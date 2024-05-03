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Зеленский на Хмельнитчине вручил награды пограничникам. ФОТО

Зеленський нагородив прикордонників

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Хмельницкую область встретился с пограничниками и вручил им награды.

Об этом говорится на сайте Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства поздравил пограничников с Днем Государственной пограничной службы, который Украина отмечала 30 апреля, и поблагодарил за защиту рубежей и силу, проявленную в боях с российскими захватчиками.

"Спасибо каждому подразделению, каждому солдату и командиру Государственной пограничной службы Украины за то, что вы действительно крепкая опора для нашего государства. Именно так должно оставаться и в дальнейшем: мы все ожидаем от вас точно не меньшей профессиональности и не меньшей способности приумножать украинский опыт стойкости и побед в боях против оккупанта", - сказал Зеленский.

Президент и все присутствующие почтили минутой молчания память погибших защитников и защитниц Украины.

Смотрите также: Украинские пограничники прошли курс боевой подготовки во Франции. ВИДЕО

На сайте ОПУ сообщается, что глава государства вручил ордена "Золотая Звезда" с присвоением звания Герой Украины двум военнослужащим:

  • Подполковнику Дмитрию Олексюку. На войне с 2014 года. С начала полномасштабного российского вторжения самостоятельно организовал и провел боевую подготовку личного состава. Осуществил эвакуацию с поля боя 34 погибших и 105 тяжелораненых собратьев, несмотря на плотный огонь российских оккупантов, минирование и постоянную работу ударных дронов.
  • Мастер-сержанту Олегу Пришневскому. На службе в ГПСУ почти 30 лет. В январе 2024-го на Авдеевском направлении отдал приказ подчиненным вынести в укрытие раненых побратимов, а сам прикрывал их отход огнем из пулемета, продолжая уничтожать российских оккупантов.

Также Зеленский вручил награду Президента "Крест боевых заслуг" полковнику Андрею Бижику, личный состав которого мужественно держал оборону в районе Водяного, Угледара, Новомихайловки, Авдеевки и Красногоровки. Подразделения под его руководством уничтожили 43 единицы бронетехники, около 300 оккупантов и российский Су-25. Упомянутую награду глава государства также вручил штаб-сержанту Дмитрию Швецу, который отражал вражеские атаки на Донетчине. Во время выполнения одного из боевых заданий Дмитрий Швец получил ранение, но, несмотря на это, оказал помощь раненым побратимам и эвакуировал их в укрытие.

Зеленський на Хмельниччині вручив нагороди прикордонникам

Зеленський на Хмельниччині вручив нагороди прикордонникам

"Еще шестерым военнослужащим президент вручил ордена Богдана Хмельницкого III степени и девяти - ордена "За мужество" III степени. Отличие "За мужество и отвагу" получили три подразделения: 15-й мобильный пограничный отряд, 7-й пограничный Карпатский отряд и Управление разведки Администрации Государственной пограничной службы Украины", - сообщается на сайте ОПУ.

Читайте также: Подполковник Дмитрий Олексюк и мастер-сержант Олег Пришневский удостоены звания Герой Украины

Недавно президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 271 военнослужащего, 51 из них - посмертно.

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) награда (1798) пограничники (1573)


