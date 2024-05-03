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Зеленський на Хмельниччині вручив нагороди прикордонникам. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Хмельницької області зустрівся з прикордонниками та вручив їм нагороди.

Про це йдеться на сайті Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник держави привітав прикордонників із Днем Державної прикордонної служби, який Україна відзначала 30 квітня, і подякував за захист рубежів і силу, виявлену в боях із російськими загарбниками.

"Дякую кожному підрозділу, кожному солдатові та командирові Державної прикордонної служби України за те, що ви є справді міцною опорою для нашої держави. Саме так має залишатись і надалі: ми всі очікуємо від вас точно не меншої фаховості і не меншої здатності примножувати український досвід стійкості й перемог у боях проти окупанта", - сказав Зеленський.

Президент та всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих захисників і захисниць України.

Зеленський вручив нагороди прикордонникам

Читайте також: Зеленський нагородив поранених захисників у військовому госпіталі в Чернівцях. ВIДЕО

На сайті ОПУ повідомляється, що очільник держави вручив  ордени "Золота Зірка" із присвоєнням звання Герой України двом військовослужбовцям:

  • Підполковнику Дмитру Олексюку. На війні з 2014 року. З початку повномасштабного російського вторгнення самостійно організував та провів бойову підготовку особового складу. Здійснив евакуацію з поля бою 34 загиблих та 105 тяжкопоранених побратимів, попри щільний вогонь російських окупантів, мінування та постійну роботу ударних дронів.
  • Майстер-сержанту Олегу Пришневському. На службі в ДПСУ майже 30 років. У січні 2024-го на Авдіївському напрямку віддав наказ підлеглим винести до укриття поранених побратимів, а сам прикривав їхній відхід вогнем із кулемета, продовжуючи знищувати російських окупантів.

Зеленський вручив нагороди прикордонникам

Також Зеленський вручив відзнаку Президента "Хрест бойових заслуг" полковнику Андрію Біжику, особовий склад якого мужньо тримав оборону в районі Водяного, Вугледара, Новомихайлівки, Авдіївки та Красногорівки. Підрозділи під його керівництвом знищили 43 одиниці бронетехніки, близько 300 окупантів та російський Су-25. Згадану відзнаку очільник держави також вручив штаб-сержанту Дмитру Швецю, який відбивав ворожі атаки на Донеччині. Під час виконання одного з бойових завдань Дмитро Швець дістав поранення, але, попри це, надав допомогу пораненим побратимам й евакуював їх до укриття.

Зеленський на Хмельниччині вручив нагороди прикордонникам

"Ще шістьом військовослужбовцям Президент вручив ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та дев'ятьом – ордени "За мужність" ІІІ ступеня. Відзнаку "За мужність та відвагу" отримали три підрозділи: 15-й мобільний прикордонний загін, 7-й прикордонний Карпатський загін та Управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби України", - повідомляється на сайті ОПУ.

Читайте також: Підполковнику Дмитру Олексюку та майстер-сержанту Олегу Пришневському просвоєно звання Герой Укаїни

Нещодавно президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 271 військовослужбовця, 51 із них — посмертно. 

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) нагорода (1260) прикордонники (1099) Хмельниччина (914)


