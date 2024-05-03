Украинские пограничники прошли курс боевой подготовки во Франции. ВИДЕО
Украинские пограничники под руководством иностранных инструкторов прошли курс по боевой подготовке на территории Франции. Во время учений отрабатывались различные способы противодействия врагу различными видами вооружения.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
Иностранные инструкторы учили украинских пограничников действовать в одиночку, небольшими группами, а также в составе подразделения при выполнении задач в лесистой местности и городской застройке. Отмечается, что отдельно прошли курс и снайперы и операторы БпЛА.
"Пограничники под руководством иностранных инструкторов учились самому главному, что есть на войне - выжить при любых условиях и уничтожить врага всеми возможными способами и различными видами вооружения", - говорится в сообщении пресс-службы.
К слову, в День пограничника Украины, глава МВД Игорь Клименко объявил о создании третьей боевой бригады Государственной пограничной службы Украины "Гарт".
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