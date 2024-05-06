Зеленський привітав українських піхотинців зі святом: "Виконують найскладніші завдання на фронті". ФОТО

Президент України Володимир Зеленський привітав українських піхотинців з їхнім професійним святом, яке відзначають сьогодні, 6 травня.

Відповідний допис президент опублікував у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Президент подякував кожному й кожній, хто у лавах піхоти проявляє щоденний героїзм та знищує російських загарбників.

"Професійний день наших воїнів, які виконують найскладніші завдання на фронті, знищують окупантів попри все та здобувають захист для нашої держави і людей. Дякую кожному й кожній в українській піхоті за службу й характер, за щоденний героїзм, за те, що ви є надійною основою нашої оборони! Пишаємося українськими піхотинцями!" - йдеться в дописі очільника держави.

В Україні вшосте відзначають День піхоти

Професійне свято українських піхотинців, які складають основу Сухопутних військ ЗСУ і виконують складні завдання на лінії фронту, було встановлено указом п'ятого президента Петра Порошенка у квітні 2019 року. В указі ексочільника держави відзначалося, що це свято запроваджено з метою "з метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України".

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