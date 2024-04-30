Клименко оголосив про створення третьої бойової бригади прикордонників "Гарт": Її бійці вже підсилюють оборону на східних рубежах

Сьогодні, 30 квітня, у день, коли відзначається День прикордонника України, глава МВС Ігор Клименко оголосив про створення третьої бойової бригади Державної прикордонної служби України "Гарт".

Про це Клименко зазначив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, прикордонники відважно проявили себе в боях у 2014-му році. І дотепер прикордонні загони та сформовані бойові бригади Гвардії Наступу "Сталевий кордон" і "Помста" продовжують бити ворога, демонструючи неабияку міць та витримку.

"Символічно саме сьогодні оголосити про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби - "Гарт", бійці якої вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах", - зазначає Клименко.

"Оборона острова Зміїний, Маріуполя, битва за Київ, звільнення від окупантів Півночі та Харківщини - лише частина героїчного супротиву, який триває і досі. Це непростий, але достойний шлях, який веде нас до мети - виходу на кордони 1991-го року. До безпечної та мирної України.

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Дякую за професіоналізм та витримку, чесність та бойову впертість. За віру в Україну та боротьбу за неї", - додає міністр.

Раніше начальник пресслужби "Сталевого кордону" Іван Шевцов розповідав про атаки окупантів атакували на Куп’янському напрямку.

30 березня 2024 року повідомлялося, що прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевого кордону" підняли над населеними пунктами Шабельне, Піщане та Дегтярне, які розташовані поблизу державного кордону з Росією у так званій "сірій зоні" у Харківській області, прапори України.