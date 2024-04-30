Клименко объявил о создании третьей боевой бригады пограничников "Гарт": Ее бойцы уже усиливают оборону на восточных рубежах

Сегодня, 30 апреля, в день, когда отмечается День пограничника Украины, глава МВД Игорь Клименко объявил о создании третьей боевой бригады Государственной пограничной службы Украины "Гарт".

Об этом Клименко отметил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, пограничники отважно проявили себя в боях в 2014-м году. И до сих пор пограничные отряды и сформированные боевые бригады Гвардии Наступления "Сталевий кордон" и "Помста" продолжают бить врага, демонстрируя большую мощь и выдержку.

"Символично именно сегодня объявить о создании третьей боевой бригады Госпогранслужбы - "Гарт", бойцы которой уже усиливают Силы обороны на восточных рубежах", - отмечает Клименко.

"Оборона острова Змеиный, Мариуполя, битва за Киев, освобождение от оккупантов Севера и Харьковщины - лишь часть героического сопротивления, которое продолжается до сих пор. Это непростой, но достойный путь, который ведет нас к цели - выходу на границы 1991-го года. К безопасной и мирной Украине.

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Спасибо за профессионализм и выдержку, честность и боевое упорство. За веру в Украину и борьбу за нее", - добавляет министр.

Ранее начальник пресс-службы "Сталевого кордону" Иван Шевцов рассказывал об атаках оккупантов на Купянском направлении.

30 марта 2024 года сообщалось, что пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" подняли флаги Украины над населенными пунктами Шабельное, Песчаное и Дегтярное, которые расположены около государственной границы с Россией в так называемой "серой зоне" в Харьковской области.