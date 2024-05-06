Зеленський вручив нагороди воїнам-піхотинцям. ФОТОрепортаж
У День піхоти президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами-піхотинцями, рідними загиблих Героїв і командирами підрозділів, вручив державні нагороди, бойові прапори та почесні відзнаки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Президент від імені всіх українців подякував воїнам-піхотинцям за силу, хоробрість і стійкість."Дякую всім нашим воїнам за те, що Україна змогла вистояти в цій війні та зберігає можливість досягти своїх завдань. І кожен українець – усі наші люди – завжди повинні памʼятати, через що проходять наші воїни, скільки це болю, скільки це втрат", – зазначив Зеленський.
Глава держави вручив ордени "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв України. Найвищої державної нагороди удостоєні:
- молодший сержант Антон Коваленко
- солдат Данило Подибайло
Троє воїнів отримали відзнаки Президента України "Хрест бойових заслуг":
- капітан Роман Єськов
- майор Валерій Лобов
- молодший сержант Павло Свиридюк
Президент також вручив одному військовослужбовцю орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня, трьом – ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Троє воїнів отримали ордени "За мужність" ІІ ступеня, п’ятеро – "За мужність" ІІІ ступеня.
Глава держави вручив бойові прапори 22-й, 31-й, 32-й та 65-й окремим механізованим бригадам ЗСУ.
Почесну відзнаку "За мужність та відвагу" отримали 47-ма та 66-та окремі механізовані бригади.
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Герої заслужили.
А чим Зеленський заслужив таку честь - вручати нагороди героям?
Але хай буде - вага нагороди не зменшується, навіть якщо її вручає пройдисвіт.
https://bastion.tv/v-********-vidsutnya-glibinna-korupciya-slugi-uroda-budut-zahishati-deputativ-korupcioneriv_n62481
Україна продовжує продавати ерефії титанову сировину для виробництва літаків та ракет.
Антисептик, спирт і довго, ретельно відшкребати руки після ЗЄ-слизня
а в цей час єрмак кіздитть,кіздить..