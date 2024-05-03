Зеленський на Хмельниччині вручив нагороди прикордонникам. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Хмельницької області зустрівся з прикордонниками та вручив їм нагороди.

Про це йдеться на сайті Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник держави привітав прикордонників із Днем Державної прикордонної служби, який Україна відзначала 30 квітня, і подякував за захист рубежів і силу, виявлену в боях із російськими загарбниками.

"Дякую кожному підрозділу, кожному солдатові та командирові Державної прикордонної служби України за те, що ви є справді міцною опорою для нашої держави. Саме так має залишатись і надалі: ми всі очікуємо від вас точно не меншої фаховості і не меншої здатності примножувати український досвід стійкості й перемог у боях проти окупанта", - сказав Зеленський.

Президент та всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих захисників і захисниць України.

Читайте також: Зеленський нагородив поранених захисників у військовому госпіталі в Чернівцях. ВIДЕО

На сайті ОПУ повідомляється, що очільник держави вручив ордени "Золота Зірка" із присвоєнням звання Герой України двом військовослужбовцям:

Підполковнику Дмитру Олексюку. На війні з 2014 року. З початку повномасштабного російського вторгнення самостійно організував та провів бойову підготовку особового складу. Здійснив евакуацію з поля бою 34 загиблих та 105 тяжкопоранених побратимів, попри щільний вогонь російських окупантів, мінування та постійну роботу ударних дронів.

Майстер-сержанту Олегу Пришневському. На службі в ДПСУ майже 30 років. У січні 2024-го на Авдіївському напрямку віддав наказ підлеглим винести до укриття поранених побратимів, а сам прикривав їхній відхід вогнем із кулемета, продовжуючи знищувати російських окупантів.

Також Зеленський вручив відзнаку Президента "Хрест бойових заслуг" полковнику Андрію Біжику, особовий склад якого мужньо тримав оборону в районі Водяного, Вугледара, Новомихайлівки, Авдіївки та Красногорівки. Підрозділи під його керівництвом знищили 43 одиниці бронетехніки, близько 300 окупантів та російський Су-25. Згадану відзнаку очільник держави також вручив штаб-сержанту Дмитру Швецю, який відбивав ворожі атаки на Донеччині. Під час виконання одного з бойових завдань Дмитро Швець дістав поранення, але, попри це, надав допомогу пораненим побратимам й евакуював їх до укриття.

"Ще шістьом військовослужбовцям Президент вручив ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та дев'ятьом – ордени "За мужність" ІІІ ступеня. Відзнаку "За мужність та відвагу" отримали три підрозділи: 15-й мобільний прикордонний загін, 7-й прикордонний Карпатський загін та Управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби України", - повідомляється на сайті ОПУ.

Читайте також: Підполковнику Дмитру Олексюку та майстер-сержанту Олегу Пришневському просвоєно звання Герой Укаїни

Нещодавно президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 271 військовослужбовця, 51 із них — посмертно.