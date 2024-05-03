Зеленский на Хмельнитчине вручил награды пограничникам. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Хмельницкую область встретился с пограничниками и вручил им награды.

Об этом говорится на сайте Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства поздравил пограничников с Днем Государственной пограничной службы, который Украина отмечала 30 апреля, и поблагодарил за защиту рубежей и силу, проявленную в боях с российскими захватчиками.

"Спасибо каждому подразделению, каждому солдату и командиру Государственной пограничной службы Украины за то, что вы действительно крепкая опора для нашего государства. Именно так должно оставаться и в дальнейшем: мы все ожидаем от вас точно не меньшей профессиональности и не меньшей способности приумножать украинский опыт стойкости и побед в боях против оккупанта", - сказал Зеленский.

Президент и все присутствующие почтили минутой молчания память погибших защитников и защитниц Украины.

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На сайте ОПУ сообщается, что глава государства вручил ордена "Золотая Звезда" с присвоением звания Герой Украины двум военнослужащим:

Подполковнику Дмитрию Олексюку. На войне с 2014 года. С начала полномасштабного российского вторжения самостоятельно организовал и провел боевую подготовку личного состава. Осуществил эвакуацию с поля боя 34 погибших и 105 тяжелораненых собратьев, несмотря на плотный огонь российских оккупантов, минирование и постоянную работу ударных дронов.

Мастер-сержанту Олегу Пришневскому. На службе в ГПСУ почти 30 лет. В январе 2024-го на Авдеевском направлении отдал приказ подчиненным вынести в укрытие раненых побратимов, а сам прикрывал их отход огнем из пулемета, продолжая уничтожать российских оккупантов.

Также Зеленский вручил награду Президента "Крест боевых заслуг" полковнику Андрею Бижику, личный состав которого мужественно держал оборону в районе Водяного, Угледара, Новомихайловки, Авдеевки и Красногоровки. Подразделения под его руководством уничтожили 43 единицы бронетехники, около 300 оккупантов и российский Су-25. Упомянутую награду глава государства также вручил штаб-сержанту Дмитрию Швецу, который отражал вражеские атаки на Донетчине. Во время выполнения одного из боевых заданий Дмитрий Швец получил ранение, но, несмотря на это, оказал помощь раненым побратимам и эвакуировал их в укрытие.

"Еще шестерым военнослужащим президент вручил ордена Богдана Хмельницкого III степени и девяти - ордена "За мужество" III степени. Отличие "За мужество и отвагу" получили три подразделения: 15-й мобильный пограничный отряд, 7-й пограничный Карпатский отряд и Управление разведки Администрации Государственной пограничной службы Украины", - сообщается на сайте ОПУ.

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Недавно президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 271 военнослужащего, 51 из них - посмертно.