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Новости Война
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Клименко объявил о создании третьей боевой бригады пограничников "Гарт": Ее бойцы уже усиливают оборону на восточных рубежах

прикордонники

Сегодня, 30 апреля, в день, когда отмечается День пограничника Украины, глава МВД Игорь Клименко объявил о создании третьей боевой бригады Государственной пограничной службы Украины "Гарт".

Об этом Клименко отметил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, пограничники отважно проявили себя в боях в 2014-м году. И до сих пор пограничные отряды и сформированные боевые бригады Гвардии Наступления "Сталевий кордон" и "Помста" продолжают бить врага, демонстрируя большую мощь и выдержку.

"Символично именно сегодня объявить о создании третьей боевой бригады Госпогранслужбы - "Гарт", бойцы которой уже усиливают Силы обороны на восточных рубежах", - отмечает Клименко.

"Оборона острова Змеиный, Мариуполя, битва за Киев, освобождение от оккупантов Севера и Харьковщины - лишь часть героического сопротивления, которое продолжается до сих пор. Это непростой, но достойный путь, который ведет нас к цели - выходу на границы 1991-го года. К безопасной и мирной Украине.

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Спасибо за профессионализм и выдержку, честность и боевое упорство. За веру в Украину и борьбу за нее", - добавляет министр.

Ранее начальник пресс-службы "Сталевого кордону" Иван Шевцов рассказывал об атаках оккупантов на Купянском направлении.

30 марта 2024 года сообщалось, что пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" подняли флаги Украины над населенными пунктами Шабельное, Песчаное и Дегтярное, которые расположены около государственной границы с Россией в так называемой "серой зоне" в Харьковской области.

Автор: 

Госпогранслужба (6372) пограничники (1568) Клименко Игорь (393)


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Топ комментарии
+5
Копів більше, ніж прикордонників, там і на кілька бригад вистачить, якщо оптимізувати склад... Бо у нас копів на душу населення значно більше, аніж у Європі!
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30.04.2024 09:56
+4
Мысль правильная, теперь бы еще вторую бригаду полиции собрать в пару к Люти...
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30.04.2024 09:34
+4
О, великій оголоситель.
Скільки оце змішання буде?
Кожний царьок. Оголошую по одному охоронцю в кожній будівлі навчальних.
То нічого що зп36800 на місцевих громадах, вчителі за10ку не проти.
Тро тиж мала бути частиною внутрішніх сил, забезпечувати оборону максимум 2лінії для роботи позицій на місцевості. Але не, вони наголошують.
Скоро оголошення зоополіції.

Все змішалось, коні/люди.
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30.04.2024 09:45
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Мысль правильная, теперь бы еще вторую бригаду полиции собрать в пару к Люти...
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30.04.2024 09:34 Ответить
Копів більше, ніж прикордонників, там і на кілька бригад вистачить, якщо оптимізувати склад... Бо у нас копів на душу населення значно більше, аніж у Європі!
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30.04.2024 09:56 Ответить
О, великій оголоситель.
Скільки оце змішання буде?
Кожний царьок. Оголошую по одному охоронцю в кожній будівлі навчальних.
То нічого що зп36800 на місцевих громадах, вчителі за10ку не проти.
Тро тиж мала бути частиною внутрішніх сил, забезпечувати оборону максимум 2лінії для роботи позицій на місцевості. Але не, вони наголошують.
Скоро оголошення зоополіції.

Все змішалось, коні/люди.
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30.04.2024 09:45 Ответить
бригада лють, формується з цивільних бо мусара в неї не хочуть іти.
не хочуть мусара воювати...
в гарт ьеж набирають цивільних, чи всеж там служитимуть прикордонники західного "фронту"
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30.04.2024 10:12 Ответить
Бідні ухилянти, тепер їм не втекти...
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30.04.2024 10:22 Ответить
ще колись було дико зрозуміти, що прикордонниками мають чомусь мєнти керувати...мала бути незалежна структура.
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30.04.2024 11:22 Ответить
шо з МУСОРАМИ? чому не служать? "унихдругієзадачі" чи "апачімувираспаряжаєтесь судьбойчілавека" ?
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30.04.2024 11:23 Ответить
клименко -ти чорт аваковський! 400 тис. мусорів чому не на фронті?
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30.04.2024 14:58 Ответить
для того і прийняли закон про збільшення ДПСУ на 15 тисяч , нових мобілізують в бригади , а ті що стояли на кордонах та стригли капусту , так і будуть стригти .
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30.04.2024 17:42 Ответить
 
 