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Новини Війна
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Клименко оголосив про створення третьої бойової бригади прикордонників "Гарт": Її бійці вже підсилюють оборону на східних рубежах

прикордонники

Сьогодні, 30 квітня, у день, коли відзначається День прикордонника України, глава МВС Ігор Клименко оголосив про створення третьої бойової бригади Державної прикордонної служби України "Гарт".

Про це Клименко зазначив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, прикордонники відважно проявили себе в боях у 2014-му році. І дотепер прикордонні загони та сформовані бойові бригади Гвардії Наступу "Сталевий кордон" і "Помста" продовжують бити ворога, демонструючи неабияку міць та витримку.

"Символічно саме сьогодні оголосити про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби - "Гарт", бійці якої вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах", - зазначає Клименко.

"Оборона острова Зміїний, Маріуполя, битва за Київ, звільнення від окупантів Півночі та Харківщини - лише частина героїчного супротиву, який триває і досі. Це непростий, але достойний шлях, який веде нас до мети - виходу на кордони 1991-го року. До безпечної та мирної України.

Читайте: Прикордонники з бригади "Помста" відбили ворожий штурм на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Дякую за професіоналізм та витримку, чесність та бойову впертість. За віру в Україну та боротьбу за неї", - додає міністр. 

Раніше начальник пресслужби "Сталевого кордону" Іван Шевцов розповідав про атаки окупантів атакували на Куп’янському напрямку.

30 березня 2024 року повідомлялося, що прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевого кордону" підняли над населеними пунктами Шабельне, Піщане та Дегтярне, які розташовані поблизу державного кордону з Росією у так званій "сірій зоні" у Харківській області, прапори України. 

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5925) прикордонники (1093) Клименко Ігор (481)


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Топ коментарі
+5
Копів більше, ніж прикордонників, там і на кілька бригад вистачить, якщо оптимізувати склад... Бо у нас копів на душу населення значно більше, аніж у Європі!
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30.04.2024 09:56
+4
Мысль правильная, теперь бы еще вторую бригаду полиции собрать в пару к Люти...
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30.04.2024 09:34
+4
О, великій оголоситель.
Скільки оце змішання буде?
Кожний царьок. Оголошую по одному охоронцю в кожній будівлі навчальних.
То нічого що зп36800 на місцевих громадах, вчителі за10ку не проти.
Тро тиж мала бути частиною внутрішніх сил, забезпечувати оборону максимум 2лінії для роботи позицій на місцевості. Але не, вони наголошують.
Скоро оголошення зоополіції.

Все змішалось, коні/люди.
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30.04.2024 09:45
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Мысль правильная, теперь бы еще вторую бригаду полиции собрать в пару к Люти...
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30.04.2024 09:34 Відповісти
Копів більше, ніж прикордонників, там і на кілька бригад вистачить, якщо оптимізувати склад... Бо у нас копів на душу населення значно більше, аніж у Європі!
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30.04.2024 09:56 Відповісти
О, великій оголоситель.
Скільки оце змішання буде?
Кожний царьок. Оголошую по одному охоронцю в кожній будівлі навчальних.
То нічого що зп36800 на місцевих громадах, вчителі за10ку не проти.
Тро тиж мала бути частиною внутрішніх сил, забезпечувати оборону максимум 2лінії для роботи позицій на місцевості. Але не, вони наголошують.
Скоро оголошення зоополіції.

Все змішалось, коні/люди.
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30.04.2024 09:45 Відповісти
бригада лють, формується з цивільних бо мусара в неї не хочуть іти.
не хочуть мусара воювати...
в гарт ьеж набирають цивільних, чи всеж там служитимуть прикордонники західного "фронту"
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30.04.2024 10:12 Відповісти
Бідні ухилянти, тепер їм не втекти...
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30.04.2024 10:22 Відповісти
ще колись було дико зрозуміти, що прикордонниками мають чомусь мєнти керувати...мала бути незалежна структура.
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30.04.2024 11:22 Відповісти
шо з МУСОРАМИ? чому не служать? "унихдругієзадачі" чи "апачімувираспаряжаєтесь судьбойчілавека" ?
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30.04.2024 11:23 Відповісти
клименко -ти чорт аваковський! 400 тис. мусорів чому не на фронті?
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30.04.2024 14:58 Відповісти
для того і прийняли закон про збільшення ДПСУ на 15 тисяч , нових мобілізують в бригади , а ті що стояли на кордонах та стригли капусту , так і будуть стригти .
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30.04.2024 17:42 Відповісти
 
 