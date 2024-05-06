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Зеленський привітав українських піхотинців зі святом: "Виконують найскладніші завдання на фронті". ФОТО

Президент України Володимир Зеленський привітав українських піхотинців з їхнім професійним святом, яке відзначають сьогодні, 6 травня.

Відповідний допис президент опублікував у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Президент подякував кожному й кожній, хто у лавах піхоти проявляє щоденний героїзм та знищує російських загарбників.

"Професійний день наших воїнів, які виконують найскладніші завдання на фронті, знищують окупантів попри все та здобувають захист для нашої держави і людей. Дякую кожному й кожній в українській піхоті за службу й характер, за щоденний героїзм, за те, що ви є надійною основою нашої оборони! Пишаємося українськими піхотинцями!" - йдеться в дописі очільника держави.

Зеленський привітав українських піхотинців зі святом
Зеленський привітав українських піхотинців зі святом
Зеленський привітав українських піхотинців зі святом
Зеленський привітав українських піхотинців зі святом
Зеленський привітав українських піхотинців зі святом
Зеленський привітав українських піхотинців зі святом

В Україні вшосте відзначають День піхоти

Професійне свято українських піхотинців, які складають основу Сухопутних військ ЗСУ і виконують складні  завдання на лінії фронту, було встановлено указом п'ятого президента Петра Порошенка у квітні 2019 року. В указі ексочільника держави відзначалося, що це свято запроваджено з метою "з метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України".

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Автор: 

Зеленський Володимир (23815) свято (682) ЗСУ (7544)


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Треба було додати, що стараннями ЗЄрмаків та СН будуть виконувати завдання поки не загинуть без можливості заільнення.
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06.05.2024 11:39 Відповісти
брехливе заторможене чмо.мобілізацію провалив навмисно,людей яких хапають на вулицях не ждуть в окопах - абсолютно не мотивовані,не хочуть навіть здобувати навички воїна,абсолютно безпорадні.на полігонах нігуя не вчать,приходять на нуль абсолютно не підготовлені.чий це план - України чи путіна ?га,товаріщ зєлєнскій ?
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06.05.2024 11:44 Відповісти
4мо
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06.05.2024 11:55 Відповісти
Піхота не найскладніші завдання виконує,а найважчі.
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06.05.2024 11:56 Відповісти
 
 