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Топ коментарі
+4
Там академія Державної прикордонної служби
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03.05.2024 19:01
+4
Давай почнемо з того, що є тисячі прикордонників, які героїчно воюють на фронті. Про їх роботу є майже кожен день відос з ураженням піторської техніки. Я знаю кейс, коли син головного прикордонника з Рахівського району, служить на передовій. Тому не всьо так однозначно, як ти пишеш
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03.05.2024 20:58
+3
хм, хмельницка область має прикордонників? з якими країнами вона "прикордонюється"? 🤣😂
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03.05.2024 18:51
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Ганчірка зелена що там з титаном, який ти для ракет даєш свинособакам?
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03.05.2024 18:41 Відповісти
Це той, що на Вільногірському ГМК добувається? Там все ок.
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03.05.2024 23:50 Відповісти
хм, хмельницка область має прикордонників? з якими країнами вона "прикордонюється"? 🤣😂
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03.05.2024 18:51 Відповісти
Там академія Державної прикордонної служби
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03.05.2024 19:01 Відповісти
Ще указ підписан , ще 15.000 прикордонників додати, вот оно як Міхалич
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03.05.2024 19:03 Відповісти
Все просто, як мукання ягняти Коли розформовували ХВВАКУ ( Хмельницьке вище військове артлерійське командне училище, тоді ім.маршала артилерії Яковлєва) начальство добряче подсуєтілось і завезли в МО України файну жирну торбу і сталося чудо - артилеристи стали прикордонниками. До речі, в кращі довоєнні часи, щоб вступити в училище потрібно було занести до 12 тисяч не українських негривень, а щоб попасти після закінчення цієї школи собаководів, як його називають хмельничани, на жирне місце типу прикордонний перехід Порубне, Мостиська, Рава-Руська батькам новоспеченого сторожа при шлагбаумі, потрібно було занести, приблизно, ще так раз
А ви питаєте чого наші героїчні погранці хабарі гребуть не гірше митників,- треба ж дитяті бабло відбивати, які ******* папанька і маманька вклали у пагончики новоспеченого лейтенанта ДПСУ.
До речі, логічніше було б відкрити училище десь у Львові, Чернівцях, чи Івано-Франківську, але кишечка виявилась тонковатою у представників Буковини і Галичини проти мішків з баблом хмельницьких базарників, а, як відомо, кадри не тільки вирішують все, а ще й у кадрах вирішують усе, особливо, якщо це відділ кадрів Міністерства Оборони України
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03.05.2024 19:14 Відповісти
Давай почнемо з того, що є тисячі прикордонників, які героїчно воюють на фронті. Про їх роботу є майже кожен день відос з ураженням піторської техніки. Я знаю кейс, коли син головного прикордонника з Рахівського району, служить на передовій. Тому не всьо так однозначно, як ти пишеш
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03.05.2024 20:58 Відповісти
Так, це є, але чому він їх на фронті не нагороджував?
Є частка ментів, хто воює, а є купа, сотні тисяч, хто кошмарить цивільних у глубокому тилу, і просто часом паралізує локальну економіку та логістику.
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03.05.2024 23:54 Відповісти
Тьфу, *****, кому я відповідаю, це ж подоляцька шмара.
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03.05.2024 23:55 Відповісти
Мабуть з Монголієй !
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03.05.2024 19:52 Відповісти
На жаль коментарі під відео як й зазвичай - відключені...
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03.05.2024 19:15 Відповісти
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03.05.2024 19:31 Відповісти
За оборону Хмельнитчини ?!!!!
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03.05.2024 19:51 Відповісти
Відзнаку "За мужність та відвагу" отримали... 7-й прикордонний Карпатський загін Джерело:
************
За ловлю ухилянтів на Тисі?
Там уже пора, певно, організувати прикордонну річкову флотилію. Ну, і відповідні посади також запровадити, - адмірал прикордонних військ, наприклад.
А то, за свідченням тєлємарафону, ухилянти там цілими косяками шастають, - як лососі на нерест.
А їх, як на спортивній рибалці, - ловлять, і відпускають... )))
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03.05.2024 20:02 Відповісти
Ухилянт, скільки грошей давав аби виїхати?
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03.05.2024 20:59 Відповісти
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03.05.2024 21:19 Відповісти
Тепер стало зрозуміло чому асвальт перед училищем терміново переукладали. А він до речі був менше ніж три роки назад укладений і був не в найгіршому стані в місті. Совок невмирущий.
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04.05.2024 07:00 Відповісти
А кацапу рамілю шамсутдінову теж вручив нагороду? Той замочив своїх "колєг"на війні в Україні аж 13 (!) штук.
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04.05.2024 08:56 Відповісти
 
 