 Відповісти
В Україні відсутня глибинна корупція? Слуги урода будуть захищати депутатів-корупціонерів
https://bastion.tv/v-********-vidsutnya-glibinna-korupciya-slugi-uroda-budut-zahishati-deputativ-korupcioneriv_n62481
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06.05.2024 20:05 Відповісти
https://bastion.tv/chim-zelenskij-vbivaye-***************** Чим Зеленський вбиває українців
Україна продовжує продавати ерефії титанову сировину для виробництва літаків та ракет.
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06.05.2024 21:18 Відповісти
Передостаннє фото,...просто навіває*****
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06.05.2024 20:19 Відповісти
Після такого бійцям мало руки з милом мити.
Антисептик, спирт і довго, ретельно відшкребати руки після ЗЄ-слизня
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06.05.2024 20:31 Відповісти
Сам довів до того, що люди повинні на героїзмі все тягнути на собі і тепер хоче відмазатися орденами. Я б на місці їх планула б цьому нікчемі межи очі і медалі засунула б глибоко в пельку.
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06.05.2024 20:40 Відповісти
Чотириразовий ухилянт, який публічно знущався з України та з її символів, зливав нашу спецоперацію кацапам, напризначав фсбешну мразоту на керівні пости, тепер нагороджує наших героїв та родини загиблих ... ППЦ просто немає слів.
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06.05.2024 20:42 Відповісти
більше не нащо не здатний
а в цей час єрмак кіздитть,кіздить..
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06.05.2024 21:37 Відповісти
 
 