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Топ комментарии
+4
Там академія Державної прикордонної служби
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03.05.2024 19:01
+4
Давай почнемо з того, що є тисячі прикордонників, які героїчно воюють на фронті. Про їх роботу є майже кожен день відос з ураженням піторської техніки. Я знаю кейс, коли син головного прикордонника з Рахівського району, служить на передовій. Тому не всьо так однозначно, як ти пишеш
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03.05.2024 20:58
+3
хм, хмельницка область має прикордонників? з якими країнами вона "прикордонюється"? 🤣😂
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03.05.2024 18:51
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Ганчірка зелена що там з титаном, який ти для ракет даєш свинособакам?
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03.05.2024 18:41 Ответить
Це той, що на Вільногірському ГМК добувається? Там все ок.
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03.05.2024 23:50 Ответить
хм, хмельницка область має прикордонників? з якими країнами вона "прикордонюється"? 🤣😂
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03.05.2024 18:51 Ответить
Там академія Державної прикордонної служби
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03.05.2024 19:01 Ответить
Ще указ підписан , ще 15.000 прикордонників додати, вот оно як Міхалич
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03.05.2024 19:03 Ответить
Все просто, як мукання ягняти Коли розформовували ХВВАКУ ( Хмельницьке вище військове артлерійське командне училище, тоді ім.маршала артилерії Яковлєва) начальство добряче подсуєтілось і завезли в МО України файну жирну торбу і сталося чудо - артилеристи стали прикордонниками. До речі, в кращі довоєнні часи, щоб вступити в училище потрібно було занести до 12 тисяч не українських негривень, а щоб попасти після закінчення цієї школи собаководів, як його називають хмельничани, на жирне місце типу прикордонний перехід Порубне, Мостиська, Рава-Руська батькам новоспеченого сторожа при шлагбаумі, потрібно було занести, приблизно, ще так раз
А ви питаєте чого наші героїчні погранці хабарі гребуть не гірше митників,- треба ж дитяті бабло відбивати, які ******* папанька і маманька вклали у пагончики новоспеченого лейтенанта ДПСУ.
До речі, логічніше було б відкрити училище десь у Львові, Чернівцях, чи Івано-Франківську, але кишечка виявилась тонковатою у представників Буковини і Галичини проти мішків з баблом хмельницьких базарників, а, як відомо, кадри не тільки вирішують все, а ще й у кадрах вирішують усе, особливо, якщо це відділ кадрів Міністерства Оборони України
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03.05.2024 19:14 Ответить
Давай почнемо з того, що є тисячі прикордонників, які героїчно воюють на фронті. Про їх роботу є майже кожен день відос з ураженням піторської техніки. Я знаю кейс, коли син головного прикордонника з Рахівського району, служить на передовій. Тому не всьо так однозначно, як ти пишеш
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03.05.2024 20:58 Ответить
Так, це є, але чому він їх на фронті не нагороджував?
Є частка ментів, хто воює, а є купа, сотні тисяч, хто кошмарить цивільних у глубокому тилу, і просто часом паралізує локальну економіку та логістику.
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03.05.2024 23:54 Ответить
Тьфу, *****, кому я відповідаю, це ж подоляцька шмара.
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03.05.2024 23:55 Ответить
Мабуть з Монголієй !
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03.05.2024 19:52 Ответить
На жаль коментарі під відео як й зазвичай - відключені...
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03.05.2024 19:15 Ответить
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03.05.2024 19:31 Ответить
За оборону Хмельнитчини ?!!!!
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03.05.2024 19:51 Ответить
Відзнаку "За мужність та відвагу" отримали... 7-й прикордонний Карпатський загін Джерело:
************
За ловлю ухилянтів на Тисі?
Там уже пора, певно, організувати прикордонну річкову флотилію. Ну, і відповідні посади також запровадити, - адмірал прикордонних військ, наприклад.
А то, за свідченням тєлємарафону, ухилянти там цілими косяками шастають, - як лососі на нерест.
А їх, як на спортивній рибалці, - ловлять, і відпускають... )))
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03.05.2024 20:02 Ответить
Ухилянт, скільки грошей давав аби виїхати?
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03.05.2024 20:59 Ответить
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03.05.2024 21:19 Ответить
Тепер стало зрозуміло чому асвальт перед училищем терміново переукладали. А він до речі був менше ніж три роки назад укладений і був не в найгіршому стані в місті. Совок невмирущий.
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04.05.2024 07:00 Ответить
А кацапу рамілю шамсутдінову теж вручив нагороду? Той замочив своїх "колєг"на війні в Україні аж 13 (!) штук.
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04.05.2024 08:56 Ответить
 
 